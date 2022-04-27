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EIC – новый инструмент в арсенале учёных, который позволит совершать открытия в фундаментальной физике

EIC – новый инструмент в арсенале учёных, который позволит совершать открытия в фундаментальной физике

Автор:
27 апреля 2022 10:23
Сообщество : Наука
Метки: EIC   изучение элементарных частиц   коллайдеры   мегапроекты   физика   фундаментальные исследования   
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Что известно о новом мегапроекте, который сможет совершить очередной прорыв в фундаментальных исследованиях?
EIC представляет собой тип коллайдера – ускорителя частиц, который предназначен для столкновения спин-поляризованных пучков электронов и ионов с целью детального изучения свойств ядерной материи при помощи глубоконеупругого рассеяния. Ещё в 2012 году планировали в течение трех-четырёх лет возвести электронно-ионный коллайдер в США. Но реализация проекта несколько раз сдвигалась.

В результате Консультативный комитет по ядерным наукам Министерства энергетики (NSAC) назвал строительство электронно-ионного коллайдера одним из главных приоритетов.

В 2020 году появилась новость, что Минэнерго США объявило о том, что к 2025-2026 году EIC всё же будет построен и введён в эксплуатацию.

Стоимость проекта оценивается в $1,6-2,6 млрд.

EIC будет расположен в Брукхейвенской национальной лаборатории (BNL) в Аптоне, штат Нью-Йорк.

18 сентября 2020 года в BNL состоялась церемония перерезания ленточки, официально положившая начало строительству EIC.

EIC предназначен для изучения кварков и глюонов.

Именно для исследования взаимодействия кварков и глюонов и создаётся EIC — машина, способная открыть новое окно, через которое физики смогут изучать и понимать материю.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: EIC   изучение элементарных частиц   коллайдеры   мегапроекты   физика   фундаментальные исследования   
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