Пенсионерка чуть не выбросила бриллиант за $2,5 миллиона

Шокированная пенсионерка из Нортумберленда по чистой случайности обнаружила, что камень, который она чуть не бросила в мусорное ведро, убирая дом, представляет собой бриллиант весом 34 карата и стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов.

70-летняя женщина из интереса решила оценить камень вместе с бижутерией, которую она купила на гаражной распродаже. По словам аукциониста Марка Лейна из аукционного дома Featonby's Auctioneers , к которому пришла пожилая леди, он пережил «огромный шок», поняв истинную стоимость алмаза. «Дама пришла с сумкой бижутерии, потому что е было по дороге. Она явно ничего не ждала от оценки и уже думала о своей следующей встрече», - рассказал Лейн. По его словам, камень лежал в коробке вместе с женскими обручальными кольцами и другими недорогими украшениями. «Сначала я подумал, что это кубический цирконий, двойник синтетического алмаза. Он лежал у меня на столе два или три дня, пока я не воспользовался алмазным тестером, говорит он. - Затем мы отправили его нашим партнерам в Лондоне, прежде чем он был сертифицирован экспертами в Антверпене, Бельгия, которые заявили, что он имеет цвет HVS1 и размер 34,19 карата, что крайне редко».

Аукционист сообщил, что женщина пожелала остаться неизвестной. Она не знала, где она приобрела бриллиант, потому что, по ее словам, часто посещала гаражные распродажи и покупала безделушки.

Однако она понятия не имела, что камень был настоящим бриллиантом.