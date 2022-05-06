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15 людей, которые обнаружили в своих домах неожиданные и любопытные находки

15 людей, которые обнаружили в своих домах неожиданные и любопытные находки

Автор:
06 мая 2022 08:58
Метки: жилье   интересно   находки   находки в домах   старые дома   фото   
9915
16

Переезд в свой дом - это настоящее событие. Однако переезд в старый дом - это совсем другое дело. Владельцы вынуждены столкнуться с длительным ремонтом и переделками. Иногда в процессе реконструкции можно найти неожиданные вещички.

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А вы находили неожиданные предметы в собственном жилье?

Источник:

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Метки: жилье   интересно   находки   находки в домах   старые дома   фото   
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8  комментариев
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4k
Михаил 3 часа назад
Когда я переехал в другую квартиру, то в углу лежала кучка го.вна и бычок в раковине. Это сойдет за необычные находки?
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1k
Юлия Фоксина 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−13
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−38
3k
Babangdida 4 часа назад
Это не винтовка, а гладкоствол. Но по тех.экспертизе отстреляных гильз Вам всё равно могут пришить дело.
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