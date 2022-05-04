«Шиш тебе!»: что это означает на самом деле

Опухоль

Специалист в языковедении Макс Фасмер в своих работах указывал, что «шиш» может иметь и такие неожиданные значения, как «разбойник» или «палач». Однако сам специалист считал, что такое определение в результате сближения слова со схожими по звучанию вариантами из других языков не является достоверным.

Предлагая другой вариант определения слова, он несколько соглашается с Ушаковым. Так, автор указывает, что шишом ранее величали острую верхушку копны сена. Он также упоминает значение слова «шишка», которое на Дону использовалось для определения вышеупомянутой пренебрежительной фигуры из сложенных пальцев. Однако он также и упоминал другого исследователя, Горяева, который в свою очередь работал над поиском связи между «шишом» и схожим по звучанию турецким словом šiš, что значит «опухоль».