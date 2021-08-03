20 фотографий из серии "Не повезло"

Иногда жизнь просто решает добить вас, когда вы и так упали. Почему, за что удача поворачивается спиной - сие никому не ведомо... Такие моменты нужно просто принять и пережить!

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1. "В пятницу у меня были соревнования по боевым искусствам, но я решил упасть в обморок на выходе из SeaWorld, в результате чего сломал челюсть и мне пришлось наложить более 10 швов" 0 Источник:

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2. "У меня было место посередине, но я заплатил дополнительно, чтобы перейти на место у окна" 0 Источник:

3. "Пиццерия забыла о моей пицце и доставила ее на 2 часа позже" 0 Источник:

4. "Совершенно новый телевизор от Amazon доставлен FedEx. Водитель FedEx приезжал дважды, звонил в дверь, не дождался и быстро уехал. На следующий день мне пришлось бежать за ним, чтобы забрать телевизор... 0 Источник: ...Я распаковываю и подключаю его к электросети, и вижу вот что"

5. "Мой дядя ехал на своем мотоцикле из Флориды в Нью-Йорк. Незадолго до того, как он добрался до моего дома, его телефон выскользнул из кармана на шоссе" 0 Источник:

6. "Мой новый вид на пляж. И музыка оттуда такая, что уши свернулись в трубочку. Трехчасовая поездка того не стоила" 0 Источник:

7. "Первый день в офисе более чем за год... Утром осознал, что я понятия не имею, где мои носки… что нашел, то нашел" 0 Источник:

8. "Кошка забралась ко мне под одеяло, и ее там стошнило" 0 Источник:

9. "Я собирался немного заняться своим мотоциклом, но, думаю, пойду спать и завтра начну с начала" 0 Источник:

10. "Купила свежего меда впервые на фермерском рынке. Сбила банку со стола, доставая из сумки что-то еще" 0 Источник:

11. "Только что сделали новую крышу, первый ливень, и вот что случилось" 0 Источник:

12. "Только что закончил герметизировать крышу от непогоды. Когда я выходил из автобуса, ручка от ведра сломалась ... прямо посреди дороги" 0 Источник:

13. "Вот один из способов начать путешествие!" 0 Источник:

14. "Из-за нынешней жары мой стеклянный стол взорвался (и разлетелся по всей свежеокрашенной террасе)" 0 Источник:

15. "Собираюсь в спортзал. Кошмар!" 0 Источник:

16. "Этого я не ожидала" 0 Источник:

17. "В коробке сказано: 3000 деталей. Неделя карантина говорит мне, что их 2999" 0 Источник:

18. Ой 0 Источник:

19. "Нержавеющая сталь, двухнедельной давности" 0 Источник: