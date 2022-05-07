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16 фото людей, которые любят переборщить с фотошопом и фильтрами

16 фото людей, которые любят переборщить с фотошопом и фильтрами

Автор:
07 мая 2022 09:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: красота   люди   реальность   фильтры   фото   фотошоп   
691
16

Все мы порой чуть-чуть приукрашиваем свою жизнь в социальных сетях, но некоторые дарования доводят это до абсурда.

А ты сидишь в растянутой футболке, на лбу какой-нибудь прыщ предательски выскочил, и так грустно становится от собственной неидеальности. Но за красивыми картинками в соцсетях зачастую прячется жизнь, которая всё же имеет отличия. Мы собрали для вас ряд фотографий на эту тему.


Фотосессия и кадр видео спустя четыре недели

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На фото ни капли фотошопа, всё натуральное


Фото из одного и того же профиля с разницей в несколько дней


Сила фильтров


Фото в личном профиле и в аккаунте спортзала


Разница между фото и видео


Опубликованное фото и фото из отметок


Когда забываешь, что выложила ту же фотографию несколько дней назад, но без редактирования


Это вообще законно?


Участница румынского реалити-шоу. Первое фото взято из её социальных сетей, а второе — скриншот с прямого эфира.


Кому нужны функционирующие челюсти и горло, если у вас могут быть густые волосы?


На втором фото ну очень жёсткие фильтры


Один и тот же человек


Новостное агентство решило отфотошопить снимок слева


Непонятно, чего хотелось добиться этому агентству, в итоге просто была уничтожена структура кожи, а кадр выглядит некачественным и мёртвым. Справа гораздо лучше, а отпечаток очков только добавляет живости моменту.

Видео и фото. Буквально два разных человека


То, что выкладывает девушка, и то, как фото выглядело изначально

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: красота   люди   реальность   фильтры   фото   фотошоп   
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2  комментария
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 49 минут назад
Шоу клоунов
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5k
Core 21 минуту назад
А, понятно теперь зачем люди шарфы носят - закрывать второй подбородок
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Anarasius

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