15 человек, которым неожиданно попалось настоящее "сокровище"

Жизнь - полна сюрпризов. Учёные утверждают, что неожиданные события помогают в обучении и навыках памяти, а приятные сюрпризы вызывают всплеск дофамина, известного как “гормон счастья”. И наткнувшись на что-то интересное, когда меньше всего этого ожидаешь, этот день превратится в особенный. В этом посте вы увидите классные и необычные находки, которыми поделились пользователи.

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В одном магазине я увидел алтарь Киану Ривза 0 Источник:

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Дерево похоже на картину "Звёздная ночь" Ван Гога 0 Источник:

Это не пачка сигарет, а калькулятор 0 Источник:

Кто-то построил чудесный "домик для гномов" в нашем парке 0 Источник:

Выносил мусор, и нашёл почти новую камеру 0 Источник:

Это "библиотека" собачьих палок на пляже 0 Источник:

Шахматы на троих 0 Источник:

Ванная комната в одном из отелей 0 Источник:

Скульптура кота, сделанная исключительно из отходов 0 Источник:

Кто бы мог подумать, что у пауков такие милые лапки 0 Источник:

Познакомьтесь с Молдавитой, кристаллом, сформированным и найденным в ударном кратере массивного метеорита, упавшего в Чехии тысячу лет назад 0 Источник:

Жилой блок "Bosco Verticale" в Милане, который содержит 30 000 м2 леса и подлеска 0 Источник:

Ночной поезд, Китай 0 Источник:

Дом, построенный между двумя глыбами 0 Источник: