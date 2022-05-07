15 человек, которым неожиданно попалось настоящее "сокровище"

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Жизнь - полна сюрпризов. Учёные утверждают, что неожиданные события помогают в обучении и навыках памяти, а приятные сюрпризы вызывают всплеск дофамина, известного как “гормон счастья”. И наткнувшись на что-то интересное, когда меньше всего этого ожидаешь, этот день превратится в особенный. В этом посте вы увидите классные и необычные находки, которыми поделились пользователи.
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Познакомьтесь с Молдавитой, кристаллом, сформированным и найденным в ударном кратере массивного метеорита, упавшего в Чехии тысячу лет назад
Источник:
АНТИФИШКИ
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