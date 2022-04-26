Кто населял нашу планету задолго до динозавров

Даже сейчас в природе есть множество странного. Посмотрите, например, на тихоходок, которые могут вообще чуть ли не все. Или, например, на странных животных Австралии. А что было в прошлом, если сейчас таких чудес природы — целое множество?
А в прошлом тоже были существа, которые могли похвастаться своей... уникальностью. Не так давно палеонтологи объявили о том, что найден "исключительно хорошо соранившийся" представитель членистоногих.
Нашли его у берега озера Симко на юге Онтарио в Канаде, при работе в каменоломне.
Что показательно, это животное стало не первым для этих регионов — там уже и прежде находили животных, живших за сотни миллионов лет до нас, а точнее — их останки.
Этот новый вид назвали Tomlinsonus dimitrii (привет всем Дмитриям), и он — часть вымершей группы членистоногих, которая жила примерно 450 миллионов лет назад, еще в ордовикский период.
Примечательно, что эти дальние родственники пауков и крабов появились задолго до динозавров.
Другие окаменелости в этом районе содержат минерализованные части тела, которые с большей вероятностью сохраняется с течением времени. Этот же чудак с ногами-стремянками не только выглядит страшно, но еще и является мягкотелым. То есть то, что его останки вообще нашли — уже огромное открытие.
И хотя по снимкам кажется, что паук на ходулях огромный, на самом деле его тело не очень большое — всего около 6 см, или на указательный палец мужчины средних размеров.
Но, пожалуй, самое интересное в этом членистоногом даже не то, что у него были ноги-ходули, а то, что у него были щипы на голове, больше похожие на перья. Тело животного напоминает тело других членистоногих. В том числе, насекомых и пауков.
Конечностей у него несколько наборов, в том числе те самые ходули. Скорее всего, использовали их для передвижения по морскому дну.
А еще, несмотря на всю свою привлекательность и необычность, вряд ли это животное могло разглядеть своих сородичей — судя по всему, глаз у него не было.
Образец Tomlinsonus dimitrii сейчас выставлен в галерее Уилнера Мэджа в рамках музейной выставки "Рассвет жизни". Так что если вы читаете нас из Канады, советуем сходить — там много всего интересного.
Источник:
АНТИФИШКИ
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