Строительство "рая" заморозили: пост об искусственном острове Китая

Площадь искусственного острова равна 266 Га. Как на самом деле выглядят красивые номера гостиниц? Этапы строительства в посте.
Остров начали строить в заливе Хайкоу, Хайнань, Китай. Подготовительные работы стартовали в 2012 году. В 2013 году уже появилась первая строительная техника на участке.
Остров возводится корпорацией HNA Group. HNA Group — это многоотраслевая компания, занимающаяся строительством, авиаперевозками, недвижимостью, туризмом и логистикой.
Остров возводится корпорацией HNA Group. HNA Group — это многоотраслевая компания, занимающаяся строительством, авиаперевозками, недвижимостью, туризмом и логистикой.
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Строительство острова по годам
2018 год
В 2018 году у компании-застройщика появились финансовые проблемы. Фактически стройка была остановлена.
Планировалось, что компания HNA Group завершит строительство искусственного острова в 2027 году. Но в 2018 году строительство проекта было заморожено. Корпорация HNA Group имела большие долги перед своими поставщиками и кредиторами. Пока будущее проекта неизвестно. Возможно недострой уйдёт с молотка, если компания не решит свои финансовые проблемы.
Скорее всего, к 2027 году завершить строительство острова не удастся
Пока что не решено, что будет с островом. Всё зависит от финансовой состоятельности конгломерата, осуществляющего застройку.
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Метки: Жемчужный остров искусственные острова искусственный остров китай мегапроекты мегапроекты Китая острова Китая
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