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Какое наказание понёс Дантес за убийство Пушкина

Какое наказание понёс Дантес за убийство Пушкина (5 фото)

Автор:
14 апреля 2022 18:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   дантес   дуэль   интересное   история   пушкин   события   
3478
5
Биографию одного из самых известных русских поэтов знает наверное каждый школьник. Но мало кто знает, как же именно наказали поручика Дантеса за убийство камер-юнкера Пушкина.
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Источник:

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Метки: Прошлое   дантес   дуэль   интересное   история   пушкин   события   
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28  комментариев
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20k
uutb Час назад
О, каком письме речь идет? И, вроде как сам Пушкин вызвал на дуэль Дантеса, из-за приставания оного к его жене Натальи Гончаровой, или я что-то не знаю?
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33k
turyst Минуту назад
Не всё так просто в этой истории...
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901
KVadik 13 минут назад
"Пушкина было всем жалко, конечно..." - а вот это вряд ли, он был ещё той задницей и многим как человек не нравился несмотря на талант. Не такой конечно как, например, Лермонтов, но тоже не подарок.
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20k
Егор 18 минут назад
Ходил такой исторический анекдот:
"В начале мая 1837 года Фёдор Иванович Тютчев приехал с семьёй из Мюнхена, где служил в дипломатической миссии, в Петербург в отпуск. Он хотел добиться перевода в Турин, подальше от скандала, который разразился годом раньше: его жена пыталась покончить с собой, узнав о неверности поэта. Назначение задерживалось. Бюрократическая машина во все времена работает неспешно. Время шло, Тютчев торопился, нервничал. Он собирался оставить семью в Петербурге и один отправиться в Италию, там его ждала возлюбленная.

Однажды на Невском проспекте поэт встретил молодого князя Ивана Гагарина, своего мюнхенского сослуживца. Приятели разговорились, и Тютчев между прочим спросил о судьбе убийцы Пушкина, Дантесе. Гагарин рассказал, что военный суд состоялся, и государь утвердил приговор Дантес выслан за границу в сопровождении фельдъегеря. Тютчев был ошеломлён. Как? Вместо дальнего гарнизона солнечный Эльзас?

Вы в этом уверены? переспросил он Гагарина.

Совершенно уверен, подтвердил князь.

Пойду, Жуковского убью, мрачно пошутил Тютчев."
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14
Артур Гевондян 42 минуты назад
А если бы на дуэли был убит Дантес, Пушкина стали бы называть убийцей? Или "наше всё" неприкасаем? Давайте быть объективны - Пушкин сам напросился
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3k
Voland 46 минут назад
Есть мнение, что именно после этих событий Дантеса "изобрел" голландский штурвал;)
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69k
Viktor 47 минут назад
Кароч, Сергеич допрыгался!


1. 1816 год. Пушкин вызвал на дуэль Павла Ганнибала, родного дядю.
Причина: Павел отбил у молодого 17-летнего Пушкина дaмy на балу (далеко не красавицу). Итог: Дуэль отменена.
2. 1817 год. Пушкин вызвал на дуэль Петра Каверина, своего друга.
Причина: сочиненные Кавериным шутливые стихи. Итог: Дуэль отменена.
3. 1819 год. Пушкин вызвал на дуэль поэта Кондратия Рылеева.
Причина: Рылеев пересказал на светском салоне шутку Толстого про Пушкина. Будто бы его высекли в тайной канцелярии. Итог: Дуэль не состоялась.
4. 1819 год. Пушкин вызвал на дуэль и графа Федора Толстого.
Причина: Шутка графа, что Пушкина высекли в тайной канцелярии. Дуэлянты обменялись едкими эпиграммами, но у барьера так и не встретились. Кстати судьба Толстого (большого счастливого дуэлянта) уникальна и с мистикой. Пушкин с ним даже подружился. Ниже пост о нем, его мистической судьбе и Пушкине, рекомендую. Итог: Дуэль не состоялась.
5. 1819 год. Пушкина вызвал на дуэль его друг Вильгельм Кюхельбекер.
Причина: шутливые стихи про Кюхельбекера, а именно, пассаж "кюхельбекерно и тошно". Итог: Вильгельм в Пушкина выстрелил, а Пушкин в Вильгельма нет. По одной из версий, стреляли оба, но друзья зарядили их пистолеты клюквой.
6. 1819 год. Пушкин вызвал на дуэль Модеста Корфа, служащего из министерства юстиции.
Причина: слуга Пушкина приставал пьяным к слуге Корфа, и тот его избил. Итог: Дуэль отменена.
7. 1819 год. Пушкин вызвал на дуэль майора Денисевича.
Причина: Пушкин вызывающе вел себя в театре, крича на артистов, и Денисевич сделал ему замечание. Итог: Дуэль отменена.
8. 1820 год. Пушкин вызвал на дуэль Федора Орлова и Алексея Алексеева.
Причина: Орлов и Алексеев сделали Пушкину замечание за то, что тот пытался в пьяном виде играть в бильярд и мешал окружающим. Итог: Дуэль отменена примирением сторон.
9. 1820 год. Дуэль с неизвестным греком.
Причина: кишиневского грека (его фамилия не сохранилась) Пушкин вызвал на дуэль т.к. тот удивился, как мог Пушкин не знать какую- то книгу, о которой случайно зашла речь. Итог: Дуэль не состоялась.
10. 1821 год. Пушкин вызвал на дуэль на саблях офицера французской службы Дегильи.
Причина: ссора с невыясненными обстоятельствами. Итог: Дуэль не состоялась Дегильи отказался.
11. 1822 год. Пушкина вызвал на дуэль подполковник Семен Старов.
Причина: не поделили ресторанный оркестр при казино, где оба предавались азартной игре. Старов выстрелил первым, но промахнулся. Пушкин попросил полковника встать у барьера. Он наставил свой пистолет почти в лоб и спросил: "Довольны ли вы?" Старов ответил, что доволен. Тогда поэт выстрелил в поле, на этом конфликт был исчерпан. Итог: стрелялись, Пушкин стрелял вторым и намеренно выстрелил в сторону.
12. 1822 год. Пушкин вызвал на дуэль 65 летнего статского советника Ивана Ланова.
Причина: ссора во время праздничного обеда. Ланов назвал поэта молокососом, а в ответ получил от Пушкина звание винососа и вызов на дуэль. Итог: Дуэль отменена, Пушкина посадили под арест.
13. 1822 год. Пушкин вызвал на дуэль молдавского вельможу Тодора Балша, хозяина дома, где он гостил в Молдавии.
Причина: Пушкину недостаточно учтиво ответила Мария на некий вопрос супруга Балша. Итог: стрелялись, но оба промахнулись.
14. 1822 год. Пушкин вызывает на дуэль бессарабского помещика Скартла Прункуло.
Причина: Тот был в качестве секунданта на дуэли, где Пушкин был так же секундантом, и oни не договорились о правилах дуэли.
Итог: Дуэль отменена.
15. 1822 год. Пушкин вызывает на дуэль Северина Потоцкого.
Причина: дискуссия за обеденным столом о крепостном праве. Итог: Дуэль отменена.
16. 1822 год. Пушкина вызвал на дуэль штабс-капитан Рутковский.
Причина: Пушкин не поверил, что бывает град весом в 3 фунта (а градины такого веса все-таки бывают) и высмеял отставного капитана. Итог: дуэль отменена.
17. 1822 год. Пушкин вызвал на дуэль кишиневского богача Инглези.
Причина: Пушкин домогался его жены, цыганки Людмилы Шекора. Итог: Дуэль отменена, Пушкин был посажен под арест.
18. 1822 год. Пушкина вызвал на дуэль прапорщик генерального штаба Александр Зубов.
Причина: Пушкин уличил Зубова в шулерстве во время игры в карты. На дуэль Пушкин явился с фуражкой, полной черешни, и ел ягоды, пока соперник в него целился. Итог: Зубов стрелял в Пушкина (мимо), а сам Пушкин от выстрела отказался.
19. 1823 год. Пушкин вызвал на дуэль молодого молдавского писателя Ивана Руссо.
Причина: личная неприязнь Пушкина к этой персоне. Итог: Дуэль отменена.
20. 1826 год. Пушкин вызвал на дуэль Николая Тургенева, одного из руководителей Союза благоденствия, члена Северного общества.
Причина: Тургенев ругал стихи поэта, в частности, его эпиграммы. Итог: Дуэль отменена.
21. 1827 год. Пушкина вызвал на дуэль артиллерийский офицер Владимир Соломирский.
Причина: Пушкин, бывая в доме князя Урусова, пользовался вниманием его дочери по имени София, к которой его приревновал Соломирский. Итог: Дуэль отменена благодаря усилиям секундантов.
22. 1828 год. Дуэль с неизвестным.
Причина: Неизвестна. "Мне удалось даже отвести его от одной дуэли. Но это постороннее"... Ф. Н. Глинка. Из письма к Бартеневу. Историки практически ничего ничего не знают об этой дуэли. Итог: Дуэль отменена благодаря усилиям поэта и публициста Ф.Н. Глинки.
23. 1828 год. Пушкин вызвал на дуэль министра просвещения Александра Голицына.
Причина: Пушкин написал дерзкую эпиграмму на министра и тот устроил ему за это допрос с пристрастием. Итог: От дуэли противников опять удержал Н.Ф. Глинка.
24. 1828 год. Пушкин вызвал на дуэль секретаря французского посольства в Петербурге Лагрене.
Причина: неизвестная дама на балу и услышанная фраза обращенная к Пушкину "Прогоните его". Итог: Дуэль отменена.
25. 1829 год. Поэт вызывает на дуэль Хвостова, чиновника министерства иностранных дел.
Причина: последний плохо выразился об эпиграммах Пушкина, в которых автор сравнивает Хвостова со свиньей. Итог: Дуэль отменена.
26. 1836 год. Поэт вызывает на дуэль Репина
Причина: Та же, что и в предыдущем случае - недовольство вызванного стихами Пушкина о себе. Итог: Дуэль отменена.
27. 1836 год. Дуэль с чиновником министерства иностранных дел Семеном Хлюстиным.
Причина: Та же, что и в двух предыдущих случаях. Итог: Дуэль отменена.
28. 1836 год. Поэт вызывает на дуэль Владимира Сологуба.
Причина: Нелестный отзыв Владимира жене Пушкина - Наталье. Итог: Дуэль отменена.
29. 1836 год. Пушкин вызывает на дуэль Дантеса.
Причина: Анонимные письма "рогоносца" с намеком на связь Дантеса с Натали. Итог: Дуэль отменена, т.к. Дантес делает предложение сестре Натали - Екатерине Гончаровой.
30. 1837 год. Пушкина вызывает на дуэль нидерландский посол Геккерн, но драться за себя посылает приемного сына Жоржа Дантеса.
Причина: Письмо Пушкина, в котором он резко отозвался о Геккерне как об отце Дантеса, нелестно охарактеризовал его приемного сына и «отказал им от дома». Итог: Пушкин смертельно ранен, Дантес ранен в правую руку (пуля якобы рикошетит от пуговицы на груди). Полиции эту пуговицу так и не представили.
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29
Mrak OBOY Viktor Полчаса назад
game over...
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1k
Fiverknot 49 минут назад
Зато потом дочь Дантеса до конца жизни ненавидела своего отца, за то что он убил Александра Сергеевича.
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130
Давид Fiverknot 21 минуту назад
До конца жизни она находилась в психиатрической лечебнице.
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12k
K7OO Час назад
Где-то читал, что "приемный сын" Геккерна Дантес на самом деле был его любовником, которого посол припер с собой из Голландии, о чем знал практически весь Петербург. Конечно, сейчас вряд ли можно это доподлинно установить. Но если это так, то вдвойне обидно, что наш великий поэт пал от руки заезжего гомосека.
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14k
куджо 2 часа назад
Школьник что ли это это?
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3k
Veprь в напряге 2 часа назад
Ну, в общем, как обычно. Традицияс.
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130
Давид Поручик 19 минут назад
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