FISHKINET
Сообщество RealFishki 977 постов • 70 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Комментарии и картинки из соцсетей. Порция горячего свежачка

Комментарии и картинки из соцсетей. Порция горячего свежачка

Автор:
07 декабря 2022 21:23
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   соцсети   странный юмор   
2789
20
Самый сок, собранный из закрытых пабликов.
— Какие мемы красивые. Продаёте?
— Показываем.
— Красивое...
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   соцсети   странный юмор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Kucher Час назад
Комментарий к фото
Анекдот есть такой старый-престарый.
Встречаются два пожилых актёра. Комик, тенор, худенький, невысокий и трагик, бас, большой, вальяжный.
Комик:
- В театре то нынче юбилей, а меня вот не пригласили. Забыли.
Трагик:
- И меня не пригласили. Помнят сволочи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Alexander Gorn 5 минут назад
Я так думаю, если бы лягушки упали в ведро с водой, для них это не стало бы проблемой. Они в нём, может, еще бы и жить остались. А ведро с кислотой еще найти где-то надо умудриться в русской деревне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1049900



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Истории от медиков, от которых волосы встают дыбом
Истории от медиков, от которых волосы встают дыбом
Набирающие популярность в сообществах
Компания Felten Motors разработала универсальный комплект для установки электромотора в классический автомобиль
Компания Felten Motors разработала универсальный комплект для установки электромотора...
Нейросеть перерисовала советские новогодние открытки, показав их в непривычном виде
Нейросеть перерисовала советские новогодние открытки, показав их в непривычном виде
Какая профессия, такой и доход
Какая профессия, такой и доход
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Случай на сафари

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#позитив#дтп#история#Приколы#шоу бизнес#Россия#новости
#Юмор#интересное#картинки#подборка#авто аварии#аварии#Ynews#улыбнуло#дети#СССР
#Прикол#факты#забавно#автомобили#автомир#Разное#Прошлое#познавательно#люди#США
Какая профессия, такой и доход Какая профессия, такой и доход От корней до факториала: тонкий математический юмор для образованных людей От корней до факториала: тонкий математический юмор для образованных людей Всё по-взрослому: секреты семейной жизни Всё по-взрослому: секреты семейной жизни Остаётся только смеяться. Пост о шизофрении Остаётся только смеяться. Пост о шизофрении Угадай себя по мему: пост об усталости Угадай себя по мему: пост об усталости На самокате от него не уедешь: всё о кризисе среднего возраста На самокате от него не уедешь: всё о кризисе среднего возраста

На что жалуетесь?

Вернуться