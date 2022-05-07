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15 человек, которым неожиданно попалось настоящее "сокровище"

15 человек, которым неожиданно попалось настоящее "сокровище"

Автор:
07 мая 2022 17:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Попалось   интересное   настоящее   неожиданно   особенный   сокровище   сюрпризы   
716
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Жизнь - полна сюрпризов. Учёные утверждают, что неожиданные события помогают в обучении и навыках памяти, а приятные сюрпризы вызывают всплеск дофамина, известного как “гормон счастья”. И наткнувшись на что-то интересное, когда меньше всего этого ожидаешь, этот день превратится в особенный. В этом посте вы увидите классные и необычные находки, которыми поделились пользователи.
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Источник:

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Метки: Попалось   интересное   настоящее   неожиданно   особенный   сокровище   сюрпризы   
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6  комментариев
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815
Антон 53 минуты назад
Чёткая фотка ))))))
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13k
Александр 45 минут назад
Как можно забыть про фотоаппарат с объективом и пытаться выкинуть?
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