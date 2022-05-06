В литературе их могло бы не быть: первые профессии и места работы русских классиков

Сейчас эти авторы – признанные классики. Но в своё время им пришлось сделать выбор и оставить земную, так сказать, профессию, чтобы полностью погрузиться в творчество.
Шаг был довольно рискованный, ведь идея вполне могла не найти воплощения, поскольку многие таланты признавались исключительно после смерти.
Во время учёбы в гимназии Гоголь увлекался театром и даже подумывал об актёрской карьере. Но профессию выбрал вполне обычную – стал чиновником в Министерстве внутренних дел и занимался обычной бумажной работой.
Впрочем, счастьем будущий автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» от этой работы не лучился. По его собственному признанию, единственное, чему он мастерски обучился на службе, стало сшивание бумаги.
Несколько раз Николай Васильевич менял Департаменты. Затем попробовал себя в педагогике – стал преподавателем истории в Патриотическом институте. Всё больше и больше внимания стал уделять творчеству, а мучительные терзания чиновничьего прошлого нашли отражения в его персонажах – истовом служащем Акакии Башмачкине из «Шинели» и мелком чиновнике Аксентии Поприщине из «Записок сумасшедшего».
После окончания Петербургского инженерного училища Фёдор Михайлович пошёл работать по специальности. Получить основательную земную профессию настоял отец.
Карьеру Достоевский начал в Чертежном инженерном департаменте Петербургской инженерной команды, хотя ни особыми талантами, ни рвением в части создания чертежей будущий автор «Идиота» не обладал.
Творчество манило Достоевского гораздо сильнее. В результате на нелюбимой работе он смог продержаться всего год. После чего уволился и полностью посвятил себя литературной деятельности.
Сложное детство, ранняя потеря родителей и нужда заставили будущего буревестника революции начать работать в раннем детстве, всего в 8 лет. Первой работой Лёши Пешкова стал… «мальчик». Фактически прислужник при магазине дорогой обуви.
Ему надлежало встречать и провожать покупателей, а днём и вечером, по сути, выполнять роль прислуги: колоть дрова, заниматься уборкой, доставлять заказы, помогать на кухне.
Хотя должность была низовая, но перспективная, мальчик на ней долго не удержался. После этого Горький где только не работал: посудником, ловцом птиц, поварёнком, садовником, пекарем, продавцом и не только.
От суровой жизненной реальности его спасало чтение. В результате он открыл для себя журналистику и начал писать очерки и рассказы для провинциальных изданий как Иегудиил Хламида. Затем Алексей Пешков взял себе псевдоним – Максим Горький, под которым и прославился.
Михаил Пришвин не просто нежно любил природу и всё живое, но и профессионально этим занимался. Будущий писатель отучился на инженера-землеустроителя и получил работу агронома в имении графов Бобринских на Богородицких хуторах.
В ней Пришвин проявил большой энтузиазм и внедрил целый ряд новаторских идей в области землепользования. Старания молодого агронома заметили и пригласили на работу в Петровскую (ныне Тимирязевскую) академию. Пришвин написал несколько книг, множество статей и брошюр по агрономии.
Уже в те годы Михаил Михайлович увлекался литературой, вёл дневник в художественной манере. Вполне успешно проработав несколько лет, отдался ещё одной своей страсти – этнографии. Путешествия на Север и стали отправной точкой в выборе литературного творчества как дела своей жизни.
Андрей Платонов рано начал трудиться, ведь помимо него в семье было ещё 10 младших детей. Он работал помощником машиниста, литейщиком, затем успешно попробовал себя в журналистике.
Но как серьёзную работу литературное творчество Платонов не воспринимал. Поэтому окончил железнодорожное училище, получив земную рабочую профессию
Затем увлёкся мелиорацией. Его работы в этом направлении были признаны лучшими в Союзе, и Платонова пригласили работать в Москву. Платонов воспринимал землю как живую и очень её любил. Писательскую деятельность при этом не оставлял. В столице ещё больше проникся этим миром и постепенно стал профессионалом.
Как вы считаете, может ли в наше время увлечение стать профессией?
Источник:
АНТИФИШКИ
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