Какое наказание понёс Дантес за убийство Пушкина

Разбирали дуэль, помимо председателя суда, два старших офицера, четыре младших и гражданский чиновник. Суд шёл 16 дней, а производство его вышло в 234 листа судебного дела. На скамье подсудимых был Дантес и секундант Пушкина - Данзас. А секундант Дантеса успел убежать во Францию ещё до ареста.

Тщательное изучение дела шло долго и суд признал, что виновником дуэли является камер-юнкер А. С. Пушкин. Он послал нидерландскому посланнику Геккерну оскорбительное письмо, на которое можно было ответить только дуэлью. Но так как у дипломата не было права драться на дуэли, то за него поехал сражаться приёмный сын - Дантес.

Поручик и Данзас были приговорены судом к повешению.