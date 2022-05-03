Удивительная психология: интересные факты о том, как работает психика людей

Раньше ученые умы были уверены, что психология неразделима с философией. Однако первая отделилась от второй только в конце 19 века, став самостоятельной дисциплиной. За более чем 150 лет в этой области ученые сделали множество открытий, некоторые из которых неоднократно подтверждались в реальной жизни.
Посмотреть, насколько далеко продвинулась психология, можно, взглянув, на эту небольшую подборку интересных фактов.
Часто мы слышим, что не следует говорить о своих планах другим людям, иначе им не суждено сбыться. Это подтвердили и исследования, утверждающие, что когда мы говорим окружающим о целях, у нас пропадает мотивация.
Известно, что восприятия музыки завязано на эмоциях. Ученые доказали, что наши любимые песни являются таковыми, поскольку связаны с какими-то эмоциональными жизненными событиями. Примерно также о прошлом нам могут напоминать и определённые запахи.
Также музыка влияет и на восприятие нами мира. Исследования Университета Гронингена это доказали. Включая людям разную музыку, грустную или веселую, ученые наблюдали за их способностью воспринимать счастливых и грустных людей.
Учёные также установили, что человек становится счастливее, тратя деньги на других, нежели на себя.
Люди становятся счастливее от, скажем, активного отдыха, поездки на моря, однако часто вынуждены отказывать себе в этом ради более серьезных вещей, например, выплаты ипотеки. Именно поэтому развлечения, согласно исследованиям, имеют гораздо большую ценность в нашей жизни.
Исследователи также доказали, что с каждым годом люди становятся более тревожными. Сейчас, например, средний подросток по уровню тревожности похож на пациента психиатрии 1950-х годов.
Говорят, что счастье за деньги не купишь. Может и купишь, но доказано, что после перехода дохода за $75 000 в год, уровень счастья особо не повышается.
«С кем поведешься, от того и наберешься». Мы часто слышим эту фразу, однако ученые доказали, что если человек окружен счастливыми людьми, то и его уровень счастья повышается.
Самообман – штука полезная. Так, если вы будете себя обманывать, утверждая, что хорошо выспался, хотя это далеко не так, твоя производительность повысится.
Ученые назвали эффектом Даннинга - Крюгера процесс, когда высокоинтеллектуальные люди себя недооценивают, а те, кто обладает низким уровнем интеллекта, напротив, считают себя гениями.
Известно, что мы лучше запоминаем негативные моменты, нежели позитивные. Так вот, исследования показали, что на одно негативное событие требуется 5 позитивных, чтобы его перекрыть. Видимо, поэтому порой так трудно жить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ибо
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ПУЙЛО -ВЕЛИЧАЙШЕЕ ТРИЖДЫ МАТЕРЬ Е-БАННОЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
ойой.
И что? В чём тут психология? Что нищеброд не может себе позволить отдых на море? Ну так это экономика, тупица! А всё остальное - бредятина для статусов во фконтактеге.
Твой комментарий "без одного слова", это твоё мнение, на которое ты имеешь право, а "со словом", это уже хамство.