Строительство "рая" заморозили: пост об искусственном острове Китая

Планировалось, что компания HNA Group завершит строительство искусственного острова в 2027 году. Но в 2018 году строительство проекта было заморожено. Корпорация HNA Group имела большие долги перед своими поставщиками и кредиторами. Пока будущее проекта неизвестно. Возможно недострой уйдёт с молотка, если компания не решит свои финансовые проблемы.