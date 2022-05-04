20 человек, чей день серьезно не задался

4. «Отвожу друга в инвалидной коляске в туалет в ресторане Denny’s. В нем нет двери. Спросил, может ли он воспользоваться женским туалетом, нам отказали. Все равно отвез его туда (сначала убедился, что там никого нет). Они вызвали полицию. Полиция приехала и ничего не сделала, так как было очевидно, что у нас не было другого выбора, кроме как воспользоваться женским туалетом».