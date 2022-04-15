Дорога не на фронт: методы дезертиров и уклонистов времён ВОВ

Похожа и история дезертира Якова Тормозова из деревни Яблонево. Если Янис на начало войны был ещё очень молод, то Яков – это 37-летний семейный состоятельный мужчина. Вскоре после призыва он сбежал с фронта домой. Ему невероятно повезло, поскольку милиция, прибывшая на его поиски, обнаружив в стогу сена останки мужчины и посчитала, что они принадлежат Тормозову.

Жена Варвара получила законный статус вдовы, жила и воспитывала детей. Яков днём отсыпался, а ночью работал по хозяйству. Только внимательность бдительных соседей, удивлявшихся образцовому порядку на участке, позволила спустя 44 года обнаружить дезертира.

Разные люди, разные судьбы. Но всех их объединяли трусость и эгоизм. Некоторые за большие деньги добывали справки о болезнях, делающих их непригодными для войны. Государство перестало тратить ресурс на их поиск и преследование. Да и зачем? Но люди таких вещей не прощают. Да и жизнь, прожитую во мраке, подобную добровольному заточению, сложно назвать жизнью, какой бы долгой она ни была.