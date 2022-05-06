«Российская экономика встала на ноги»: западные аналитики признали бесполезность ограничений, которые ввели против нашей страны

Известный английский журнал «The Economist» проанализировал введённые против России ограничения и состояние экономики. И загрустил, оказывается «ожидается всего лишь рецессия (умеренный экономический спад), но не большая».

Они-то рассчитывали, что всё моментально рухнет, а оно вон как получилось. Вот ведь неожиданность.

«Благодаря контролю за движением капитала и высоким процентным ставкам рубль сейчас так же дорог, как и до февральских событий. Россия, похоже, не отстает от выплат по своим валютным облигациям. Реальная экономика тоже на удивление устойчива», - сокрушаются британские аналитики.

«По данным системы отслеживания расходов Сбербанка, крупнейшего банка России, после мартовского затишья россияне довольно свободно тратят деньги в кафе, барах и ресторанах. 29 апреля центральный банк снизил ключевую процентную ставку с 17% до 14%, что является признаком того, что финансовая паника, начавшаяся в феврале, немного ослабла. Прогнозы некоторых экономистов о снижении ввп до 15% в этом году начинают выглядеть пессимистично».

Зато прогнозы о подорожании платы за электроэнергию в Англии на 54%, рост цен на бензин, продукты и все остальные товары выглядит реально и вполне оптимистично. Но только не для англичан.