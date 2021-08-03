20 фотографий из серии "Не повезло"

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Иногда жизнь просто решает добить вас, когда вы и так упали. Почему, за что удача поворачивается спиной - сие никому не ведомо... Такие моменты нужно просто принять и пережить!
1. "В пятницу у меня были соревнования по боевым искусствам, но я решил упасть в обморок на выходе из SeaWorld, в результате чего сломал челюсть и мне пришлось наложить более 10 швов"
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2. "У меня было место посередине, но я заплатил дополнительно, чтобы перейти на место у окна"
4. "Совершенно новый телевизор от Amazon доставлен FedEx. Водитель FedEx приезжал дважды, звонил в дверь, не дождался и быстро уехал. На следующий день мне пришлось бежать за ним, чтобы забрать телевизор...
...Я распаковываю и подключаю его к электросети, и вижу вот что"
5. "Мой дядя ехал на своем мотоцикле из Флориды в Нью-Йорк. Незадолго до того, как он добрался до моего дома, его телефон выскользнул из кармана на шоссе"
6. "Мой новый вид на пляж. И музыка оттуда такая, что уши свернулись в трубочку. Трехчасовая поездка того не стоила"
7. "Первый день в офисе более чем за год... Утром осознал, что я понятия не имею, где мои носки… что нашел, то нашел"
9. "Я собирался немного заняться своим мотоциклом, но, думаю, пойду спать и завтра начну с начала"
10. "Купила свежего меда впервые на фермерском рынке. Сбила банку со стола, доставая из сумки что-то еще"
12. "Только что закончил герметизировать крышу от непогоды. Когда я выходил из автобуса, ручка от ведра сломалась ... прямо посреди дороги"
14. "Из-за нынешней жары мой стеклянный стол взорвался (и разлетелся по всей свежеокрашенной террасе)"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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