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Город размером со страну: Китай внутри города строит ещё один город

Город размером со страну: Китай внутри города строит ещё один город

Автор:
25 апреля 2022 11:43
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Китай   Новый город   Шэньчжэнь   город с нуля   города Китая   мегапроекты   мегапроекты Китая   
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«Net City» Tencent площадью два миллиона квадратных метров возводится в городе Шэньчжэнь. Основной фишкой нового города станет отсутствие автомобильного сообщения, а также современные энергосберегающие технологии.
Net City размером примерно с Монако. Город будет включать в себя офисный центр, жилой район, школы, магазины и прочую необходимую инфраструктуру. Этажность зданий в городе будет варьироваться от одного этажа до 30 этажей. Здания возводятся по строгому плану, чтобы создать максимально удобные панорамы для жилых домов, а также "умную" систему затенения секторов внутри города.
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Транспортное сообщение будет располагаться на подземном уровне. На поверхности предусмотрены зелёные зоны, участки для велосипедных дорожек, а также пешеходные дорожки. В городе строится метрополитен и паромное сообщение.
Все дома будут оснащены фотоэлектрическими панелями, датчиками, отслеживающими состояние воздуха. Вдоль береговой линии высадят мангровые деревья. Все канализационные стоки будут подвергнуты многоступенчатой очистке.
Особенность города будет состоять в максимальной экологичности и безопасности.
Планируется, что в течение 7 лет проект будет завершён. Первая фаза строительства должна завершиться уже к концу 2022 года.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   Новый город   Шэньчжэнь   город с нуля   города Китая   мегапроекты   мегапроекты Китая   
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7  комментариев
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7k
Завтра всё изменится! Час назад
Всегда нравилась идея строить город с нуля. Никаких проблем с дорогами, инфраструктурой. Устаревает всё примерно предсказуемо и можно контролировать.
Конечно утопия, если бросать старые города и строить новые, в итоге Земля превратится в руины. Но всё равно интересно.
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2k
Andrey G 9 минут назад
Москву-Сити строят похоже.
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−34
300n 10 минут назад
Должно что-то интересное получиться, прям Утопия. Пока не ясно, насколько все удобно получится. "Первый, кто пробивается через стену, всегда набивает шишки".
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5k
ekarataev 39 минут назад
Вот от чего придут в восторг фирмы переездов, доставки бытовой техники, мебели, роялей. И параллельно с ними пожарные и медики.
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760
Шурман Час назад
Удачи , зная что такое жить у воды :)
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