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Что стало с актёрами "Сказки о потерянном времени"

Что стало с актёрами "Сказки о потерянном времени"

Автор:
14 октября 2022 23:12
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   биография   интересное   кино   советские актеры   советское кино   
372
8
В 1964 году вышел фильм Александра Птушко по одноимённой сказке Евгения Шварца. Сначала фильм хотела снимать Тамара Лисициан, но уже после того, как был написан сценарий, сделана раскадровка и даже проведён подбор актёров, руководство решило отдать кресло режиссёра Птушко.
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Источник:

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Метки: Жизнь   биография   интересное   кино   советские актеры   советское кино   
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2  комментария
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37
Иваныч 9 часов назад
Спасибо! Очень интересно. Вот бы ещё такой же пост, про "Приключения жёлтого чемоданчика"...
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−115
GLOBUS 8 часов назад
Хороший, поучительный фильм.
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