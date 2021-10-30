Пенсионерка чуть не выбросила бриллиант за $2,5 миллиона

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70-летняя жительница Нортумберленда, разбирая старые драгоценности, чуть было не выкинула старый камень, который считала нестоящим. Скорее, из интереса она взяла его с собой к оценщику, вместе с которым готовилась продавать драгоценности. И не зря: оказалось, что это бриллиант чистой воды в 34 карата, стоимостью $2,5 миллиона.
Шокированная пенсионерка из Нортумберленда по чистой случайности обнаружила, что камень, который она чуть не бросила в мусорное ведро, убирая дом, представляет собой бриллиант весом 34 карата и стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов.
70-летняя женщина из интереса решила оценить камень вместе с бижутерией, которую она купила на гаражной распродаже. По словам аукциониста Марка Лейна из аукционного дома Featonby's Auctioneers , к которому пришла пожилая леди, он пережил «огромный шок», поняв истинную стоимость алмаза. «Дама пришла с сумкой бижутерии, потому что е было по дороге. Она явно ничего не ждала от оценки и уже думала о своей следующей встрече», - рассказал Лейн. По его словам, камень лежал в коробке вместе с женскими обручальными кольцами и другими недорогими украшениями. «Сначала я подумал, что это кубический цирконий, двойник синтетического алмаза. Он лежал у меня на столе два или три дня, пока я не воспользовался алмазным тестером, говорит он. - Затем мы отправили его нашим партнерам в Лондоне, прежде чем он был сертифицирован экспертами в Антверпене, Бельгия, которые заявили, что он имеет цвет HVS1 и размер 34,19 карата, что крайне редко».
Аукционист сообщил, что женщина пожелала остаться неизвестной. Она не знала, где она приобрела бриллиант, потому что, по ее словам, часто посещала гаражные распродажи и покупала безделушки.
Однако она понятия не имела, что камень был настоящим бриллиантом.
70-летняя женщина из интереса решила оценить камень вместе с бижутерией, которую она купила на гаражной распродаже. По словам аукциониста Марка Лейна из аукционного дома Featonby's Auctioneers , к которому пришла пожилая леди, он пережил «огромный шок», поняв истинную стоимость алмаза. «Дама пришла с сумкой бижутерии, потому что е было по дороге. Она явно ничего не ждала от оценки и уже думала о своей следующей встрече», - рассказал Лейн. По его словам, камень лежал в коробке вместе с женскими обручальными кольцами и другими недорогими украшениями. «Сначала я подумал, что это кубический цирконий, двойник синтетического алмаза. Он лежал у меня на столе два или три дня, пока я не воспользовался алмазным тестером, говорит он. - Затем мы отправили его нашим партнерам в Лондоне, прежде чем он был сертифицирован экспертами в Антверпене, Бельгия, которые заявили, что он имеет цвет HVS1 и размер 34,19 карата, что крайне редко».
Аукционист сообщил, что женщина пожелала остаться неизвестной. Она не знала, где она приобрела бриллиант, потому что, по ее словам, часто посещала гаражные распродажи и покупала безделушки.
Однако она понятия не имела, что камень был настоящим бриллиантом.
«Она сказала нам, что делала уборку и чуть было не выкинула свои безделушки в мусорное ведро, но ее сосед предложил принести их нам, чтобы мы их оценили, - рассказал Лейн. По его словам, алмаз был самым дорогим предметом, с которым он работал с тех пор, как пять лет назад купил бизнес у его предыдущих владельцев. «Цвет, чистота, размер ... найти 34-каратный бриллиант - это совершенно невероятно, - заявил он. - Я был шокирован, когда мне сказали, сколько это стоит. У меня просто волосы на затылке встали дыбом. Это безумие. У нас есть все, от ювелирных украшений до изобразительного искусства и мебели. Я многое видел, но не встречал ничего подобного за те пять лет, что я здесь».
Алмаз хранится в лондонском ювелирном квартале Хаттон Гарден, пока не будет выставлен на аукцион 30 ноября.
Алмаз хранится в лондонском ювелирном квартале Хаттон Гарден, пока не будет выставлен на аукцион 30 ноября.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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