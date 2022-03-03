14 неожиданных находок в старых домах, которые стали настоящим сюрпризом для владельцев

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Переезд в старый дом - всегда настоящее приключение. Во время ремонта можно обнаружить так много интересностей от прошлых владельцев, что хоть стой, хоть падай.
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"Мы сносили коттедж - и в стене спальни обнаружили осиное гнездо. Как долго мы спали и не подозревали об этом"
А вы что-нибудь интересное находили когда-нибудь?
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