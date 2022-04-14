Какое наказание понёс Дантес за убийство Пушкина

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Биографию одного из самых известных русских поэтов знает наверное каждый школьник. Но мало кто знает, как же именно наказали поручика Дантеса за убийство камер-юнкера Пушкина.
Николаю I о состоявшейся дуэли должили 29 января 1837 года. В тот момент Пушкин был ещё жив, но был при смерти. В России дуэли были официально запрещены и император никак не мог на наказать одного из дуэлянтов и простить другого. Конечно он симпатизировал поэту и Николай, узнав, что тот все равно умрёт, решил приговорить обоих дуэлянтов и их секундантов к военному суду.
Разбирали дуэль, помимо председателя суда, два старших офицера, четыре младших и гражданский чиновник. Суд шёл 16 дней, а производство его вышло в 234 листа судебного дела. На скамье подсудимых был Дантес и секундант Пушкина - Данзас. А секундант Дантеса успел убежать во Францию ещё до ареста.
Тщательное изучение дела шло долго и суд признал, что виновником дуэли является камер-юнкер А. С. Пушкин. Он послал нидерландскому посланнику Геккерну оскорбительное письмо, на которое можно было ответить только дуэлью. Но так как у дипломата не было права драться на дуэли, то за него поехал сражаться приёмный сын - Дантес.
Поручик и Данзас были приговорены судом к повешению.
Тщательное изучение дела шло долго и суд признал, что виновником дуэли является камер-юнкер А. С. Пушкин. Он послал нидерландскому посланнику Геккерну оскорбительное письмо, на которое можно было ответить только дуэлью. Но так как у дипломата не было права драться на дуэли, то за него поехал сражаться приёмный сын - Дантес.
Поручик и Данзас были приговорены судом к повешению.
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Но оба офицера остались живы
Приговор военного суда требовал утверждения ряда вышестоящих инстанций. Согласовывали повешение: командир полка, командир бригады, командир дивизии, командир корпуса, генерал-аудитор военного ведомства и последним свое - император. Если хоть кто-то высказывался против, то приговор отменялся. Пушкина было всем жалко, конечно, но и смерти Дантеса с его секундантом тоже никто не хотел. Все прекрасно понимали, что отказ Дантеса от дуэли означало бы окончание его службы, как запятнавшему свою честь офицеру.
Приговор военного суда требовал утверждения ряда вышестоящих инстанций. Согласовывали повешение: командир полка, командир бригады, командир дивизии, командир корпуса, генерал-аудитор военного ведомства и последним свое - император. Если хоть кто-то высказывался против, то приговор отменялся. Пушкина было всем жалко, конечно, но и смерти Дантеса с его секундантом тоже никто не хотел. Все прекрасно понимали, что отказ Дантеса от дуэли означало бы окончание его службы, как запятнавшему свою честь офицеру.
Но простить участие в дуэли тоже никак невозможно. В ходе долгих споров было решено: Данзаса в крепость на несколько месяцев, а Дантеса лишить чина поручика, российского дворянства и отправить обычным рядовым в дальний гарнизон. Но и этого тоже не случилось, ведь Дантес был иностранным подданным, а его отчим - послом Нидерландов. Такая суровость могла обернуться политическими осложнениями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Бабник, постоянно нарывался, игрок, задира.
"В начале мая 1837 года Фёдор Иванович Тютчев приехал с семьёй из Мюнхена, где служил в дипломатической миссии, в Петербург в отпуск. Он хотел добиться перевода в Турин, подальше от скандала, который разразился годом раньше: его жена пыталась покончить с собой, узнав о неверности поэта. Назначение задерживалось. Бюрократическая машина во все времена работает неспешно. Время шло, Тютчев торопился, нервничал. Он собирался оставить семью в Петербурге и один отправиться в Италию, там его ждала возлюбленная.
Однажды на Невском проспекте поэт встретил молодого князя Ивана Гагарина, своего мюнхенского сослуживца. Приятели разговорились, и Тютчев между прочим спросил о судьбе убийцы Пушкина, Дантесе. Гагарин рассказал, что военный суд состоялся, и государь утвердил приговор Дантес выслан за границу в сопровождении фельдъегеря. Тютчев был ошеломлён. Как? Вместо дальнего гарнизона солнечный Эльзас?
Вы в этом уверены? переспросил он Гагарина.
Совершенно уверен, подтвердил князь.
Пойду, Жуковского убью, мрачно пошутил Тютчев."
1. 1816 год. Пушкин вызвал на дуэль Павла Ганнибала, родного дядю.
Причина: Павел отбил у молодого 17-летнего Пушкина дaмy на балу (далеко не красавицу). Итог: Дуэль отменена.
2. 1817 год. Пушкин вызвал на дуэль Петра Каверина, своего друга.
Причина: сочиненные Кавериным шутливые стихи. Итог: Дуэль отменена.
3. 1819 год. Пушкин вызвал на дуэль поэта Кондратия Рылеева.
Причина: Рылеев пересказал на светском салоне шутку Толстого про Пушкина. Будто бы его высекли в тайной канцелярии. Итог: Дуэль не состоялась.
4. 1819 год. Пушкин вызвал на дуэль и графа Федора Толстого.
Причина: Шутка графа, что Пушкина высекли в тайной канцелярии. Дуэлянты обменялись едкими эпиграммами, но у барьера так и не встретились. Кстати судьба Толстого (большого счастливого дуэлянта) уникальна и с мистикой. Пушкин с ним даже подружился. Ниже пост о нем, его мистической судьбе и Пушкине, рекомендую. Итог: Дуэль не состоялась.
5. 1819 год. Пушкина вызвал на дуэль его друг Вильгельм Кюхельбекер.
Причина: шутливые стихи про Кюхельбекера, а именно, пассаж "кюхельбекерно и тошно". Итог: Вильгельм в Пушкина выстрелил, а Пушкин в Вильгельма нет. По одной из версий, стреляли оба, но друзья зарядили их пистолеты клюквой.
6. 1819 год. Пушкин вызвал на дуэль Модеста Корфа, служащего из министерства юстиции.
Причина: слуга Пушкина приставал пьяным к слуге Корфа, и тот его избил. Итог: Дуэль отменена.
7. 1819 год. Пушкин вызвал на дуэль майора Денисевича.
Причина: Пушкин вызывающе вел себя в театре, крича на артистов, и Денисевич сделал ему замечание. Итог: Дуэль отменена.
8. 1820 год. Пушкин вызвал на дуэль Федора Орлова и Алексея Алексеева.
Причина: Орлов и Алексеев сделали Пушкину замечание за то, что тот пытался в пьяном виде играть в бильярд и мешал окружающим. Итог: Дуэль отменена примирением сторон.
9. 1820 год. Дуэль с неизвестным греком.
Причина: кишиневского грека (его фамилия не сохранилась) Пушкин вызвал на дуэль т.к. тот удивился, как мог Пушкин не знать какую- то книгу, о которой случайно зашла речь. Итог: Дуэль не состоялась.
10. 1821 год. Пушкин вызвал на дуэль на саблях офицера французской службы Дегильи.
Причина: ссора с невыясненными обстоятельствами. Итог: Дуэль не состоялась Дегильи отказался.
11. 1822 год. Пушкина вызвал на дуэль подполковник Семен Старов.
Причина: не поделили ресторанный оркестр при казино, где оба предавались азартной игре. Старов выстрелил первым, но промахнулся. Пушкин попросил полковника встать у барьера. Он наставил свой пистолет почти в лоб и спросил: "Довольны ли вы?" Старов ответил, что доволен. Тогда поэт выстрелил в поле, на этом конфликт был исчерпан. Итог: стрелялись, Пушкин стрелял вторым и намеренно выстрелил в сторону.
12. 1822 год. Пушкин вызвал на дуэль 65 летнего статского советника Ивана Ланова.
Причина: ссора во время праздничного обеда. Ланов назвал поэта молокососом, а в ответ получил от Пушкина звание винососа и вызов на дуэль. Итог: Дуэль отменена, Пушкина посадили под арест.
13. 1822 год. Пушкин вызвал на дуэль молдавского вельможу Тодора Балша, хозяина дома, где он гостил в Молдавии.
Причина: Пушкину недостаточно учтиво ответила Мария на некий вопрос супруга Балша. Итог: стрелялись, но оба промахнулись.
14. 1822 год. Пушкин вызывает на дуэль бессарабского помещика Скартла Прункуло.
Причина: Тот был в качестве секунданта на дуэли, где Пушкин был так же секундантом, и oни не договорились о правилах дуэли.
Итог: Дуэль отменена.
15. 1822 год. Пушкин вызывает на дуэль Северина Потоцкого.
Причина: дискуссия за обеденным столом о крепостном праве. Итог: Дуэль отменена.
16. 1822 год. Пушкина вызвал на дуэль штабс-капитан Рутковский.
Причина: Пушкин не поверил, что бывает град весом в 3 фунта (а градины такого веса все-таки бывают) и высмеял отставного капитана. Итог: дуэль отменена.
17. 1822 год. Пушкин вызвал на дуэль кишиневского богача Инглези.
Причина: Пушкин домогался его жены, цыганки Людмилы Шекора. Итог: Дуэль отменена, Пушкин был посажен под арест.
18. 1822 год. Пушкина вызвал на дуэль прапорщик генерального штаба Александр Зубов.
Причина: Пушкин уличил Зубова в шулерстве во время игры в карты. На дуэль Пушкин явился с фуражкой, полной черешни, и ел ягоды, пока соперник в него целился. Итог: Зубов стрелял в Пушкина (мимо), а сам Пушкин от выстрела отказался.
19. 1823 год. Пушкин вызвал на дуэль молодого молдавского писателя Ивана Руссо.
Причина: личная неприязнь Пушкина к этой персоне. Итог: Дуэль отменена.
20. 1826 год. Пушкин вызвал на дуэль Николая Тургенева, одного из руководителей Союза благоденствия, члена Северного общества.
Причина: Тургенев ругал стихи поэта, в частности, его эпиграммы. Итог: Дуэль отменена.
21. 1827 год. Пушкина вызвал на дуэль артиллерийский офицер Владимир Соломирский.
Причина: Пушкин, бывая в доме князя Урусова, пользовался вниманием его дочери по имени София, к которой его приревновал Соломирский. Итог: Дуэль отменена благодаря усилиям секундантов.
22. 1828 год. Дуэль с неизвестным.
Причина: Неизвестна. "Мне удалось даже отвести его от одной дуэли. Но это постороннее"... Ф. Н. Глинка. Из письма к Бартеневу. Историки практически ничего ничего не знают об этой дуэли. Итог: Дуэль отменена благодаря усилиям поэта и публициста Ф.Н. Глинки.
23. 1828 год. Пушкин вызвал на дуэль министра просвещения Александра Голицына.
Причина: Пушкин написал дерзкую эпиграмму на министра и тот устроил ему за это допрос с пристрастием. Итог: От дуэли противников опять удержал Н.Ф. Глинка.
24. 1828 год. Пушкин вызвал на дуэль секретаря французского посольства в Петербурге Лагрене.
Причина: неизвестная дама на балу и услышанная фраза обращенная к Пушкину "Прогоните его". Итог: Дуэль отменена.
25. 1829 год. Поэт вызывает на дуэль Хвостова, чиновника министерства иностранных дел.
Причина: последний плохо выразился об эпиграммах Пушкина, в которых автор сравнивает Хвостова со свиньей. Итог: Дуэль отменена.
26. 1836 год. Поэт вызывает на дуэль Репина
Причина: Та же, что и в предыдущем случае - недовольство вызванного стихами Пушкина о себе. Итог: Дуэль отменена.
27. 1836 год. Дуэль с чиновником министерства иностранных дел Семеном Хлюстиным.
Причина: Та же, что и в двух предыдущих случаях. Итог: Дуэль отменена.
28. 1836 год. Поэт вызывает на дуэль Владимира Сологуба.
Причина: Нелестный отзыв Владимира жене Пушкина - Наталье. Итог: Дуэль отменена.
29. 1836 год. Пушкин вызывает на дуэль Дантеса.
Причина: Анонимные письма "рогоносца" с намеком на связь Дантеса с Натали. Итог: Дуэль отменена, т.к. Дантес делает предложение сестре Натали - Екатерине Гончаровой.
30. 1837 год. Пушкина вызывает на дуэль нидерландский посол Геккерн, но драться за себя посылает приемного сына Жоржа Дантеса.
Причина: Письмо Пушкина, в котором он резко отозвался о Геккерне как об отце Дантеса, нелестно охарактеризовал его приемного сына и «отказал им от дома». Итог: Пушкин смертельно ранен, Дантес ранен в правую руку (пуля якобы рикошетит от пуговицы на груди). Полиции эту пуговицу так и не представили.
И я вел речь не о тех, кто в подворотне бухает, а о том быдле, которое мнит себя элитой.
Ну, "быдло" - это перебор, но - да - характеры у них были пресквернейшие, это все историки признают. Любили наши "классики" "залу.питься на пустом месте". За что и огребли, в итоге.