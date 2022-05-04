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Научный мегапроект Китая: Подземная нейтринная обсерватория Цзянмэнь

Научный мегапроект Китая: Подземная нейтринная обсерватория Цзянмэнь

Автор:
04 мая 2022 12:56
Сообщество : Наука
Метки: Juno   Цзянмэнь   мегапроекты   мегапроекты Китая   наука   нейтринные реакторы   
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JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory) является экспериментальным нейтринным реактором, который строится в городском округе Кайпин (Южная часть Китая).
Ученые считают, что изучение "поведения нейтрино" может не только рассказать об истории Вселенной, но также и помогут в развитии новых теории фундаментальной физики.
Нынешняя стройка находится в 150 км от Гонконга. Введение в строй третьей по счёту нейтринной обсерватории поможет Китаю сократить отставание в данной сфере исследований от Японии и США.
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Над данной обсерваторией работали более 650 учёных. Строительство JUNO предлагалось ещё в 2008 году. Но процесс согласования, выбор места и проектирование растянулись вплоть до начала 2021 года.

JUNO представляет собой массивное подземное сооружение (равное по высоте 13-этажке), состоящее из 43 000 светочувствительных фотоэлементов. JUNO будет заполнено 20 000 тоннами специальной жидкости.

Обсерватория будет располагаться на глубине 700 метров под землёй.

Считается, что JUNO будет обнаруживать и изучать нейтрино из разных источников, в том числе от 10 до 1000 солнечных частиц в день и внезапный приток тысяч таких частиц, если на определенном расстоянии от Земли взорвётся сверхновая.

JUNO также может улавливать так называемые геонейтрино Земли, где радиоактивные элементы, такие как уран-238 и торий-232, подвергаются естественному распаду. Пока что изучение геонейтрино — единственный эффективный способ узнать, сколько "энергии осталось внизу", чтобы управлять нашей планетой, — говорит геолог Уильям Макдонаф из Мэрилендского университета.

Хотя все существующие детекторы в Японии, Европе и Канаде вместе взятые могут регистрировать около 20 событий в год, одна только JUNO должна обнаруживать ежегодно более 400 геонейтрино.

Считается, что JUNO заработает к началу 2023 года.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Juno   Цзянмэнь   мегапроекты   мегапроекты Китая   наука   нейтринные реакторы   
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koleos72 10 минут назад
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