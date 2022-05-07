Талант военного и хозяйственника: русский комендант, восстановивший Берлин за полтора месяца

«Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Считается, что эту фразу произнёс Жуков, обращаясь к Рокоссовскому. Но даже если маршал так не сказал, она всё равно очень точно отражает настроения, царившие в Германии после Победы. Но русские были заинтересованы не в разрушении, а в восстановлении.
За Берлин ещё шли бои, когда власти СССР уже строили планы по восстановлению города. И в конце апреля 1945 года Жуков принял решение назначить комендантом Николая Эрастовича Берзарина. Именно он командовал 5-ой ударной армией, которая возглавляла наступление, брала здание гестапо и других стратегически важных объектов.
Но ещё Жуков рассмотрел в Берзарине сильного хозяйственника. И, как показало время, сделал оптимальный выбор. Когда война закончилась, столицы Германии как таковой не существовало. Сперва нацисты превращали в укрепление каждую улицу и каждое здание на ней. Соответственно, наступающей советской армии приходилось всё это разрушать. Внесла свою лепту и авиация союзников, забросавшая город фосфорными бомбами.
Порядка 80% зданий было разрушено. Улицы были заполнены руинами и сотнями убитых. Система водоснабжения и канализации разрушена. Продовольственные запасы не подвозили уже полмесяца, а воду для питья брали в реке Шпрее, куда одновременно сваливались всевозможные отбросы. Что привело к эпидемии тифа. Вермахт при отступлении разрушал мосты, дороги, метро. Местное население с ужасом и отчаянием ожидало прихода советской армии, заранее её ненавидя.
В таких кошмарных условиях Берзарин взял на себя командование городом, при этом оставаясь и командующим армией. Буквально в первый день перестала работать последняя электростанция. И остановилось всё: транспорт, газоснабжение, системы водоподачи и водоотведения и т.д.
Специалисты, которых советский комендант отправил на станцию, за ночь частично восстановили её работу. 1 мая 1945 года восстановили работу ещё одной электростанции.
Рейхстаг ещё не взяли, а по отдельным районам Берлина уже начали работу комендатуры. В их функции входил отлов мародёров и организация снабжения продуктами.
Гражданское население получило фронтовые запасы продовольствия. Людям выдали крупу, муку, зерно. Подвоз продуктов осуществлялся в круглосуточном режиме 1200 грузовиками.
С момента капитуляции не прошло и недели, а Николай Эрастович уже ввел действующую систему продовольственных карточек, по которым жителям выдавали картофель, мясо, сахар, соль, чай, жиры. Работающие и дети получали двое больше продовольствия. Голодная смерть гражданским не грозила.
Уже в первые недели была восстановлена работа транспортной сети, канализации, водопровода. Начали работу пекарни, из близлежащих деревень доставили коров, чтобы организовать молочные кухни.
Даже о культурной жизни немецкого народа советский комендант позаботился: восстанавливалась работа театров и кинотеатров, заработало радио, начала выходить в печать газета. Чтобы организовать работу медицинских учреждений, Берзарин дал распоряжение освободить пленных медиков.
Появились и местные стражи порядка, а дети в конце мая пошли в школу. Дабы реализовать план, давший поразительные результаты, коменданту пришлось задействовать все свои дипломатические таланты: собственных сил не хватало, и приходилось привлекать для работы местное население.
Но насилие при этом в отношении гражданских никто не применял. Удвоенные нормы продовольственных пайков для добровольцев, жильё позволяли людям понять, что армия врага ориентирована действительно на восстановление их родного города. И, соответственно, народ трудился на совесть.
Штаб, комендатура, колоссальное количество гражданских и военных дел. В таком режиме Берзарин жил эти недели. Никто не мог предположить, что этот горевший идеями и планами человек скоропостижно уйдет из жизни. Беда случилась 16 июня: после столкновения с грузовиком мотоцикла коменданта погиб он и его ординарец.
Считается, что аварию подстроили нарочно, чтобы устранить деятельного и сильного командующего, под руководством которого город начал возрождаться чуть ли не за дни. Жуков лично добился, чтобы достойного человека похоронили дома. Ведь, как показывает практика, несмотря на добрые дела, в памяти некоторых европейцев они остаются недобрыми.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хотя в время войны именно американские солдаты насиловали немок. Было зафиксировано тысячи военно-полевых судов над американскими солдатами за изнасилования и жестокое обращение с мирными жителями. Может и правильно они делали, что насиловали немок. Ведь за наших русских женщин, изнасилованных немцами, мы так и не отомстили как следует. Одно правило нужно усвоить на все времена. Завоевывая государство, уничтожай полностью все население.
Стратег диванный.