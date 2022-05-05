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Идут не рекорд: в Техасе планируют построить самое большое здание на 3D-принтере

Идут не рекорд: в Техасе планируют построить самое большое здание на 3D-принтере

Автор:
05 мая 2022 21:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 3d принтер   США   Строительство   дубаи   интересно   казармы   разработки   технологии   
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То, что дом можно собрать на 3D-принтере, ни для кого не секрет, и уж точно не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее.

С развитием современных технологий можно напечатать даже человеческие органы. Поэтому стены и крыша из металлопластика никого не удивляют.

Как думаете, где находится самая большая постройка, созданная на 3D принтере? Казалось бы, где-то на первых позициях этого списка должен быть Китай. Но на данный момент самое большое здание, которое было построено с помощью этой технологии, находится в Объединенных арабских эмиратах, в Дубае.

Именно там стоит административное здание, которое занимает более 600 квадратных метров и внешне не отличается от обычных построек. Правда, как утверждали местные власти, такой метод строительства должен снизить стоимость жилья в 6 раз.

Американцы, к слову, решили переплюнуть "рекорд" ближневосточных строителей и возвести самое большое напечатанное на 3D-принтере здание.

Речь идет о военных казармах для учебного лагеря в Форт-Блисс, расположенного в Техасе.

Постройка будет занимать 1700 квадратных метров. Конечно, это строение сложно сопоставить с жилым домом, но, как и было сказано администрацией Дубая, в разы дешевле, чем классический способ строительства.

Строить это сооружение будут порядка десяти месяцев, а работы будет производить компания-стартап Icon, которая планирует использовать собственную технологию бетонной смеси. В Icon считают, что их разработка отличается большей прочностью, в отличие от других аналогов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 3d принтер   США   Строительство   дубаи   интересно   казармы   разработки   технологии   
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1  комментарий
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Allmaster 3 часа назад
Самое главное, организовать непрерывную систему подачи чернил ))
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Александр Невский
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