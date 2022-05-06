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«Российская экономика встала на ноги»: западные аналитики признали бесполезность ограничений, которые ввели против нашей страны

«Российская экономика встала на ноги»: западные аналитики признали бесполезность ограничений, которые ввели против нашей страны

Автор:
06 мая 2022 16:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Россия   аналитики   журнал   ограничения   экономист   
3291
3

Возможно, они удивятся - но наша экономика и «не падала». Впереди их ждёт ещё много интересных открытий.

Известный английский журнал «The Economist» проанализировал введённые против России ограничения и состояние экономики. И загрустил, оказывается «ожидается всего лишь рецессия (умеренный экономический спад), но не большая».

Они-то рассчитывали, что всё моментально рухнет, а оно вон как получилось. Вот ведь неожиданность.

«Благодаря контролю за движением капитала и высоким процентным ставкам рубль сейчас так же дорог, как и до февральских событий. Россия, похоже, не отстает от выплат по своим валютным облигациям. Реальная экономика тоже на удивление устойчива», - сокрушаются британские аналитики.

«По данным системы отслеживания расходов Сбербанка, крупнейшего банка России, после мартовского затишья россияне довольно свободно тратят деньги в кафе, барах и ресторанах. 29 апреля центральный банк снизил ключевую процентную ставку с 17% до 14%, что является признаком того, что финансовая паника, начавшаяся в феврале, немного ослабла. Прогнозы некоторых экономистов о снижении ввп до 15% в этом году начинают выглядеть пессимистично».

Зато прогнозы о подорожании платы за электроэнергию в Англии на 54%, рост цен на бензин, продукты и все остальные товары выглядит реально и вполне оптимистично. Но только не для англичан.

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Далее аналитики выдают новое «откровение»:

«Россия была достаточно закрытой экономикой, что ограничивало действие ограничений. Но главная причина устойчивости экономики связана с ископаемым топливом. С февраля Россия экспортировала ископаемое топливо на сумму не менее 65 миллиардов долларов посредством поставок и трубопроводов. В первом квартале 2022 года доходы государства от углеводородов выросли более чем на 80% в годовом исчислении».

Всё верно - чем больше ограничений накладывают «западные партнёры», тем выше цены на энергоресурсы. И получается, что можно даже продавать меньше, а зарабатывать больше, чем в прошлом году.

Есть мнение, что благодаря таким вот бестолковым аналитикам и тем, кто их слушает, ограничения и ввели. Теперь вот думают, как выкрутиться из ситуации, чтобы снизить цены и не потерять лицо.

В конце статьи авторы «надеются» что введение Европой эмбарго на российскую нефть хоть как-то повлияет на рост нашей экономики. Зря надеются - эти энергоресурсы будут переправляться другим покупателям.

А европейцы будут и дальше замерзать. Свободно и демократично.

Источник:

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Метки: Англия   Россия   аналитики   журнал   ограничения   экономист   
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68  комментариев
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alexZ 2 часа назад
Т.е в России все в шоколаде? Цены не растут, безработицы нет, зп растет,
Нефть будут продавать другим странам, да без проблем. Индия готова купить , но только на 30% дешевле рынка. Китай та же песня, Так что про продавать меньше нефти за больше денег, это сказки. Как раз все будет наоборот.
Дальше в ленте тема про серый импорт, импортозамещение уже похерили.
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2k
perekrestok 3 минуты назад
Помнится зимой Россию заставляли увеличить поставки газа для снижения цен и ругали ее из-за того, что у России было свое мнение по этому вопросу. Почему то европа считает, что по щелчку ЕС поставщики СПГ вдруг проникнутся любовью к европейцам и будут поставлять СПГ по бросовым ценам. Вот нам не могут простить 1945 год, то что мы выстояли во время санкций против СССР. Вот так же и другие страны все вспомнят европе. И встанет европа на колени перед Ближним Востоком, Китаем. Перед амерами европа уже давно стоит в коленно-локтевой позиции со спущенными штанами.
А про то что трудно предвидеть все последствия любых действий есть фраза из Козьмы Пруткова:"Дунь кобыле в нос - она качнет хвостом".
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13k
Рафаэль Закиров 6 минут назад
Рубль укрепился. Но цены на товары в рублях укрепились ещё мощнее!
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1k
RealNo 13 минут назад
Прекрасный заказной пост в стиле "всёидётпоплану"
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4k
bumtester Полчаса назад
Тем временем на многие товары цены выросли в полтора-два раза.
И после того как курс доллара упал до докризисных уровней, цены падать не собираются.
Фрукты-овощи - подорожание уже процентов на 20-30 минимум.
мясо - 20%
крупы - около 10%
сахар 50%-100%
Только дебил может не видеть что кризис идет. Такой что мало не покажется.
Это сейчас всего лишь ростут цены. А уже завтра начнут лопаться мелкие и средние фирмы. Кроме того, уходящие западные фирмы начнут увольнять людей. Увеличиться безработица.
без доступа западного капитала на развитие, и с ключевой ставкой более 10% внутренний бизнес развивать тоже будет фактически невозможно. В итоге новых рабочих мест не будет.
Все эти безработные лягут нагрузкой на бюджет. И так изрядно потрепанный "военной операцией" и обескровленный заморозкой валютных активов ЦБ.
И это не просто мои слова.
Набиуллина заявила, что во втором, третьем квартале начнется перестройка российской экономики связанная с поиском новых логистических путей и вынужденным переходов на устаревшие технологии.
ЦБ России заявляет, что ВВП России в 2022 ожидает спад на уровне -8-10%. С нижней точкой в 4 квартале.
Кудрин заявил, что экономика россии в очень сложном положении, и что текущий кризис будет гораздо глубже, чем 2008-2009 года. По его оценкам спад ВВП 8-9% - это оптимистический сценарий. По другим сценариям спад ВВП может быть более 12%
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1k
Sergius SPb 50 минут назад
Все это конечно хорошо,только какого хрена мы-то торгуем с этими мудаками?
Они там что-то поют про эмбарго газа и нефти из РФ,но сами все это прекрасно покупают
через окружные схемы, забивают свои хранилища. Может перекрыть венителек-то?
Может пшеницей и прочим перестать на Европу торговать?
Может не ждать каких-то новых санкций и хамства из Европы?
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10k
Олегbl4 51 минуту назад
The economist.
Публикуется в Великобритании с сентября 1843 года. В 2012 году тираж превысил 1 600 000 экземпляров, более половины которых были проданы в Северной Америке[2]. Из-за своей глобальной ориентации The Economist не считается эксклюзивно английским изданием.

Основные темы, освещаемые журналом политические события, международные отношения, финансовые, экономические и деловые новости, а также наука и культура. Редакция журнала придерживается позиций классического либерализма.

Это что? Либерахам всяким верить будем?
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5k
Али Ди 55 минут назад
Так времени прошло совсем ничего. Компании которые торговали западными товарами скоро закроются почти все. Люди где работать будут? Затем российские посыпятся, потому что спроса не будет из за нехватки денег у людей. Радуемся, санкции это лекарство.
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0
Sergei Morozov Час назад
Смешные урапатриоты
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8k
alex9845 Час назад
Вряд ли россияне переживают особо за цены по газу,электричеству,топливу, а я вот в Финляндии приостоновил закупку дизеля для обогрева дома, ибо стоит он сумасшедших денег.Этой зимой планирую отапливаться электричеством,всё дешевле дизеля, и нон стоп топить камин. и я не один такой, а значит с наказанием России действительно что то пошло не в ту сторону.
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7
Alex Час назад
рубль искусственно укрепили и выдают это за победу. а глупый народец верит и радуется.
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3k
Александр 2 часа назад
А тем временем реалии:
"Бюджет России недополучил 133 миллиарда рублей
Бюджет России недополучил 133 миллиарда рублей нефтегазовых доходов

Фото: Friso Gentsch / Globallookpress.com

По оценкам Минфина, российский бюджет недополучил 133 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2022 года составило 133,1 миллиарда рублей», говорится в сообщении."
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17k
Николай 2 часа назад
Цель санкций была - остановить спецоперацию. Но как то не срослось.
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993
Шурман 2 часа назад
Я вот здесь много писал а сам понять не могу , кого Европа нагнула ? Хоть Копию Путина ставь у власти . Бедные беженцы из ВНА уже охамели на столько что у полиции указ не трогать их а местных можно бить , арабы по сравнению с Украинцами это милейшие люди которые еще и работают . Предел мечтаний когда твой же банк начал брать деньги с тебя же на поддержку Украинских беженцев потому что ты предприниматель :))))))))))) хай Живе ! Пускай эти центы им поперек горла встанут !! Слава Америке , Слава Израилю и клоуну [мат] ( Зелинский )
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11k
Пастор Шланг 2 часа назад
Попали однажды Бидон, Макарон, фашист и Русский в яму, у русского при себе были припасены секретные башмаки с вертикальным взлётом и он улетел, а остальные сдохли)))))
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85
WORLD 2 часа назад
Прежде чем лепить такой говновброс, посмотри на цены в магазинах.
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993
Шурман 3 часа назад
Тем временем в европе начинается стабильность , цена указана за одно масло , про воду за 6 бутылок в 5 евро уже говорить не буду . Россию они на колени поставили , сами себя сцуки на колени поставили . Раньше я масло не покупал дороже 2х евро . Предел мечтаний был 3 недели назад в Юрмале , бутылка гребанного подсолнечного стоила 8 евро , ну ладно переживу деньги пока еще есть , самое смешно было когда на бутылке масла висел аларм как на дорогом алкоголе :)))))))))))))))) На кассе спрашиваю что совсем долабнулись ? в ответ сказали а неделю назад было 14 евро и воровали :)
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4k
ride 3 часа назад
Да пИд;расы эти европейцы. Живу в Эстонии и тут просто жопа намечается. Цензура жесткая, я на работе только поддакивать могу, сказать свое мнение - сразу погонят нафиг. Цены конские - инфляция 19% годовая. А следующей зимой еще жестче будет
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1k
Трям 3 часа назад
Бидон, макрон и немец, как там его... кароче они все сотрудники ФСБ! Я знал! )))
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2k
Григорий Водениктов 4 часа назад
ещё бы цены у нас узнали, что всё налаживается и надо срочно падать в след за долларом, тогда бы я верил в такие п.р.о.п.а.г.а.н.д.о.н.с.к.и.е
статейки
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6k
КремлеКот 4 часа назад
Чем больше санкций против России, тем больше свободы действий у России.
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WORLD КремлеКот 2 часа назад
Тем выше цены в магазинах России.
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