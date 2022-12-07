Комментарии и картинки из соцсетей. Порция горячего свежачка

2789
20
Самый сок, собранный из закрытых пабликов.
— Какие мемы красивые. Продаёте?
— Показываем.
— Красивое...
— Какие мемы красивые. Продаёте?
— Показываем.
— Красивое...
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Жизненные мемы, которые лучше всего отражают вот это всё
- Горшочек, не вари: мемы о новом Властелине колец делают быстрее, чем Netflix выпускает сериалы
- Угадай себя по мему: пост об усталости
- На самокате от него не уедешь: всё о кризисе среднего возраста
- От корней до факториала: тонкий математический юмор для образованных людей
Новости партнёров
реклама
Встречаются два пожилых актёра. Комик, тенор, худенький, невысокий и трагик, бас, большой, вальяжный.
Комик:
- В театре то нынче юбилей, а меня вот не пригласили. Забыли.
Трагик:
- И меня не пригласили. Помнят сволочи.