Сколько раз брали Москву, и чем всё это заканчивалось?

Следом на Москву позарился крымский хан Гирей. Легко разграбив южные границы, он решил продолжить свой поход до Белокаменной. Узнав о приближении ханства, Иван Грозный ретировался в Ростов, оставив оборону города на трёх воевод.

Как итог, в 1571 году после ожесточённых боёв город практически полностью выгорел, а 60 тыс. жителей погибло. Гирей же развернул армию домой, забрав в рабство около 100 тыс. человек.