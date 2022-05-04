Тайна Деринкую: кто и зачем построил огромный подземный город?

Думаю, что многие из вас уже слышали о нём, хотя бы потому, что обнаружили его почти 60 лет назад и, следовательно, изучен он намного лучше (раскопан на 15%).

Многие источники относят его к византийскому периоду, хотя строить Деринкую начали в протохеттский период (2000 лет до н.э.) и первыми его жителями, вероятнее всего, были как раз хетты.