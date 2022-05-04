Тайна Деринкую: кто и зачем построил огромный подземный город?

Недавнее обнаружение нового подземного города в Турции, на этот раз в районе Мидьят, в котором, по предварительным данным, проживало около 70 тыс. жителей (об этом сложно судить так как археологи обнаружили только 49 помещений, заявив, что это 3% от его общей площади), подтолкнуло меня написать статью о другом древнем подземном городе - Деринкую́.
Думаю, что многие из вас уже слышали о нём, хотя бы потому, что обнаружили его почти 60 лет назад и, следовательно, изучен он намного лучше (раскопан на 15%).
Многие источники относят его к византийскому периоду, хотя строить Деринкую начали в протохеттский период (2000 лет до н.э.) и первыми его жителями, вероятнее всего, были как раз хетты.
Местные жители, похоже, быстро поняли, что вулканический туф (смесь уплотнившегося пепла и горной породы) идеально подходит для строительства подземных жилищ. Ведь он достаточно мягкий и легко поддаётся обработке, а спустя какое-то время (под воздействием воздуха) начинает твердеть.
Коротко о Деринкую
Чтобы сформировать общее понимание об этом многоярусном подземном городе, давайте посмотрим, как он выглядит и что из себя представляет. Первый напрашивающийся вопрос касается его глубины.
Насколько глубоко под землю уходит Деринкую?
Сейчас в этом подземном городе обнаружено 8 этажей общей площадью 2,5 квадратных километра и большая часть из них открыта для посетителей.
Нижний этаж находится на уровне 50 метров. Предполагается, что под ним расположено ещё около 4-5 этажей. То есть, когда все уровни будут очищены, то его глубина достигнет 85 метров.
План подземного города Деринкую
Входной этаж: эта часть, тщательно скрывалась, чтобы город нельзя было обнаружить сверху.
1-й этаж: конюшня, миссионерская школа, баптистерий.
2-й этаж: гостиная, кухня, кладовые, склад.
3-й этаж: жилые комнаты, вентиляционная шахта на все этажи и туннель, ведущий в подземный город Каймаклы, расположенный в 9-ти километрах.
4-й этаж: гостиные и спальные комнаты, кладовые.
5-й этаж: общие комнаты, вентиляционная шахта, лестничная площадка, где заканчивается туннель на третьем этаже и начало туннеля, соединяющего 5-й этаж с 7-м.
6-й этаж: комнаты, имеется туннель, соединяющий этаж с 5-м и 7-м ярусами.
7-й этаж: самое большое и просторное место подземного города Деринкую. Там был зал для собраний, погребальная камера, церковь, зал и колодец с водой.
Подземный город Деринкую, случайно обнаруженный в 1963 году и открытый для посетителей в 1967-м, когда то вмещал в себя около 50 000 жителей, которые, как видите, имели почти всё необходимое для существования и могли жить там постоянно. Хотя мнения на это счёт расходятся.
Возможные причины строительства
Так мы подходим к главному вопросу. Зачем был построен Деринкую? Причин могло быть достаточно много, но никакой точной информации на этот счёт нет. Поэтому предлагаю рассмотреть самые актуальные гипотезы:
1. Война или междоусобицы
Да, я ставлю этот вариант на первую строчку. Давайте поставим себя на место жителей того периода и подумает, зачем строить огромный подземный город. Очевидно, чтобы скрываться от кого-то, а учитывая, что основным занятием людей в те времена были войны, то это было бы логичнее всего.
К востоку от подземного города как раз располагалось крупное княжество, медленно продвигавшееся на запад. Для справки, тогда эта территория была разделена на теократические города-государства или, говоря по простому, княжества.
Поэтому, жившие там хетты, вероятно, опасались одного из княжеств, пожелавшего расширить свои границы, потому и решили обезопасить себя, вырыв себе огромное подземное убежище.
2. Гора (вулкан) Эрджиес
По моему мнению этот вариант должен находиться на второй строчке рейтинга. Если вы не знали, то гора Эрджиес когда-то была действующим вулканом.
Предположительно, хетты могли начать строить подземный город после пробуждения Эрджиеса. Расстояние между этой горой и подземным городом Деринкую составляет 116 километров.
Поэтому вполне очевидно, что 4000 лет назад они могли своими глазами наблюдать за его активностью, но при этом не хотеть погибнуть, так, как это произойдёт с жителями Помпеи после извержения Везувия.
3. Эпидемия
Как известно, эпидемии часто вынуждали людей начинать жить обособленно, обрывая общение с целыми городами и даже странами.
Недавние события в мире являются ярким тому примером. Если заглянуть в историю, то подобные инциденты происходят с пугающе увеличивающейся периодичностью: чем выше численность населения - тем чаще случаются эпидемии. Достаточно вспомнить такие болезни как чума, оспа, холера и другие.
Поэтому предположение о том, что какая-нибудь болезнь настолько перепугала людей, заставив уйти жить под землю - тоже не лишена логики. Причём этого мнения придерживаются многие видные историки, называя главной причиной строительства подземного города - эпидемию какой-нибудь смертельно опасной болезни.
4. Ангелы и демоны
Не могу обойти стороной и альтернативные варианты. Так, согласно некоторым легендам, когда-то, очень и очень давно, в этих местах обитали ангелы, которым там очень нравилось.
Но позднее пришли некие злые духи, демоны или джинны (версии разнятся), пожелавшие прогнать или уничтожить ангелов. После многолетней борьбы ангелы поняли, что им не справиться со злыми силами, поэтому они построили подземный город и стали жить там.
В конце концов, ангелы выбрали другое место или же переселились на небеса, а демоны заняли опустевший подземный город, расширив его до современных размеров.
Легенда заканчивается тем, что пришедшие туда люди решили завалить вход в Деринкую, чтобы демоны не смогли выбраться на поверхность и остались запертыми по землёй. В целом, довольно любопытное предание.
5. Вампиры или гномы
Эта версия, как и предыдущая, относится к разряду альтернативных, но она стала набирать популярность значительно позднее. Поскольку в истории Турции не так много историй о кровососущих монстрах, которые боятся солнечного света или о подземных жителях, вроде гномов.
Тем не менее, немногочисленные рассказы о вампирах, вурдалаках и прочей нечисти там присутствуют. Их можно обнаружить в османских источниках, связанных с балканским фольклором. Та же ситуация с гномами - это далеко не самый популярный персонаж, но упоминания о них тоже имеются.
По большей часть эта версия звучит как сюжет из фильма, но и она не кажется безнадёжной. Ведь долгое время о Деринкую не знал никто, его упоминания в истории можно пересчитать по пальцам одной руки, а может быть там имеется в виду совсем другой город.
Таким образом, в подземном городе вполне могли жить некие создания - добрые или злые, которые существовали незаметно для людей. При этом, похоже, что они были каким-то образом связаны с людьми. Иначе зачем селиться в непосредственной близости от человека?
А как думаете вы, с какой целью был построен этот подземный город?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так что думаю или тюрьма или место для ссылки. Очень уж бытовые условия хреновые.