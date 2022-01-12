Коровы в VR-очках, теперь вы видели все

Вы думаете, что в Индии боготворят коров? А что вы скажете насчет VR-очков для турецких буренок?
Да, вы все правильно услышали: турецкий фермер по имени Иззет Косак закупил для своего скота VR очки, чтобы у них было ощущение, что сейчас лето, а не зима.
Сначала он сделал пробный заказ, чтобы проверить эффект положительного влияния на количество молока, который обнаружили российские разработчики этих VR-очков. В 2019 году в Подмосковье был проведен данный эксперимент.
Разработчики учли физиологические особенности зрения коров, которые не восприимчивые к некоторым цветам, а другие наоборот видят лучше.
Несмотря на то, что глаз человека и глаз коровы имеют схожее строение глазного яблока, видят они по-другому. Многие уже знают, что красная тряпка у тореадора не для того, чтобы разозлить быка, это просто один из немногих цветов, который коровы различают лучше всего.
В отличие от красного, синий и зеленый цвета буренки видят хуже. К слову, при помощи VR очков коровы реально могут почувствовать себя на летнем пастбище, так как у них также плохо развито и обоняние.
Над калибровкой гаджетов для коров работала команда из специалистов в сфере IT, подмосковные фермеры, а также ветеринары и зоологи.
В результате их исследования было установлено, что создание благоприятных условий для буренок положительно сказывается на количестве молока. А некоторые даже утверждают, что VR-очки и другие технологии, направленные на комфорт крупнорогатого скота, улучшают и качество молока.
К слову про другие технологии.
В США, например, на фермах используют автоматические щетки в стойлах, которые служат массажёрами для буренок.
Европейские фермеры, в свою очередь, пошли дальше: на некоторых фермах у них используются роботизированные системы, позволяющие коровам свободно перемещаться по ферме.
Но чтобы ваши коровы давали больше молока, можно просто включить классическую расслабляющую музыку, по крайней мере, так делают подмосковные фермеры.
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А что касается того самого турка — опробовав VR-очки Иззет Косак заявил, что буренки, побывавшие на виртуальных летних лугах, дают больше молока. Турецкий предприниматель планирует закупиться новой партией VR-шлемов у российских разработчиков. На этот раз, он готов взять сразу 10 пар очков.
Между тем, на родине этой технологии обычные пользователи бурно восприняли это ноу-хау.
прекрассная россия будущего где даже коровы могут пережить ноябрь в виртуальной среде. киберпанк который мы заслужили pic.twitter.com/sx1in7H5lo— желание выспаться (@letaetpolzaet) November 26, 2019
На красногорской ферме в Московской области на коров надели очки виртуальной реальности. Специально для животных была создана программа имитации летнего поля. Теперь коровы будут думать что всегда лето и травы завались! Может с населением похожее попробовать? pic.twitter.com/ojEEzntdPg— Вера Измайлова (@veraizmaylova41) November 26, 2019
Тот случай, когда в России даже коровы живут лучше большинства населения страны https://t.co/CTBg6GGv7Q— Независимый взгляд 💥 (@zgldz) November 26, 2019
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