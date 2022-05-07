Жизненные мемы, которые лучше всего отражают вот это всё

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Сложно не узнать себя или своих друзей в этой мемной подборке. От работы до жизненных взглядов. Будет по-настоящему смешно и... актуально.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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