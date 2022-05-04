FISHKINET
Сообщество Юмор 14673 поста • 2885 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
20 человек, чей день серьезно не задался

20 человек, чей день серьезно не задался

Автор:
04 мая 2022 21:51
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   невезение   неудачи   неудачники   фейлы   фейспалм   
2806
21

Бывают такие дни, когда все с самого утра идет не по плану и кажется, что сама госпожа Удача повернулась к тебе спиной. В такие моменты важно помнить, что все могло быть еще хуже —достаточно взглянуть на невезучих героев этой подборки.

×
×

4. «Отвожу друга в инвалидной коляске в туалет в ресторане Denny’s. В нем нет двери. Спросил, может ли он воспользоваться женским туалетом, нам отказали. Все равно отвез его туда (сначала убедился, что там никого нет). Они вызвали полицию. Полиция приехала и ничего не сделала, так как было очевидно, что у нас не было другого выбора, кроме как воспользоваться женским туалетом».

11. «Спустя две недели после собеседования на работу мечты я сегодня узнал три вещи: меня не берут, все это время они меня игнорировали, и у моего монитора в ночи случился инсульт».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   невезение   неудачи   неудачники   фейлы   фейспалм   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Mowgley 4 часа назад
Побаяню


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
Andrew Belaks Полчаса назад
Первое что пришло в голову - кролика он в унитаз спустил, а клещи всплыли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
Миха 41 минуту назад
17. «Добро пожаловать в Виргинию. Этот слой пыли пыльца».
----
тоже мне - удивили! на даче от берёз ещё поболее пыльцы будет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Broser 3 часа назад
Венегрет из пиндосского дерьма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
salim777 3 часа назад
Не, ну бл"ядь серьезно?! В первую брачную ночь тебя остановило какое-то насекомое?! Или что таим тебя укусило, тюфяк? Да мне можно было все конечности сломать в двух местах, на невесту я бы всё равно залез! Импотент, бл"адь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
956
Шурман 4 часа назад
День не задался когда ты порастил кучи денег 8 недель назад на отдых и в первый же день уепался так что 2 ноги вправляли на место , а самое печально что у тебя оплачена вся неделя
я похоже притягиваю переломы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
Andrew Belaks Шурман Полчаса назад
Жесть, как это случилось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50788



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Русские особенности жареной картошки
Русские особенности жареной картошки
«Лобода и Макаревич показали своё истинное лицо»: во Владивостоке не допустят выступлений артистов, критикующих Россию
«Лобода и Макаревич показали своё истинное лицо»: во Владивостоке не допустят...
События на Украине 4- 5 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 4- 5 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
15 лет? Перестарок! Почему на Руси были приняты ранние браки?
15 лет? Перестарок! Почему на Руси были приняты ранние браки?
Гуляя по пляжу, семья увидела огромную рыбину
Гуляя по пляжу, семья увидела огромную рыбину
Сухих вам рукавов, ребятки
Сухих вам рукавов, ребятки
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О, вы из Англии ?

Лучшие демотиваторы
Земля прогрелась - можно сеять.

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#животные#Еда#мир#исследование#сарказм#авто аварии#Реакция#работа
#прикол#картинки#подборка#позитив#аварии#кино#США#фильмы#история
#интересно#факты#интересное#Разное#дтп#Киркоров#шоу бизнес#познавательно#Москва
Сухих вам рукавов, ребятки Сухих вам рукавов, ребятки 18 человек, которым катастрофически не повезло 18 человек, которым катастрофически не повезло 23 фотографии, которые способны утешить людей, у которых был плохой день 23 фотографии, которые способны утешить людей, у которых был плохой день Вы думали, что это у вас неудачный день? О как вы ошибались! Вы думали, что это у вас неудачный день? О как вы ошибались! 23 человека, которым изменила удача 23 человека, которым изменила удача 20 фотографий из серии "Не повезло" 20 фотографий из серии "Не повезло"

На что жалуетесь?

Вернуться