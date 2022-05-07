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Жизненные мемы, которые лучше всего отражают вот это всё

Жизненные мемы, которые лучше всего отражают вот это всё

Автор:
07 мая 2022 12:44
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Юмор   актуальное   жизненно   жизненные ситуации   подборка   прикол   
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Сложно не узнать себя или своих друзей в этой мемной подборке. От работы до жизненных взглядов. Будет по-настоящему смешно и... актуально.
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Источник:

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Метки: Мемы   Юмор   актуальное   жизненно   жизненные ситуации   подборка   прикол   
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2  комментария
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Дмитрий 21 минуту назад
На хера спрашивать Гугл, после того, как поставлен диагноз врачом и одобрен мамой? Что это за сомнение в мнении мамы?
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