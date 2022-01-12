Коровы в VR-очках, теперь вы видели все

Над калибровкой гаджетов для коров работала команда из специалистов в сфере IT, подмосковные фермеры, а также ветеринары и зоологи.

В результате их исследования было установлено, что создание благоприятных условий для буренок положительно сказывается на количестве молока. А некоторые даже утверждают, что VR-очки и другие технологии, направленные на комфорт крупнорогатого скота, улучшают и качество молока.

К слову про другие технологии.