Время пополнять копилку знаний: любопытные факты из разных областей

В новогодние праздники большинство из нас отдыхали телом и умом. Поэтому сейчас самое время пополнить свой отдохнувший мозг небольшой порцией любопытных фактов. Некоторые из них обязательно останутся в вашей копилке знаний и расширят кругозор.
Начнём фактов, тесно связанных с минувшими праздниками. Например, знали ли вы, что «Ирония судьбы, или с легким паром», ставшая классикой, украшает предновогодний ТВ-эфир уже более 40 лет.
Фильм популярен и сегодня. Причём настолько, что ремейком на него отметился даже индийский Болливуд.
Все мы привыкли, что Новый год отмечается в ночь на 1 января. Давняя традиция прижилась благодаря Петру I, ведь до этого праздник назначался на первый день осени. Пётр перенёс начало года указом от 20 декабря 1699 года, то есть 1700-й стал первым годом, начавшимся с 1 января. За несколько месяцев до императорского указа на Руси встретили 7209-й год от сотворения мира. Кстати, до 1492 года от Рождества Христова (он же 7000-й от сотворения мира) на Руси новый год наступал 1 марта, а у наших предков язычников - в день зимнего солнцестояния (21 декабря).
Пока снег всё ещё лежит за окном, самое время рассказать, что на самом деле он полупрозрачный. Белым он кажется нам только потому, что кристаллики льда, из которых он состоит, по-особому преломляют свет.
Вы когда-нибудь замечали, куда зимой исчезают надоедливые городские комары? На самом деле они всё также бодрствуют, просто переживают холода в подвалах жилых домов. Стоит чуть потеплеть, как вы снова услышите бесящий писк в своих квартирах.
А для чего же они вообще пьют кровь? Исключительно для того, чтобы размножаться. Без нашей крови самки комара не получают достаточного количества аминокислот, влияющих на развитие яйцеклетки.
Немного фактов из разных точек мира. Например, в США, а именно в пригороде Нью-Йорка есть ферма, где человеческую депрессию лечат обнимашками с коровами.
А в Японии есть работа, о которой у нас можно только мечтать. Там есть специальность туалетного гида. То есть вам заплатят за то, что вы сопроводите человека до ближайшего санузла.
Отдохнуть на островах мечтают многие. Вот только из существующих 500 тыс. островов обжито людьми всего 2% из них.
Перейдем к животному миру. Люди издавна привыкли пользоваться скаковыми лошадьми, развивающими весьма немаленькую скорость. Вот только быстрее их могут бегать жирафы, однако этого они не делают, поскольку, как правило, им некуда торопиться. Да и никто не подгоняет.
К слову об обладателях копыт. Анатомически, они считаются сильно разросшимися ногтями.
Почему назойливых мух так сложно убить? Всё дело в том, что окружающий мир они воспринимают в четыре раза медленнее, так сказать в «слоу мо».
Некоторые ошибочно думают, что маленький карман в джинсах был придуман для ношения презервативов. Однако он предназначался для хранения карманных часов.
А теперь несколько фактов о человеческом организме и мышлении. Например, знали ли вы, что каждый килограмм лишнего жира заставляет организм создавать 22 километра новых сосудов.
Сталкивались ли вы когда-либо со страхом смотреть людям в глаза? Если да, то у вас омматофобия.
Наша память должна хранить множество вещей. Вот только вспомнить их все разом мы никак не можем. Максимум, сколько может воссоздать наш мозг – до четырех воспоминаний одновременно.
Ну, и завершим снами. Бывает такое, что просыпаясь, нам кажется, что мы видели незнакомого нам человека, ни разу до этого не попавшегося на глаза. Вот только на деле всё это не так. Наш мозг не способен создавать лица, поэтому, если вы встретили какого-то незнакомца во сне, значит, он хоть раз попадался вам в жизни. Просто вы не придавали этому значения.
А какие факты стали для вас открытием?
Источник:
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Мля... А я думал это ЗУБЫ!!!