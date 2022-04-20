Интересные бытовые моменты из "Москва слезам не верит"

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Сколько раз вы смотрели этот фильм? Сложно сосчитать, но большая часть зрителей знают его практически наизусть, особенно фразочки Людмилы.
Интересно смотреть на какие-то особенности быта героев фильма, по которым можно прочитать многое. Но некоторые из откровенно "врут" и мы, конечно же, простим эти небольшие недочёты.
Кухня Катерины, на которой можно увидеть вытяжку с подсветкой. Это был редкий советский аксессуар.
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Еще один деталь, подчёркивающая, что Катерина вполне успешна - на столике "Мальборо", которые не самые распространённые и доступные в СССР.
В одном кадре можно увидеть довольно-таки старый для тех лет "Москвич-420", внезапный Ниссан Цедрик".
Москвич 1949 года появился в фильме благодаря Баталову - эта машина была его первой.
В первой серии на нем едут в гости к родителям Николая.
В первой серии на нем едут в гости к родителям Николая.
Ну и этот же "Москвич" становится причиной знаменитого диалога:
-Когда же ты её на металлолом сдашь?
- На ней ещё мои внуки кататься будут. Машина, если правильно с ней обращаться, сто лет может сохраниться.
-Когда же ты её на металлолом сдашь?
- На ней ещё мои внуки кататься будут. Машина, если правильно с ней обращаться, сто лет может сохраниться.
Рядом с домом Катерины среди "Волг" и "Запорожцев" стоит гордый "Мерседес", да еще и с непростыми номерами. С чего Гоша сделал вывод, что его пассия - самый обычный работник?
Несвойственная у русского человека манера - пройти в гости прямо в обуви и начинать ходить по квартире: "Ну мужа-то никакого и нет".
Вообще Гоша, конечно, прикидывается - невозможно не заметить количество статусных вещей в квартире новой знакомой.
Вообще Гоша, конечно, прикидывается - невозможно не заметить количество статусных вещей в квартире новой знакомой.
Обилие книг в доме и у Кати и у Гоши явно говорят нам про некоторое духовное единение этих людей.
Гоша, видимо, человек с "золотыми руками" во всём. Иначе как можно объяснить, что он за десять минут сделал горячее с гарниром и парочку салатов. Даже при помощи Александры - это просто невозможно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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2. Мальборо - пижонство, но директор большого завода мог себе позволить ненапрягаясь
3. Если дом многоквартирный, там могли жить одновременно и мажоры и бюджетники. Я уж не говорю об экзотических случаях, когда иномарки притаскивали командированные. Или служащие в ЗГВ. Тем более действие в Москве происходит.
4. Насчёт обуви согласен, но списывал это на московский образ жизни. Статусных вещей не заметил
5. Обилие книг в доме - это дух времени. Вот то, что обложки расставлены не по размеру и цвету, а также мала доля кожаных переплётов - это да, объединяет. То есть книжки для чтения.
6. Для оливье надо отварить картошку и яйца. Минут 20 для картошки, 15 - яйца. И не показано, сколько времени прошло, насколько я помню. То, что Катя "посидит минуточку" - это и в два часа может вылиться
Было такое явление, как домовая кухня. Где можно было купить как полуфабрикаты, так и готовые блюда. Автор плохо разбирается в реалиях того времени.