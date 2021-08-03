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20 фотографий из серии "Не повезло"

20 фотографий из серии "Не повезло" (21 фото)

Автор:
03 августа 2021 12:15
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   не повезло   не получилось   неудача. смешно   неудачи   неудачники   фейлы   
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Иногда жизнь просто решает добить вас, когда вы и так упали. Почему, за что удача поворачивается спиной - сие никому не ведомо... Такие моменты нужно просто принять и пережить!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   не повезло   не получилось   неудача. смешно   неудачи   неудачники   фейлы   
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