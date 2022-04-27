EIC – новый инструмент в арсенале учёных, который позволит совершать открытия в фундаментальной физике

EIC представляет собой тип коллайдера – ускорителя частиц, который предназначен для столкновения спин-поляризованных пучков электронов и ионов с целью детального изучения свойств ядерной материи при помощи глубоконеупругого рассеяния. Ещё в 2012 году планировали в течение трех-четырёх лет возвести электронно-ионный коллайдер в США. Но реализация проекта несколько раз сдвигалась.



В результате Консультативный комитет по ядерным наукам Министерства энергетики (NSAC) назвал строительство электронно-ионного коллайдера одним из главных приоритетов.



В 2020 году появилась новость, что Минэнерго США объявило о том, что к 2025-2026 году EIC всё же будет построен и введён в эксплуатацию.



Стоимость проекта оценивается в $1,6-2,6 млрд.



EIC будет расположен в Брукхейвенской национальной лаборатории (BNL) в Аптоне, штат Нью-Йорк.



18 сентября 2020 года в BNL состоялась церемония перерезания ленточки, официально положившая начало строительству EIC.



EIC предназначен для изучения кварков и глюонов.



Именно для исследования взаимодействия кварков и глюонов и создаётся EIC — машина, способная открыть новое окно, через которое физики смогут изучать и понимать материю.