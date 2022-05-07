Талант военного и хозяйственника: русский комендант, восстановивший Берлин за полтора месяца

За Берлин ещё шли бои, когда власти СССР уже строили планы по восстановлению города. И в конце апреля 1945 года Жуков принял решение назначить комендантом Николая Эрастовича Берзарина. Именно он командовал 5-ой ударной армией, которая возглавляла наступление, брала здание гестапо и других стратегически важных объектов.

Но ещё Жуков рассмотрел в Берзарине сильного хозяйственника. И, как показало время, сделал оптимальный выбор. Когда война закончилась, столицы Германии как таковой не существовало. Сперва нацисты превращали в укрепление каждую улицу и каждое здание на ней. Соответственно, наступающей советской армии приходилось всё это разрушать. Внесла свою лепту и авиация союзников, забросавшая город фосфорными бомбами.