Почему у контейнеровозов надстройка по центру, а не на корме, как у танкеров

Если же взглянуть на какой нибудь газовоз с ёмкостями для транспортировки СПГ, то как можно видеть, разработчики и конструкторы не стали помещать надстройку между "шарами", а расположили её в классическом месте, как и у большинства морских грузовых судов - на корме.

И отсюда возникает вопрос: почему эта надстройка судна у контейнеровозов смещена в центр?

Но прежде чем начать разбираться в архитектурных особенностях контейнеровозов, нужно выяснить, почему на других судах надстройка стоит на корме?