Дорога не на фронт: методы дезертиров и уклонистов времён ВОВ

Тема дезертирства во времена Великой Отечественной долгое время оставалась за завесой в силу её неэтичности. Но в любое время и при любых обстоятельствах найдутся солдаты, которые предпочтут уклониться от исполнения долга. Но отчасти их можно понять, ведь это способ сохранить жизнь.
Любые стрессовые условия, особенно войны, позволяют обнажить человеческие качества и суть, которые до этого были глубоко скрыты. В период ВОВ дезертирами считались те, кто уклонялся от призыва либо самовольно покидал фронт. В эту же категорию включались и вынужденные уклонисты – люди, которые не смогли прибыть на призывной пункт в силу обстоятельств непреодолимой силы. К примеру, территория на тот момент уже была оккупирована немецкими войсками.
За вторую половину 1941 года органы НКВД арестовали порядка 710 тыс. дезертиров и около 70 тыс. уклонистов. Основная масса из них была направлена в штрафбаты. Если первой эмоцией при призыве или попадании на войну был животный панический страх, то таким способом они могли преодолеть его и получали второй шанс на то, чтобы стать героем, а не изгоем общества.
Но гораздо более опасное явление представляли собой дезертиры, укрывавшиеся в лесах и сбивавшиеся в мелкие банды, чтобы выжить. Они нападали на путников, совершали набеги на близлежащие населённые пункты, грабили дома, дворы, магазины.
Прокуратура, НКВД, НКГБ и другие органы проделывали колоссальную работу по поимке и аресту членов таких банд. В общей сложности за весь период войны было осуждено более 375 тыс. человек. Более 200 тыс. объявленных в розыск так и не удалось отыскать.
Но в итоге жизнь дезертиров после войны и жизнью сложно назвать. Они прятались в лесных землянках, заброшенных домах, на чердаках и подвалах. Родные, вынужденные кормить и содержать уклонистов, тоже не слишком рады были такому повороту событий. А когда кормить и содержать дезертиров было уже некому, они вынуждены были выходить из тени на свет.
Латыш Янис Пинупс более полувека скрывался от правосудия. Он так панически боялся за свою жизнь, что пропустил все сроки амнистии для дезертиров. Сначала он отсиживался в землянке, сооруженной в навозной куче. Потом семья выделила ему старый домишко. Власти Латвии попытались придать ему образ борца за идею, не принявшего власть СССР. Но история труса никого не заинтересовала, и в 2010 он тихо умер по естественным причинам.
Похожа и история дезертира Якова Тормозова из деревни Яблонево. Если Янис на начало войны был ещё очень молод, то Яков – это 37-летний семейный состоятельный мужчина. Вскоре после призыва он сбежал с фронта домой. Ему невероятно повезло, поскольку милиция, прибывшая на его поиски, обнаружив в стогу сена останки мужчины и посчитала, что они принадлежат Тормозову.
Жена Варвара получила законный статус вдовы, жила и воспитывала детей. Яков днём отсыпался, а ночью работал по хозяйству. Только внимательность бдительных соседей, удивлявшихся образцовому порядку на участке, позволила спустя 44 года обнаружить дезертира.
Разные люди, разные судьбы. Но всех их объединяли трусость и эгоизм. Некоторые за большие деньги добывали справки о болезнях, делающих их непригодными для войны. Государство перестало тратить ресурс на их поиск и преследование. Да и зачем? Но люди таких вещей не прощают. Да и жизнь, прожитую во мраке, подобную добровольному заточению, сложно назвать жизнью, какой бы долгой она ни была.
Источник:
АНТИФИШКИ
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