Смотри, что нашел: 30 интересных находок, которыми поделились в сети

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Наш мир полон интересных и удивительных вещей. Стоит только посмотреть вокруг и начать исследовать - и открытия найдутся сами! Взглянем на несколько таких примеров. Эти пользователи сети сделали интересные открытия, и поделились своими находками.
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"Я бродил по Французским Альпам на прошлой неделе, и сделал эту фотографию пещеры с видом на красивую долину"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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