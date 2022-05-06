15 людей, которые обнаружили в своих домах неожиданные и любопытные находки

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Переезд в свой дом - это настоящее событие. Однако переезд в старый дом - это совсем другое дело. Владельцы вынуждены столкнуться с длительным ремонтом и переделками. Иногда в процессе реконструкции можно найти неожиданные вещички.
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Пытался выяснить причину утечки воды в доме 1840-х годов, когда обнаружил, на чем он держался все это время
А вы находили неожиданные предметы в собственном жилье?
Источник:
АНТИФИШКИ
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