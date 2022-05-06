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35 исторических фото, которые позволят взглянуть на мир с другой стороны

35 исторических фото, которые позволят взглянуть на мир с другой стороны

Автор:
06 мая 2022 20:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   интересное   исторические снимки   история   старые фотографии   фотографии   
2668
36

История — это не просто череда скучных дат и имен. История рассказывает нам о том, как люди жили в прошлом, об их надеждах и мечтах, страхах и разочарованиях. И ничто не иллюстрирует эту интимную сторону жизни так, как подлинные фотографии того времени. К счастью, множество примеров можно найти в укромном уголке Интернета под названием «Старые фотографии мира».

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Источник фото: группа "Old Photos Of The World" в соцсети Facebook* (компания-владелец Meta* признана экстремистской в РФ и запрещена).

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Прошлое   интересное   исторические снимки   история   старые фотографии   фотографии   
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5  комментариев
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5k
magic32 3 часа назад
"7. Отец возвращается к дочери после Второй мировой войны, 1945 год" - после окончания Великой Отечественной Войны
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18k
Карлсончек 37 минут назад
Комментарий к фото
Пытаясь открутить головку блока, там где нет гаек, при спущенном колесе...
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18k
Карлсончек 39 минут назад
Комментарий к фото
Т.Е. нигер как всегда всё испортил?
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6k
Андрей Крылов 2 часа назад
Очень много "баянов". Того, чот даже за последний год постили не раз и не два. Но есьт пара фоток. которые я не видел. И потому от меня.... НИ чего! Хотел поставить минус, но что-от удержало. Но и плюс поставить не могу.
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