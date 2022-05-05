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Почему у контейнеровозов надстройка по центру, а не на корме, как у танкеров

Почему у контейнеровозов надстройка по центру, а не на корме, как у танкеров

Автор:
05 мая 2022 09:38
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: интересно   контейнер   контейнеровоз   познавательно   факты   фото   
689
8

Среди всего многообразия морских судов большого водоизмещения контейнеровозы имеют одну характерную особенность, которая визуально отличает их от тех же сухогрузов, танкеров или газовозов - это надстройка в центре, а не на корме. Причём эта возвышающаяся часть с капитанским мостиком и выносными крыльями может быть смещена как вперёд, так и назад, но всё же она как правило ближе к центру.

Если же взглянуть на какой нибудь газовоз с ёмкостями для транспортировки СПГ, то как можно видеть, разработчики и конструкторы не стали помещать надстройку между "шарами", а расположили её в классическом месте, как и у большинства морских грузовых судов - на корме.

И отсюда возникает вопрос: почему эта надстройка судна у контейнеровозов смещена в центр?

Но прежде чем начать разбираться в архитектурных особенностях контейнеровозов, нужно выяснить, почему на других судах надстройка стоит на корме?

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На самом деле у надстройки в кормовой части много плюсов. Потому что гребные винты на коме, рули тоже на корме, а ещё гребные двигатели и запас топлива тоже на корме. И поэтому нет смысла тянуть систему управления всеми этими узлами и агрегатами от рубки на корму через весь танкер, если бы надстройка была на носу. А так всё очень компактно и удобно, всё в одном месте. Но с контейнеровозами всё немного иначе, и на них такая вот "кормовая" традиция расположения надстроек не прижилась.

Связано это с тем, что контейнеры имеют склонность падать прямиком в открытое море с контейнеровозов. Как можно видеть на фото, никаких высоких бортов, которые препятствовали бы падению, на контейнеровозах зачастую нет. Они держатся за счёт так называемых контейнерных сцепок, и они работают в хорошую погоду. Но если вдруг начнётся шторм, то контейнеры могут начать падать.

И как вы уже поняли, "шары" с газовоза не могут просто взять и укатиться, потому что они хорошо посажены в корпус судна. Нефть в нефтеналивном танкере тоже не может начать выплёскиваться, потому что ёмкости закрыты сверху. Щебень или другие сыпучие товары точно также не смогут сами выскочить из трюмов сухогруза при сильном волнении. И именно поэтому за ними следить не особо и нужно.

Но всё меняется, если вы - часть команды на контейнеровозе, и начинается опасное волнение на море. В таком случае как минимум четыре человек следят за ситуацией с контейнерами. Они находятся на краях рубки, т.е. фактически на концах выносных крыльев и в прямом смысле наблюдают неотрывно за крайними контейнерами. Ну а поскольку контейнеровозы длинные, и самих контейнеров много, то лучше наблюдать за ситуацией из середины судна.

Когда четыре человека смотрят в обе стороны - это гораздо продуктивнее, чем когда двое смотрят только вперёд. И именно поэтому надстройки контейнеровозов стараются размещать ближе к центру и подальше от кормы. А что касается дополнительных расходов на протягивание трасс с коммуникациями между кормовыми агрегатами и рубочными органами управления - то это ерунда по сравнению с падающими в море контейнерами.

Итак, с контейнеровозами мы разобрались.

Но что же делать, если вы простой моряк на рыболовецком судне, и мимо вас вдруг проплывает выпавший с контейнеровоза контейнер?

Правильно, нужно узнать: что же там внутри.

Но для начала его нужно пришвартовать к вашему судну.

Затем в ход вступает её величество болгарка.


А вот собственно и содержимое:


Так что не роняйте контейнеры в море.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   контейнер   контейнеровоз   познавательно   факты   фото   
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13  комментариев
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964
Шурман 2 часа назад
Самое печальное не в настройке а в докерах которые плохо крепят груз , потом этот груз гуляет в море и ты свои винты убиваешь
а дерьмо это плавает и еще как . Фото делано мной , похоже это последнее что заходило в порт Антверпена ( последнее с Российским флагом
(((
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15k
Александр Н. Час назад
Наблюдают за контейнерами в шторм, чтобы что?
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7k
bum-bum Час назад
афтор, расскажи теперь, почему у чая есть чайник, у кофе - кофейник, а у какао какавника нет.
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30k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Оч смещно, давайте удорожим и усложним конструкцию на хреналиард, чтобы матросам удобнее в биноклю смотреть было. Бгг
На самом деле, это сделано чтобы иметь как можно больше вариаций размещения груза для обеспечения приемлемой остойчивости судну, что у контейнеровозов большая проблема.
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