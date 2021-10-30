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Пенсионерка чуть не выбросила бриллиант за $2,5 миллиона

Пенсионерка чуть не выбросила бриллиант за $2,5 миллиона (3 фото)

Автор:
30 октября 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Нортумберленд   богатство   бриллиант   закрома   история   неожиданно   пенсионерка   сокровище   
329
3
70-летняя жительница Нортумберленда, разбирая старые драгоценности, чуть было не выкинула старый камень, который считала нестоящим. Скорее, из интереса она взяла его с собой к оценщику, вместе с которым готовилась продавать драгоценности. И не зря: оказалось, что это бриллиант чистой воды в 34 карата, стоимостью $2,5 миллиона.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Нортумберленд   богатство   бриллиант   закрома   история   неожиданно   пенсионерка   сокровище   
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6  комментариев
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1k
Alexandr 53 минуты назад
Однако, какой честный аукционист.
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−47
Норма-а-ально... 57 минут назад
пиз-дёжь !
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11k
Типа граф Час назад
Таких случаев один на миллиард , как и в лотерее .
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54
Pabl V. S. Час назад
А ведь наверняка случалось что и выкидывали, не поняв ценности, и лежат сейчас несметные богатства под толщей мусора
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254
Шурман 2 часа назад
Как все случайно , 70 лет мозгов нет , у меня у матери тоже много украшений которые я ей дарил , у жены тоже самое , вот только маленькая проблема они понят что у них есть . Мать даже помнит в каком возрасте я ей это все дарил , ей мой отец покойны одно кольцо подарил а сын усыпал золотом и изумрудами .
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