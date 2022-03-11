17 примеров дизайна, усложняющего жизнь

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Некоторым горе-дизайнерам из этого списка лучше бы пойти и заняться чем-нибудь еще. Смотрим коллекцию ляпов, допущенных при проектировании и строительстве. Фейспалм обеспечен!
1. «Наверное, нужно было срезать верхнюю часть двери, чтобы ручка не располагалась так низко»
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7. «У меня есть идея! А давайте не будем выравнивать два верхних этажа по отношению к остальной части здания?»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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