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Смотри, что нашел: 30 интересных находок, которыми поделились в сети

Смотри, что нашел: 30 интересных находок, которыми поделились в сети (31 фото)

Автор:
09 ноября 2021 17:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Разное   интересно   красивые фото   находки   подборка   фото   это интересно   
14474
31
Наш мир полон интересных и удивительных вещей. Стоит только посмотреть вокруг и начать исследовать - и открытия найдутся сами! Взглянем на несколько таких примеров. Эти пользователи сети сделали интересные открытия, и поделились своими находками.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   интересно   красивые фото   находки   подборка   фото   это интересно   
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1k
себостьян 10 часов назад
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100
юрий никулин 8 минут назад
это не кошачий а собачий
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442
Нестеров Антон 53 минуты назад
Не огурец а загадочник
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1k
steveboyer 8 часов назад
Интересно такой колик гадит круче хозяйки, наверняка. Его "снежками" можно печку в хате топить зимой.
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1k
steveboyer 8 часов назад
Все фотки из зон радиционного заражения. Фотоальбом"Редкости Чернобыля и Фукусимы и ..."
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1k
Краснодар 9 часов назад
Девушка на фото с кроликом сильно рискует.
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667k
NAZARETH 9 часов назад
Комментарий к фото
Да все давно уже знают...
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667k
NAZARETH 9 часов назад
Комментарий к фото
У одного моего знакомого покруче глаз будет...
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1k
Alexandr 9 часов назад
На счет белых грибов это не редкость. Пригнулся, посмотрел и чувствуешь себя в сказках Роя. А когда моховики рядом растут эффект еще круче, они покрупнее вырастают. Но выхлоп пустой. Белые насквозь червивые при таком размере а моховики просто горькие. Облом по полной программе, но красиво смотреть на эту сказку.
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1k
Froll 10 часов назад
У меня наверно воображение слабо развито.
Кто следит за мной?
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29k
a.fey 10 часов назад
Особенно рад за человека, который нашел глаз своего дедушки.
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19k
Евгений 10 часов назад
Иду по заросшей лесной тропинке, свернул к озеру, пробираюсь через кустарник и нахожу небольшой сруб, размерами, как колодец в деревнях делают, даже меньше. Заглянул туда, а там две задвижки... До ближайшей цивилизации километров 10.
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462
kehlalex Elena Ki 8 часов назад
задвижка-это такой вентиль большой. значит где то неподалеку военный объект.
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43
Зловредный 11 часов назад
У огурца к вам есть вопросы.
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6k
AIRON_FIRST 11 часов назад
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случай редкий, но не особо
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9k
Алексей 11 часов назад
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15k
Злобный Члегр 12 часов назад
Комментарий к фото
Она была "срезана" явно после того, как деревья срослись. Или оно, вися в воздухе, проращивала и тянула веточки к большому дереву?
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15k
Злобный Члегр 12 часов назад
Комментарий к фото
Это не крутой глаз, а обычная катаракта. Ее нужно удалить.
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15k
Злобный Члегр 12 часов назад
Комментарий к фото
Этот съедобный гриб насквозь червивый. У меня таких и в дачном лесу полно.
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1k
manul74 12 часов назад
Это точно отпечаток КОШАЧЕЙ лапы?
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