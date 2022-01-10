Время пополнять копилку знаний: любопытные факты из разных областей

Все мы привыкли, что Новый год отмечается в ночь на 1 января. Давняя традиция прижилась благодаря Петру I, ведь до этого праздник назначался на первый день осени. Пётр перенёс начало года указом от 20 декабря 1699 года, то есть 1700-й стал первым годом, начавшимся с 1 января. За несколько месяцев до императорского указа на Руси встретили 7209-й год от сотворения мира. Кстати, до 1492 года от Рождества Христова (он же 7000-й от сотворения мира) на Руси новый год наступал 1 марта, а у наших предков язычников - в день зимнего солнцестояния (21 декабря).