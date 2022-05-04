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«Шиш тебе!»: что это означает на самом деле

«Шиш тебе!»: что это означает на самом деле

Автор:
04 мая 2022 08:43
Сообщество : Факты
Метки: выражение   интересно   познавательно   факты   фото   шиш тебе   
2035
4

Всем известно это выражение, однако ему не всегда было присуще известное значение. Выдающиеся языковеды в свое время по-разному определяли значение слова «шиш», указывая, что оно могло обозначать какую-либо вершину, нарост и не только. Ниже рассказываем, что же в действительности значило это слово ранее.

Вершина

Исследователи сравнивают «шиш» с «кукишем», указывая на их смысловое сходство. Последний специалисты определяют как слово, обозначающее презрение, и часто в народе выражается популярным жестом с участием большого пальца и сжатой в кулак руки. Однако Ушаков в своем труде упоминал и иное значение для «шиша». По словам исследователя, так на Руси было принято называть острый участок какой-то вершины или что угодно, что могло возвышаться над поверхностью.

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Опухоль

Специалист в языковедении Макс Фасмер в своих работах указывал, что «шиш» может иметь и такие неожиданные значения, как «разбойник» или «палач». Однако сам специалист считал, что такое определение в результате сближения слова со схожими по звучанию вариантами из других языков не является достоверным.

Предлагая другой вариант определения слова, он несколько соглашается с Ушаковым. Так, автор указывает, что шишом ранее величали острую верхушку копны сена. Он также упоминает значение слова «шишка», которое на Дону использовалось для определения вышеупомянутой пренебрежительной фигуры из сложенных пальцев. Однако он также и упоминал другого исследователя, Горяева, который в свою очередь работал над поиском связи между «шишом» и схожим по звучанию турецким словом šiš, что значит «опухоль».

Нарост

Некоторые специалисты в области лингвистики считают, что «шиш» действительно пришел в русский язык из тюркского. Там это слово связывали не только с опухолями, но и с любыми наростами. По этой версии, слово произошло от глагола «шашмек», что значило «опухать».

Однако большая часть исследователей сходятся во мнении, что слово ранее имело значение, связанное вершинами, чем-то, что возвышалось над плоскостью, вырастало над поверхностью. Не зря же сегодня в народе называют «шишками» людей, которые выросли в должности и занимают высокую позицию в социуме.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: выражение   интересно   познавательно   факты   фото   шиш тебе   
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10  комментариев
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6k
McAir 4 часа назад
Ну?.. И что же означает "Шиш тебе"?
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225
Валерий 38 минут назад
А что же тогда "шиш тебе с маслом"? Опухоль с маслом?
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15k
Сергей 2 часа назад
Шишок
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9k
Ivan 2 часа назад
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Тема не раскрыта.
Пост создан только ради "лайков срубить".
Минус не ставлю, ибо он всё равно превратиться в плюс.
Магия просто какая-то.
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142
Konstantin Lebedev 3 часа назад
Хрень какая-то... Ой, извините, шиш какой-то...
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177
В пальто 3 часа назад
Нишиша не понятно...
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6k
Борис Карабанов 4 часа назад
- Я его гада, подстрелил. Он, сука, ШИШУ замочил…
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17
Колобок 4 часа назад
Шишка что ли?
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Anarasius

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