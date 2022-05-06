35 исторических фото, которые позволят взглянуть на мир с другой стороны

История — это не просто череда скучных дат и имен. История рассказывает нам о том, как люди жили в прошлом, об их надеждах и мечтах, страхах и разочарованиях. И ничто не иллюстрирует эту интимную сторону жизни так, как подлинные фотографии того времени. К счастью, множество примеров можно найти в укромном уголке Интернета под названием «Старые фотографии мира».