В литературе их могло бы не быть: первые профессии и места работы русских классиков

Во время учёбы в гимназии Гоголь увлекался театром и даже подумывал об актёрской карьере. Но профессию выбрал вполне обычную – стал чиновником в Министерстве внутренних дел и занимался обычной бумажной работой.

Впрочем, счастьем будущий автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» от этой работы не лучился. По его собственному признанию, единственное, чему он мастерски обучился на службе, стало сшивание бумаги.

Несколько раз Николай Васильевич менял Департаменты. Затем попробовал себя в педагогике – стал преподавателем истории в Патриотическом институте. Всё больше и больше внимания стал уделять творчеству, а мучительные терзания чиновничьего прошлого нашли отражения в его персонажах – истовом служащем Акакии Башмачкине из «Шинели» и мелком чиновнике Аксентии Поприщине из «Записок сумасшедшего».