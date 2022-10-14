Что стало с актёрами "Сказки о потерянном времени"

Первым фильмом Савелия Крамарова стала картина "Ребята с нашего двора", а уже после картины "Друг мой, Колька!" актёр получил всесоюзное признание. Упрочила его популярность роль в фильме "Неуловимые мстители" ("а вдоль дороги мёртвые с косами стоять... и тишина!"). К началу 70-х он снялся больше чем в 30-ти картинах .

Но круг общения и дядя, эмигрировавший в Израиль, поставили на его карьере точку. Тогда он тоже решил перебраться в Израиль, но из СССР его не выпустили - ведь все 40 с лишним фильмов с его участием пришлось бы изъять из проката. Чуть позже он написал письмо Рональду Рейгану, где рассказал о себе и в итоге актёра выпустили из страны. В Вене он встретил импресарио Виктора Шульмана, который организовал ему гастроли в Австралии, Японии, Европе, Америке и Израиле. В 1982 году Крамаров осел в США, где сыграл в фильмах "Оступившийся парень", "Москва на Гудзоне", Космическая Одиссея 2010". После он сыграл ещё в девяти фильмах.

Савелий Крамаров был женат трижды. Во втором браке у него родилась дочь, которую назвали в честь матери рано осиротевшего Савелия - Басей. Последней женой актёра стала Наталья Сирадзе, младше его на 21 год. Они прожили вместе всего-лишь полгода до его смерти.

Крамаров был очень суеверным, боялся заболеть раком. И, как это часто бывает, случилось то, чего боишься больше всего - в 1995 году у него начались боли в животе. У него был обнаружен рак сигмовидной кишки. Химиотерапия отрицательно сказалась на его организме - случился тромбоз, а затем инсульт.

Савелий Крамаров скончался 6 июня 1995 года от повторного инсульта. Ему было 60 лет.