«Российская экономика встала на ноги»: западные аналитики признали бесполезность ограничений, которые ввели против нашей страны

Возможно, они удивятся - но наша экономика и «не падала». Впереди их ждёт ещё много интересных открытий.
Известный английский журнал «The Economist» проанализировал введённые против России ограничения и состояние экономики. И загрустил, оказывается «ожидается всего лишь рецессия (умеренный экономический спад), но не большая».
Они-то рассчитывали, что всё моментально рухнет, а оно вон как получилось. Вот ведь неожиданность.
«Благодаря контролю за движением капитала и высоким процентным ставкам рубль сейчас так же дорог, как и до февральских событий. Россия, похоже, не отстает от выплат по своим валютным облигациям. Реальная экономика тоже на удивление устойчива», - сокрушаются британские аналитики.
«По данным системы отслеживания расходов Сбербанка, крупнейшего банка России, после мартовского затишья россияне довольно свободно тратят деньги в кафе, барах и ресторанах. 29 апреля центральный банк снизил ключевую процентную ставку с 17% до 14%, что является признаком того, что финансовая паника, начавшаяся в феврале, немного ослабла. Прогнозы некоторых экономистов о снижении ввп до 15% в этом году начинают выглядеть пессимистично».
Зато прогнозы о подорожании платы за электроэнергию в Англии на 54%, рост цен на бензин, продукты и все остальные товары выглядит реально и вполне оптимистично. Но только не для англичан.
Далее аналитики выдают новое «откровение»:
«Россия была достаточно закрытой экономикой, что ограничивало действие ограничений. Но главная причина устойчивости экономики связана с ископаемым топливом. С февраля Россия экспортировала ископаемое топливо на сумму не менее 65 миллиардов долларов посредством поставок и трубопроводов. В первом квартале 2022 года доходы государства от углеводородов выросли более чем на 80% в годовом исчислении».
Всё верно - чем больше ограничений накладывают «западные партнёры», тем выше цены на энергоресурсы. И получается, что можно даже продавать меньше, а зарабатывать больше, чем в прошлом году.
Есть мнение, что благодаря таким вот бестолковым аналитикам и тем, кто их слушает, ограничения и ввели. Теперь вот думают, как выкрутиться из ситуации, чтобы снизить цены и не потерять лицо.
В конце статьи авторы «надеются» что введение Европой эмбарго на российскую нефть хоть как-то повлияет на рост нашей экономики. Зря надеются - эти энергоресурсы будут переправляться другим покупателям.
А европейцы будут и дальше замерзать. Свободно и демократично.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нефть будут продавать другим странам, да без проблем. Индия готова купить , но только на 30% дешевле рынка. Китай та же песня, Так что про продавать меньше нефти за больше денег, это сказки. Как раз все будет наоборот.
Дальше в ленте тема про серый импорт, импортозамещение уже похерили.
А про то что трудно предвидеть все последствия любых действий есть фраза из Козьмы Пруткова:"Дунь кобыле в нос - она качнет хвостом".
И после того как курс доллара упал до докризисных уровней, цены падать не собираются.
Фрукты-овощи - подорожание уже процентов на 20-30 минимум.
мясо - 20%
крупы - около 10%
сахар 50%-100%
Только дебил может не видеть что кризис идет. Такой что мало не покажется.
Это сейчас всего лишь ростут цены. А уже завтра начнут лопаться мелкие и средние фирмы. Кроме того, уходящие западные фирмы начнут увольнять людей. Увеличиться безработица.
без доступа западного капитала на развитие, и с ключевой ставкой более 10% внутренний бизнес развивать тоже будет фактически невозможно. В итоге новых рабочих мест не будет.
Все эти безработные лягут нагрузкой на бюджет. И так изрядно потрепанный "военной операцией" и обескровленный заморозкой валютных активов ЦБ.
И это не просто мои слова.
Набиуллина заявила, что во втором, третьем квартале начнется перестройка российской экономики связанная с поиском новых логистических путей и вынужденным переходов на устаревшие технологии.
ЦБ России заявляет, что ВВП России в 2022 ожидает спад на уровне -8-10%. С нижней точкой в 4 квартале.
Кудрин заявил, что экономика россии в очень сложном положении, и что текущий кризис будет гораздо глубже, чем 2008-2009 года. По его оценкам спад ВВП 8-9% - это оптимистический сценарий. По другим сценариям спад ВВП может быть более 12%
Они там что-то поют про эмбарго газа и нефти из РФ,но сами все это прекрасно покупают
через окружные схемы, забивают свои хранилища. Может перекрыть венителек-то?
Может пшеницей и прочим перестать на Европу торговать?
Может не ждать каких-то новых санкций и хамства из Европы?
Разворот на восток требует времени, там надо транспортные мощности нарастить, как минимум. Все решается, но не за пару дней. Наладим сбыт на восток, перекроем западу. А пока пусть берут по конским ценам. Прямо сейчас нам так выгоднее.
Публикуется в Великобритании с сентября 1843 года. В 2012 году тираж превысил 1 600 000 экземпляров, более половины которых были проданы в Северной Америке[2]. Из-за своей глобальной ориентации The Economist не считается эксклюзивно английским изданием.
Основные темы, освещаемые журналом политические события, международные отношения, финансовые, экономические и деловые новости, а также наука и культура. Редакция журнала придерживается позиций классического либерализма.
Это что? Либерахам всяким верить будем?
"Бюджет России недополучил 133 миллиарда рублей
Бюджет России недополучил 133 миллиарда рублей нефтегазовых доходов
Фото: Friso Gentsch / Globallookpress.com
По оценкам Минфина, российский бюджет недополучил 133 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2022 года составило 133,1 миллиарда рублей», говорится в сообщении."
статейки
Пока обратно пенсионный возраст не вернут, все проголосовавшие за него будут у#бками, предателями своего народа и ГЛАВНЫМИ инициаторами санкций против России.