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17 примеров дизайна, усложняющего жизнь

17 примеров дизайна, усложняющего жизнь (18 фото)

Автор:
11 марта 2022 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   горе-дизайн   горе-строители   зачем   неудачи   плохой дизайн   фейлы   фейспалм   
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Некоторым горе-дизайнерам из этого списка лучше бы пойти и заняться чем-нибудь еще. Смотрим коллекцию ляпов, допущенных при проектировании и строительстве. Фейспалм обеспечен!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   горе-дизайн   горе-строители   зачем   неудачи   плохой дизайн   фейлы   фейспалм   
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3  комментария
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17k
homerchik 2 часа назад
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242
eutace 55 минут назад
8. «Есть ли в этом более глубокий смысл? Может быть, кто-то в курсе?»
---------------------------------------------
раньше росло дерево
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2k
lekha-fil Час назад
На первой обрезанная дверь распадется - это не сплошной массив, а сборная конструкция из планок.
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