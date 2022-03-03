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14 неожиданных находок в старых домах, которые стали настоящим сюрпризом для владельцев

14 неожиданных находок в старых домах, которые стали настоящим сюрпризом для владельцев (15 фото)

Автор:
03 марта 2022 11:56
Метки: дома   интересно   находки   находки в домах   нашел в доме   фото   
19129
15

Переезд в старый дом - всегда настоящее приключение. Во время ремонта можно обнаружить так много интересностей от прошлых владельцев, что хоть стой, хоть падай.

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А вы что-нибудь интересное находили когда-нибудь?

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Метки: дома   интересно   находки   находки в домах   нашел в доме   фото   

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29  комментариев
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943
The Graff 12 часов назад
Комментарий к фото
"Оригинальный пол" - ладно, а вот откуда взялся 100 летний поролон?
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11k
Ледовый 8 часов назад
в старом доме на чердаке нашёл лодочный мотор "прибой" починил, даже катались на казанке
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155
Просто прохожий 10 часов назад
Буржуйская нищета, до сих пор живут в прогнивших домах 1840 года, да и хер с ними. У них и мозги такие-изъеденные червями, термитами и прочими гадами.
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2k
Павел Христенко 11 часов назад
Ремонтировал крышу нашёл лепёху опиума примерно на 0,8кг. Спрашиваю хозяина:"Твоё?" он перепугано "Нет!", ну значит моё.
Дома вечером думаю:"Надо маненько кайфануть."
Отковырял децел с фасолину кое -как , вроде многовато показалось. А, ладно, не маненько, а от души вставит! Ну и употребил орально.
Очнулся в реанимации.
Нет наркотикам.
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2k
fkamash 11 часов назад
На чердаке нашел ящик деревянный с советским Домино. Штук 40 коробок пластиковых в нем наборов Домино новых, в бумаге грубой такой желтой...
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18k
Алексей 11 часов назад
Разбирал крышу на даче. Нашел банку сгущенки выпуска 1991 года. За 20 лет она превратилась в вареную Съел. Жив.
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823
Homem 11 часов назад
Тоже знаю один город где дом есть более ста лет и тоже двух этажный.Тоже лифт в наличии имеется.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−75
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−75
20k
uutb 12 часов назад
Комментарий к фото
Меркель говорила: "А вот у моей бабушки было три унитаза золотой, серебряный и фаянсовый, но, когда русские вошли в Берлин, она обделалась прямо в коридоре
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1k
arens-s 13 часов назад
Подпись, вероятно, ложная. Скорее всего, просто расширяют или модернизируют С/У.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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3k
RomaXz 13 часов назад
Тату- машинку с набором чернил на чердаке находил. К сожалению, это все :)
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15k
Дядюшка Ау 13 часов назад
"В нашем доме есть подогреватель тарелок 1888 года"

Мрак. Радиатор с отсеком для разогрева пищи так назвать....
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17
Андрей 13 часов назад
мои глаза.... автор, ты хоть когда копипастишь, проверяй. Даже не знаки препинания... Перевод вообще оставляет желать лучшего.
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6k
Борис Карабанов 13 часов назад
Я что-то про "столетние" ковры не совсем понял. Типа, хозяев удивило то, что под ковролином и поролоном есть твёрдая основа?
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9k
Alexander 14 часов назад
Два года назад купили с женой квартру в новостройке последний этаж.
Во всём доме потолки 2,70, а у нас 3,10...
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14k
куджо 14 часов назад
Ух как плойка первая возбудила меня
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215
Copycat 14 часов назад
Запасной туалет на крайний случай)
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