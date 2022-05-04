Научный мегапроект Китая: Подземная нейтринная обсерватория Цзянмэнь

Над данной обсерваторией работали более 650 учёных. Строительство JUNO предлагалось ещё в 2008 году. Но процесс согласования, выбор места и проектирование растянулись вплоть до начала 2021 года.



JUNO представляет собой массивное подземное сооружение (равное по высоте 13-этажке), состоящее из 43 000 светочувствительных фотоэлементов. JUNO будет заполнено 20 000 тоннами специальной жидкости.



Обсерватория будет располагаться на глубине 700 метров под землёй.



Считается, что JUNO будет обнаруживать и изучать нейтрино из разных источников, в том числе от 10 до 1000 солнечных частиц в день и внезапный приток тысяч таких частиц, если на определенном расстоянии от Земли взорвётся сверхновая.



JUNO также может улавливать так называемые геонейтрино Земли, где радиоактивные элементы, такие как уран-238 и торий-232, подвергаются естественному распаду. Пока что изучение геонейтрино — единственный эффективный способ узнать, сколько "энергии осталось внизу", чтобы управлять нашей планетой, — говорит геолог Уильям Макдонаф из Мэрилендского университета.



Хотя все существующие детекторы в Японии, Европе и Канаде вместе взятые могут регистрировать около 20 событий в год, одна только JUNO должна обнаруживать ежегодно более 400 геонейтрино.



Считается, что JUNO заработает к началу 2023 года.