35 исторических фото, которые позволят взглянуть на мир с другой стороны

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История — это не просто череда скучных дат и имен. История рассказывает нам о том, как люди жили в прошлом, об их надеждах и мечтах, страхах и разочарованиях. И ничто не иллюстрирует эту интимную сторону жизни так, как подлинные фотографии того времени. К счастью, множество примеров можно найти в укромном уголке Интернета под названием «Старые фотографии мира».
1. Кэмберли Кейт и ее бродячие собаки в Англии. За всю свою жизнь она ни разу не отвернулась от бездомной собаки и помогла более чем 600 животным (1962)
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10. 8 июня 1958 года 19-летний Дэвид Исом заступил за линию, разделяющую бассейны для белых и чернокожих, после чего заведение закрыли
Источник фото: группа "Old Photos Of The World" в соцсети Facebook* (компания-владелец Meta* признана экстремистской в РФ и запрещена).
* Запрещены в РФ
Источник:
АНТИФИШКИ
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