Сколько раз брали Москву, и чем всё это заканчивалось?

Ни для кого не секрет, что Москва - важнейший и неприступный России. Однако за всю свою историю город несколько раз удавалось взять. У каких государств и армий это получалось, и чем завершилась оккупация ?
В 1236 году монголы начали свой западный поход с целью покорить Волжскую Булгарию и княжества Руси. Очевидно, что на их пути встала и Москва, осада которой произошла в 1238 году. Несмотря на то, что город тогда не был столицей, он представлял собой весьма крупное поселение, которой персидский историк Джувейни, живший в 13 веке, уже тогда сравнивал с муравейником.
Окружив Москву с четырех сторон, монголы подкатили стенобитные орудия, и спустя 5 дней осады, город пал. Как и в других поселениях того времени, захватчики врезали всё население, оставив за собой только руины. По данным всё того же историка, от рук монголов погибло примерно 270 тыс. человек.
В 1382 году Москва снова пала, но уже от рук Золотой орды. После внутренних противостояний внутри ига, к власти пришёл Тохтамыш, который после победы потребовал от Донского возобновить уплату дани. В ответ татарам был брошен вызов, однако к войне Русь оказалась не готова.
Донской перебрался в Кострому, пока Москва готовилась к осаде. Правда, город продержался недолго, сдавшись через 3 дня. Как итог, 20 тыс. убитых и возвращение к уплате дани.
Следом на Москву позарился крымский хан Гирей. Легко разграбив южные границы, он решил продолжить свой поход до Белокаменной. Узнав о приближении ханства, Иван Грозный ретировался в Ростов, оставив оборону города на трёх воевод.
Как итог, в 1571 году после ожесточённых боёв город практически полностью выгорел, а 60 тыс. жителей погибло. Гирей же развернул армию домой, забрав в рабство около 100 тыс. человек.
Перейдем к Смутному времени, когда Москва в период с 1610 по 1612 годы находилась во власти Речи Посполитая (или же Королевства Польского и Великого княжества Литовского). После громкого поражения царь Василий Шуйский был свергнут с престола, а его место заняло семь влиятельных бояр, усадивших к власти польского царевича Владислава.
К счастью, этот исторический эпизод закончился благополучно, ведь, как известно, безобразное поведение иностранцев спровоцировало всем известное народное восстание под представительством Минина и Пожарского. Как итог, поляки в 1612 году были выбиты из Москвы.
Ну и закончим всем известной Отечественной войной 1812 года, когда после Бородинского сражения русская армия сдала Москву. Правда, предварительно город был подожжен, а весь провиант забран. Так что шестидневная оккупация города обернулась для Наполеона исключительно фатальной стратегической ошибкой.
Конечно, Москва не оставалась в безопасности во время Гражданской и Великой Отечественной войн, однако взять российскую столицу с 1812 года так никто и не смог. Пусть же так и остаётся впредь.
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АНТИФИШКИ
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Или так торопимся заработать лайки, что слова пропускаем?
И вот только сейчас, в последние годы, мы, наконец, начинаем выходить из-под их управления и вмешательства в наше развитие.
Так что, автор, всегда пиши правду, какой бы она горькой не была...
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к чему это??
"Начали выпадать волосы. Я поделился сим печальным открытием с Жирденом - но у него те же неприятности. Боюсь, скоро весь наш отряд - да что отряд, весь полк станет полком лысых... Многие лошади тяжело больны, что ставит в тупик ветеринаров. Как и лекари двуногих, они утверждают, что вся причина в злокачественных миазмах, растворенных в московском воздухе... Наконец, решение принято: мы покидаем Москву. Покидаем, ничего не добившись, пораженные недугом, ослабленные, немощные, бессильные. Одна лишь надежда, увидеть родную Францию придает мужества, иначе мы предпочли бы просто лечь на землю и умереть - до того скверно наше состояние..."
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Ни для кого не секрет, что Москва - важнейший и неприступный России. Однако за всю свою историю город несколько раз удавалось взять. У каких государств и армий это получалось, и чем завершилась...
Чего блин? Жертвы ЕГЭ. вкурсе что Владислав 4 Ваза в Москве ниразу не был и не венчался на царство ...
"Как и в других поселениях того времени, захватчики врезали всё население..."
"По данным всё того же историка...."
Скажика автор, ведь не даром? Захватчики врезали все население важнейшего и неприступного России, по данным все того же историка!
Насчет мины - что, в Черном море сегодня мины плавают?
Может, это вообще были инопланетяне (даже в такую теорию легче поверить чем в Ваши предположения)?
Даже идея о самопроизвольном пожаре из-за безалаберности куда более реалистична...
А вот беспилотник (да, тот самый, турецкого производства!) действительно был замечен в районе нахождения крейсера...
Автор. В 1812 г. Москву русские не поджигали. Москву подожгли сами французы, по пьяни.