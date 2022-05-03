Удивительная психология: интересные факты о том, как работает психика людей

Также музыка влияет и на восприятие нами мира. Исследования Университета Гронингена это доказали. Включая людям разную музыку, грустную или веселую, ученые наблюдали за их способностью воспринимать счастливых и грустных людей.

Учёные также установили, что человек становится счастливее, тратя деньги на других, нежели на себя.

Люди становятся счастливее от, скажем, активного отдыха, поездки на моря, однако часто вынуждены отказывать себе в этом ради более серьезных вещей, например, выплаты ипотеки. Именно поэтому развлечения, согласно исследованиям, имеют гораздо большую ценность в нашей жизни.