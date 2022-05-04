20 человек, чей день серьезно не задался

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Бывают такие дни, когда все с самого утра идет не по плану и кажется, что сама госпожа Удача повернулась к тебе спиной. В такие моменты важно помнить, что все могло быть еще хуже —достаточно взглянуть на невезучих героев этой подборки.
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3. «Сегодня во время ремонта мы узнали, что антикварное зеркало моего партнера, семейная реликвия, которая провисела на стена 20 лет, — пластиковое и было сделано в Гонконге».
4. «Отвожу друга в инвалидной коляске в туалет в ресторане Denny’s. В нем нет двери. Спросил, может ли он воспользоваться женским туалетом, нам отказали. Все равно отвез его туда (сначала убедился, что там никого нет). Они вызвали полицию. Полиция приехала и ничего не сделала, так как было очевидно, что у нас не было другого выбора, кроме как воспользоваться женским туалетом».
6. «Родственники моей девушки заглянули на выходных, она приготовила желе, и никто его не попробовал».
7. «Кажется, я совершил ошибку, когда сказал: «Мне плевать на вмятины, лишь бы только град не выбил мне лобовуху».
11. «Спустя две недели после собеседования на работу мечты я сегодня узнал три вещи: меня не берут, все это время они меня игнорировали, и у моего монитора в ночи случился инсульт».
13. «Потратил последние три часа на готовку к визиту родственников… они притащили свою еду на вынос».
15. «Когда спрятал шоколадных зайцев на кухонном шкафчике, позабыв, что ночью радиатор нагревает этот угол комнаты».
18. «Я обратился к ортопеду по поводу колена, и тот обнаружил гигантскую опухоль в моей ноге (мне также нужно заменить коленный сустав на другой ноге до конца года)».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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тоже мне - удивили! на даче от берёз ещё поболее пыльцы будет!