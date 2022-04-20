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Интересные бытовые моменты из "Москва слезам не верит"

Интересные бытовые моменты из "Москва слезам не верит" (14 фото)

Автор:
20 апреля 2022 17:17
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   актеры   забавное   интересное   кино   режиссеры   советское кино   съемки   
2877
14
Сколько раз вы смотрели этот фильм? Сложно сосчитать, но большая часть зрителей знают его практически наизусть, особенно фразочки Людмилы.
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Источник:

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Метки: Жизнь   актеры   забавное   интересное   кино   режиссеры   советское кино   съемки   
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27  комментариев
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Вытяжки все были с подсветками. И это не вытяжка, а воздухоочиститель - воздух пропускается через фильтры и выбрасывается обратно в помещение, а вытяжка выбрасывает воздух в вентсистему. Воздухоочиститель стандартный советский, продавался относительно свободно (не дефицит), но стоил относительно дорого при не очень хорошем очищении и сложностях при замене фильтров. Поэтому был не сильно популярен, тем более гемор с подвесом. Он виден в кадре - предполагается крепёж через заднюю стенку на стену кухни, а там обычно газовая труба проходит.
2. Мальборо - пижонство, но директор большого завода мог себе позволить ненапрягаясь
3. Если дом многоквартирный, там могли жить одновременно и мажоры и бюджетники. Я уж не говорю об экзотических случаях, когда иномарки притаскивали командированные. Или служащие в ЗГВ. Тем более действие в Москве происходит.
4. Насчёт обуви согласен, но списывал это на московский образ жизни. Статусных вещей не заметил
5. Обилие книг в доме - это дух времени. Вот то, что обложки расставлены не по размеру и цвету, а также мала доля кожаных переплётов - это да, объединяет. То есть книжки для чтения.
6. Для оливье надо отварить картошку и яйца. Минут 20 для картошки, 15 - яйца. И не показано, сколько времени прошло, насколько я помню. То, что Катя "посидит минуточку" - это и в два часа может вылиться
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1k
Трям 7 минут назад
Аффтар - говно! И родился скорее всего в этом веке.
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2k
Алеша 10 минут назад
Книга в доме у Гоши.
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34k
Барклай 11 минут назад
блин, до кино докапались
Если бы по 5 минут показывали одевание тапочек и готовку салата, то режиссер был бы не Меньшов , а Тарковский )
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972
Мурчелло Полчаса назад
Автырь,ты кода родился то?Специалист по СССР.
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25k
фрол фомич 49 минут назад
Вообще то Мальборо,Пэл-Мэл,Бонд,Кент свободно продавались в СССР в любом гастрономе , до 1 сентября 1982 г пачка стоила 1 руб затем 1 р 50 коп. Конечно дорого в 2 раза по сравнению с Космос в твердой пачке - 80 коп,Ява-100 - 80 коп, БТ в твердой пачке - 80 коп и как директор машиностроительного завода при з\п 400-600 р могла себе позволить эту шалость
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67k
Доктор Джонс Час назад
На заднем плане интерьера квартиры главной героини можно увидеть катушечный магнитофон Grundig TK-248...
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4
Андрей 2 часа назад
"очень редкая вытяжка" устанавливалась часто в питерских новостройках 80-х годов. 3 года наза снял такую. И это не вытяжка, а фильтр с ульрофеолетовой лампой внутри
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15k
Дядюшка Ау 2 часа назад
"На столе можно увидеть что-то вроде оливье, для которого нужно, как минимум, отварить овощи. Да и мясо готовится не за пару минут." (с)

Было такое явление, как домовая кухня. Где можно было купить как полуфабрикаты, так и готовые блюда. Автор плохо разбирается в реалиях того времени.
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15k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Чего??? Мальборо- дефицит? Его выпускали и Москва, и Баку( вспомнил - подкатила тошнота), и Кишинев. Везде были. Другой вопрос - цена. Рупь пятьдесят за пачку. Были и другие марки. В 84 приезжаю к бабушке в деревню, смотрю - в магазине сельском Pall Mall стоит. И никто не покупает, ибо лидер продаж - "Астра" и "Прима" . Были еще Винстон и Салем. Хороши были югославские - Ронхилл, Фильтр 120, Оскар и более доступный Ядран. Так что иностранные сигареты были доступны.
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minimalism

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