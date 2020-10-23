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Строительство "рая" заморозили: пост об искусственном острове Китая

Строительство "рая" заморозили: пост об искусственном острове Китая (11 фото)

Автор:
23 октября 2020 09:42
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Жемчужный остров   искусственные острова   искусственный остров   китай   мегапроекты   мегапроекты Китая   острова Китая   
2418
11
Площадь искусственного острова равна 266 Га. Как на самом деле выглядят красивые номера гостиниц? Этапы строительства в посте.
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Метки: Жемчужный остров   искусственные острова   искусственный остров   китай   мегапроекты   мегапроекты Китая   острова Китая   
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859
Lovels Travel 3 часа назад
"Как на самом деле выглядят красивые номера гостиниц на самом деле?"

И как же?
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7k
Vacony 2 часа назад
итого за 5 лет насыпали кучу песка в море )
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