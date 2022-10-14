Что стало с актёрами "Сказки о потерянном времени"

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В 1964 году вышел фильм Александра Птушко по одноимённой сказке Евгения Шварца. Сначала фильм хотела снимать Тамара Лисициан, но уже после того, как был написан сценарий, сделана раскадровка и даже проведён подбор актёров, руководство решило отдать кресло режиссёра Птушко.
Краткое содержание фильма: третьеклассник Петя Зубов хронический лентяй, который постоянно теряет время. Вот этим как раз и воспользовались злые волшебники, которые хотели вернуть себе молодость. Фильм получил признание не только был отлично написан сценарий и была хорошая постановка, но и потому что был отлично подобран актёрский состав. А что стало с исполнителями главных ролей после фильма?
Петя Зубов в детстве - Гриша Плоткин
Его решили взять на эту роль из-за внешнего сходства с Борисом Новиковым, который должен был сыграть постаревшего Петю Зубова. Но из-за тяжёлой болезни актёра режиссёр решил искать другого.
После окончания школы и блестящего дебюта у Птушко Гриша решил поступать во ВГИК. Но несмотря не рекомендательные письма и его роль в "Сказке" он провалил вступительные.
Родители мальчика решили эмигрировать в Израиль, а Гриша, спустя некоторое время перебрался в США, где живёт и сейчас. Он снялся в нескольких боевиках и живёт в Лос-Анджелесе.
"С одной стороны, конечно, хотелось бы перевести те самые волшебные стрелки часов назад, в молодость. Но, с другой стороны, жизненный опыт и багаж, накопленные десятилетиями, тоже неизмеримы. Уже не говоря о том, что мы с женой вместе 30 лет и у нас пятеро прекрасных детей. Счастье быть их отцом и другом я бы не променял ни на какие годы возврата назад" - писал в колонке, опубликованной в журнале "Русский пионер" Григорий Плоткин.
После окончания школы и блестящего дебюта у Птушко Гриша решил поступать во ВГИК. Но несмотря не рекомендательные письма и его роль в "Сказке" он провалил вступительные.
Родители мальчика решили эмигрировать в Израиль, а Гриша, спустя некоторое время перебрался в США, где живёт и сейчас. Он снялся в нескольких боевиках и живёт в Лос-Анджелесе.
"С одной стороны, конечно, хотелось бы перевести те самые волшебные стрелки часов назад, в молодость. Но, с другой стороны, жизненный опыт и багаж, накопленные десятилетиями, тоже неизмеримы. Уже не говоря о том, что мы с женой вместе 30 лет и у нас пятеро прекрасных детей. Счастье быть их отцом и другом я бы не променял ни на какие годы возврата назад" - писал в колонке, опубликованной в журнале "Русский пионер" Григорий Плоткин.
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Взрослый Петя Зубов – Олег Анофриев
Олега Анофриева знают не только по актёрской карьере - он спел много песен для художественных фильмов, мультфильмов, сказок, известных каждому человеку в СССР.
С 1990-х Анофриев заканчивает сниматься и переезжает в подмосковную деревню. И уже в 1992 году он дебютировал как режиссёр - он снял фильм "Быть влюблённым", а чуть позже стал вести несколько телепередач. В 2004 году получил звание Народного артиста России.
Олег Анофриев женился ещё в 1950-х и с тех пор не расставался со своей единственной супругой. У них родилась дочка Маша, которая подарила ему трёх внучек.
К сожалению, на протяжении всей своей жизни Анофриев страдал от ишемической болезни сердца, в 35 лет перенёс инфаркт, а в 2007 году сделал операцию аортокоронарного шунтирования.
28 марта 2018 года, на 88 году жизни Олег Анофриев скончался.
С 1990-х Анофриев заканчивает сниматься и переезжает в подмосковную деревню. И уже в 1992 году он дебютировал как режиссёр - он снял фильм "Быть влюблённым", а чуть позже стал вести несколько телепередач. В 2004 году получил звание Народного артиста России.
Олег Анофриев женился ещё в 1950-х и с тех пор не расставался со своей единственной супругой. У них родилась дочка Маша, которая подарила ему трёх внучек.
К сожалению, на протяжении всей своей жизни Анофриев страдал от ишемической болезни сердца, в 35 лет перенёс инфаркт, а в 2007 году сделал операцию аортокоронарного шунтирования.
28 марта 2018 года, на 88 году жизни Олег Анофриев скончался.
Надя (взрослая) – Рина Зелёная
Она начинала свою карьеру на эстраде как профессиональная певица, но потом полностью отдала себя театру. У актрисы были довольно эксцентричные роли в пародийных пьесах, выступала на радио, декламировала рассказы и стихотворения для детей.
Последней ролью актрисы стала незабываемая миссис Хадсон в сериале о Шерлоке Холмсе.
Первым мужем Зелёной стал юрист Владимир Блюмельфельд, но разница в возрасте была слишком велика и супруги вскоре развелись, при этом оставшись друзьями. После этого Рина встретила главного мужчину своей жизни - архитектора Константина Топуридзе. Его кончина стала страшным потрясением для актрисы. Она не пришла на похороны супруга, потому что не выносила ни это мероприятие, ни поминки.
В последние годы у Рины Зелёной развился астигматизм, она практически лишилась зрения. Также ей тяжело давалась ходьба из-за сломанного бедра.
Причиной её смерти стал рак, который стал развиваться ещё с 60-х. Скончалась Рина Зелёная 1 апреля 1991 года. Ей было 90 лет.
Последней ролью актрисы стала незабываемая миссис Хадсон в сериале о Шерлоке Холмсе.
Первым мужем Зелёной стал юрист Владимир Блюмельфельд, но разница в возрасте была слишком велика и супруги вскоре развелись, при этом оставшись друзьями. После этого Рина встретила главного мужчину своей жизни - архитектора Константина Топуридзе. Его кончина стала страшным потрясением для актрисы. Она не пришла на похороны супруга, потому что не выносила ни это мероприятие, ни поминки.
В последние годы у Рины Зелёной развился астигматизм, она практически лишилась зрения. Также ей тяжело давалась ходьба из-за сломанного бедра.
Причиной её смерти стал рак, который стал развиваться ещё с 60-х. Скончалась Рина Зелёная 1 апреля 1991 года. Ей было 90 лет.
Прокофий Прокофьевич (взрослый) – Сергей Мартинсон
До роли в "Сказке" Мартинсон уже сыграл в полусотне фильмов и был вполне состоявшимся актёром.
Трижды был женат, причём первый брак его был горьким - в браке родилось четверо детей, но выжила только одна дочь - Анна. Следующей его женой стала Елена Добржанская, у них родился сын, но Елену впоследствии репрессировали, а сын пошёл по криминальной дороге. Последней женой стала Луиза, в браке с которой у них родилась дочь Наталья. К сожалению, распался и этот брак.
Сергей Мартинсон умер 2 сентября 1984 года. Ему было 85 лет.
Трижды был женат, причём первый брак его был горьким - в браке родилось четверо детей, но выжила только одна дочь - Анна. Следующей его женой стала Елена Добржанская, у них родился сын, но Елену впоследствии репрессировали, а сын пошёл по криминальной дороге. Последней женой стала Луиза, в браке с которой у них родилась дочь Наталья. К сожалению, распался и этот брак.
Сергей Мартинсон умер 2 сентября 1984 года. Ему было 85 лет.
Авдотья Петровна (взрослая) - Валентина Телегина
Донская казачка Телегина с самого начала своей актёрской карьеры забрала себе амплуа "простой русской бабы", "русской матери". Такой она была и в жизни. Во время ВОВ улетела на остров Эзель, где оказалась в глубоком тылу врага. Она помогала там санитарам Балтфлота, вместе с другими артистами, готовила для солдат еду, возила продукты. Когда актёрскую труппу решили эвакуировать с острова, Валентина отказалась, отдав свою бронь раненому офицеру.
После войны Валентина Телегина играла привычные для себя роли. Но вот работу в "Сказке о потерянном времени" она не любила, считая свой образ Авдотьи Петровны неискренним и плоским. После "Сказки" она сыграла ещё в тридцати фильмах.
У Телегиной родилась единственная дочь - Надя. У неё были проблемы с алкоголем, с матерью она постоянно ругалась и наладить отношения они смогли только перед смертью актрисы.
4 октября 1979 года Валентина Телегина скончалась. Причиной смерти стали диабет и астма, которые давали на сердце большую нагрузку.
После войны Валентина Телегина играла привычные для себя роли. Но вот работу в "Сказке о потерянном времени" она не любила, считая свой образ Авдотьи Петровны неискренним и плоским. После "Сказки" она сыграла ещё в тридцати фильмах.
У Телегиной родилась единственная дочь - Надя. У неё были проблемы с алкоголем, с матерью она постоянно ругалась и наладить отношения они смогли только перед смертью актрисы.
4 октября 1979 года Валентина Телегина скончалась. Причиной смерти стали диабет и астма, которые давали на сердце большую нагрузку.
Андрей Андреевич (взрослый) – Георгий Вицин
До и после "Сказки о потерянном времени" Вицин сыграл в большом количестве фильмов, озвучил десятки мультфильмов (самый известный - домовёнок Кузя). Актёр сам признавался, что ему больше нравится играть комедийных актёров.
"Я мог бы и вызвать слезы, я даже знаю, какой материал взять, но мне это больно, скучно. Не то что скучно, а это неестественно… Вот так бередить в себе какие-то глубокие личные… переживания – потому что нельзя врать. Значит, надо копаться на своем собственном багаже. А это мне не хочется, это трудно. И потом, я считаю, что горя у всех людей много – ну что стараться их вызывать на переживания. А юмор это естественная потребность человека. Человек всегда любит посмеяться" - говорил Георгий Вицин.
Самым известным мифом про Вицина было то, что он алкоголик (убедительная актёрская игра), а на деле он не пил, не курил, не ел мяса, любил йогу и вёл здоровый образ жизни.
Однако, несмотря на здоровый образ жизни, у актёра были проблемы с печенью, лёгкими, почками и сердцем.
Он скончался 22 октября 2001 года на 85-м году жизни.
"Я мог бы и вызвать слезы, я даже знаю, какой материал взять, но мне это больно, скучно. Не то что скучно, а это неестественно… Вот так бередить в себе какие-то глубокие личные… переживания – потому что нельзя врать. Значит, надо копаться на своем собственном багаже. А это мне не хочется, это трудно. И потом, я считаю, что горя у всех людей много – ну что стараться их вызывать на переживания. А юмор это естественная потребность человека. Человек всегда любит посмеяться" - говорил Георгий Вицин.
Самым известным мифом про Вицина было то, что он алкоголик (убедительная актёрская игра), а на деле он не пил, не курил, не ел мяса, любил йогу и вёл здоровый образ жизни.
Однако, несмотря на здоровый образ жизни, у актёра были проблемы с печенью, лёгкими, почками и сердцем.
Он скончался 22 октября 2001 года на 85-м году жизни.
Вася (взрослый) – Савелий Крамаров
Первым фильмом Савелия Крамарова стала картина "Ребята с нашего двора", а уже после картины "Друг мой, Колька!" актёр получил всесоюзное признание. Упрочила его популярность роль в фильме "Неуловимые мстители" ("а вдоль дороги мёртвые с косами стоять... и тишина!"). К началу 70-х он снялся больше чем в 30-ти картинах .
Но круг общения и дядя, эмигрировавший в Израиль, поставили на его карьере точку. Тогда он тоже решил перебраться в Израиль, но из СССР его не выпустили - ведь все 40 с лишним фильмов с его участием пришлось бы изъять из проката. Чуть позже он написал письмо Рональду Рейгану, где рассказал о себе и в итоге актёра выпустили из страны. В Вене он встретил импресарио Виктора Шульмана, который организовал ему гастроли в Австралии, Японии, Европе, Америке и Израиле. В 1982 году Крамаров осел в США, где сыграл в фильмах "Оступившийся парень", "Москва на Гудзоне", Космическая Одиссея 2010". После он сыграл ещё в девяти фильмах.
Савелий Крамаров был женат трижды. Во втором браке у него родилась дочь, которую назвали в честь матери рано осиротевшего Савелия - Басей. Последней женой актёра стала Наталья Сирадзе, младше его на 21 год. Они прожили вместе всего-лишь полгода до его смерти.
Крамаров был очень суеверным, боялся заболеть раком. И, как это часто бывает, случилось то, чего боишься больше всего - в 1995 году у него начались боли в животе. У него был обнаружен рак сигмовидной кишки. Химиотерапия отрицательно сказалась на его организме - случился тромбоз, а затем инсульт.
Савелий Крамаров скончался 6 июня 1995 года от повторного инсульта. Ему было 60 лет.
Но круг общения и дядя, эмигрировавший в Израиль, поставили на его карьере точку. Тогда он тоже решил перебраться в Израиль, но из СССР его не выпустили - ведь все 40 с лишним фильмов с его участием пришлось бы изъять из проката. Чуть позже он написал письмо Рональду Рейгану, где рассказал о себе и в итоге актёра выпустили из страны. В Вене он встретил импресарио Виктора Шульмана, который организовал ему гастроли в Австралии, Японии, Европе, Америке и Израиле. В 1982 году Крамаров осел в США, где сыграл в фильмах "Оступившийся парень", "Москва на Гудзоне", Космическая Одиссея 2010". После он сыграл ещё в девяти фильмах.
Савелий Крамаров был женат трижды. Во втором браке у него родилась дочь, которую назвали в честь матери рано осиротевшего Савелия - Басей. Последней женой актёра стала Наталья Сирадзе, младше его на 21 год. Они прожили вместе всего-лишь полгода до его смерти.
Крамаров был очень суеверным, боялся заболеть раком. И, как это часто бывает, случилось то, чего боишься больше всего - в 1995 году у него начались боли в животе. У него был обнаружен рак сигмовидной кишки. Химиотерапия отрицательно сказалась на его организме - случился тромбоз, а затем инсульт.
Савелий Крамаров скончался 6 июня 1995 года от повторного инсульта. Ему было 60 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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