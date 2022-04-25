Город размером со страну: Китай внутри города строит ещё один город

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«Net City» Tencent площадью два миллиона квадратных метров возводится в городе Шэньчжэнь. Основной фишкой нового города станет отсутствие автомобильного сообщения, а также современные энергосберегающие технологии.
Net City размером примерно с Монако. Город будет включать в себя офисный центр, жилой район, школы, магазины и прочую необходимую инфраструктуру. Этажность зданий в городе будет варьироваться от одного этажа до 30 этажей. Здания возводятся по строгому плану, чтобы создать максимально удобные панорамы для жилых домов, а также "умную" систему затенения секторов внутри города.
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Транспортное сообщение будет располагаться на подземном уровне. На поверхности предусмотрены зелёные зоны, участки для велосипедных дорожек, а также пешеходные дорожки. В городе строится метрополитен и паромное сообщение.
Все дома будут оснащены фотоэлектрическими панелями, датчиками, отслеживающими состояние воздуха. Вдоль береговой линии высадят мангровые деревья. Все канализационные стоки будут подвергнуты многоступенчатой очистке.
Особенность города будет состоять в максимальной экологичности и безопасности.
Планируется, что в течение 7 лет проект будет завершён. Первая фаза строительства должна завершиться уже к концу 2022 года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Конечно утопия, если бросать старые города и строить новые, в итоге Земля превратится в руины. Но всё равно интересно.