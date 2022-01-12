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Коровы в VR-очках, теперь вы видели все

Коровы в VR-очках, теперь вы видели все (11 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 23:04
Сообщество : Животные
Метки: vr-очки   виртуальная реальность   интересно   коровы   разработки   технологии   фермеры   
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Вы думаете, что в Индии боготворят коров? А что вы скажете насчет VR-очков для турецких буренок?

Да, вы все правильно услышали: турецкий фермер по имени Иззет Косак закупил для своего скота VR очки, чтобы у них было ощущение, что сейчас лето, а не зима.

Сначала он сделал пробный заказ, чтобы проверить эффект положительного влияния на количество молока, который обнаружили российские разработчики этих VR-очков. В 2019 году в Подмосковье был проведен данный эксперимент.

Разработчики учли физиологические особенности зрения коров, которые не восприимчивые к некоторым цветам, а другие наоборот видят лучше.

Несмотря на то, что глаз человека и глаз коровы имеют схожее строение глазного яблока, видят они по-другому. Многие уже знают, что красная тряпка у тореадора не для того, чтобы разозлить быка, это просто один из немногих цветов, который коровы различают лучше всего.

В отличие от красного, синий и зеленый цвета буренки видят хуже. К слову, при помощи VR очков коровы реально могут почувствовать себя на летнем пастбище, так как у них также плохо развито и обоняние.

Над калибровкой гаджетов для коров работала команда из специалистов в сфере IT, подмосковные фермеры, а также ветеринары и зоологи.


В результате их исследования было установлено, что создание благоприятных условий для буренок положительно сказывается на количестве молока. А некоторые даже утверждают, что VR-очки и другие технологии, направленные на комфорт крупнорогатого скота, улучшают и качество молока.

К слову про другие технологии.

В США, например, на фермах используют автоматические щетки в стойлах, которые служат массажёрами для буренок.

Европейские фермеры, в свою очередь, пошли дальше: на некоторых фермах у них используются роботизированные системы, позволяющие коровам свободно перемещаться по ферме.

Но чтобы ваши коровы давали больше молока, можно просто включить классическую расслабляющую музыку, по крайней мере, так делают подмосковные фермеры.

А что касается того самого турка — опробовав VR-очки Иззет Косак заявил, что буренки, побывавшие на виртуальных летних лугах, дают больше молока. Турецкий предприниматель планирует закупиться новой партией VR-шлемов у российских разработчиков. На этот раз, он готов взять сразу 10 пар очков.

Между тем, на родине этой технологии обычные пользователи бурно восприняли это ноу-хау.

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Метки: vr-очки   виртуальная реальность   интересно   коровы   разработки   технологии   фермеры   
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