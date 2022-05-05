Почему у контейнеровозов надстройка по центру, а не на корме, как у танкеров

Среди всего многообразия морских судов большого водоизмещения контейнеровозы имеют одну характерную особенность, которая визуально отличает их от тех же сухогрузов, танкеров или газовозов - это надстройка в центре, а не на корме. Причём эта возвышающаяся часть с капитанским мостиком и выносными крыльями может быть смещена как вперёд, так и назад, но всё же она как правило ближе к центру.
Если же взглянуть на какой нибудь газовоз с ёмкостями для транспортировки СПГ, то как можно видеть, разработчики и конструкторы не стали помещать надстройку между "шарами", а расположили её в классическом месте, как и у большинства морских грузовых судов - на корме.
И отсюда возникает вопрос: почему эта надстройка судна у контейнеровозов смещена в центр?
Но прежде чем начать разбираться в архитектурных особенностях контейнеровозов, нужно выяснить, почему на других судах надстройка стоит на корме?
На самом деле у надстройки в кормовой части много плюсов. Потому что гребные винты на коме, рули тоже на корме, а ещё гребные двигатели и запас топлива тоже на корме. И поэтому нет смысла тянуть систему управления всеми этими узлами и агрегатами от рубки на корму через весь танкер, если бы надстройка была на носу. А так всё очень компактно и удобно, всё в одном месте. Но с контейнеровозами всё немного иначе, и на них такая вот "кормовая" традиция расположения надстроек не прижилась.
Связано это с тем, что контейнеры имеют склонность падать прямиком в открытое море с контейнеровозов. Как можно видеть на фото, никаких высоких бортов, которые препятствовали бы падению, на контейнеровозах зачастую нет. Они держатся за счёт так называемых контейнерных сцепок, и они работают в хорошую погоду. Но если вдруг начнётся шторм, то контейнеры могут начать падать.
И как вы уже поняли, "шары" с газовоза не могут просто взять и укатиться, потому что они хорошо посажены в корпус судна. Нефть в нефтеналивном танкере тоже не может начать выплёскиваться, потому что ёмкости закрыты сверху. Щебень или другие сыпучие товары точно также не смогут сами выскочить из трюмов сухогруза при сильном волнении. И именно поэтому за ними следить не особо и нужно.
Но всё меняется, если вы - часть команды на контейнеровозе, и начинается опасное волнение на море. В таком случае как минимум четыре человек следят за ситуацией с контейнерами. Они находятся на краях рубки, т.е. фактически на концах выносных крыльев и в прямом смысле наблюдают неотрывно за крайними контейнерами. Ну а поскольку контейнеровозы длинные, и самих контейнеров много, то лучше наблюдать за ситуацией из середины судна.
Когда четыре человека смотрят в обе стороны - это гораздо продуктивнее, чем когда двое смотрят только вперёд. И именно поэтому надстройки контейнеровозов стараются размещать ближе к центру и подальше от кормы. А что касается дополнительных расходов на протягивание трасс с коммуникациями между кормовыми агрегатами и рубочными органами управления - то это ерунда по сравнению с падающими в море контейнерами.
Итак, с контейнеровозами мы разобрались.
Но что же делать, если вы простой моряк на рыболовецком судне, и мимо вас вдруг проплывает выпавший с контейнеровоза контейнер?
Правильно, нужно узнать: что же там внутри.
Но для начала его нужно пришвартовать к вашему судну.
Затем в ход вступает её величество болгарка.
А вот собственно и содержимое:
Так что не роняйте контейнеры в море.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ради это конечно же имеет смысл применить другую компоновку судна...
На самом деле, это сделано чтобы иметь как можно больше вариаций размещения груза для обеспечения приемлемой остойчивости судну, что у контейнеровозов большая проблема.