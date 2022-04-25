Воронежский скульптор Александр Ивченко вырезал из дерева украинскую бабушку

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Александр Ивченко увековечивает народную героиню вместе с коллегой по цеху Александром Алфёровым.
По договорённости с городскими и областными властями в День Победы «бабушку с флагом» установят в Кольцовском сквере. А затем перевезут в Музей-диораму на левый берег.
— Скульптура будет пропитана специальным раствором, который полимеризует верхний слой дерева, и тогда фигуре не страшны ни морозы, ни осадки, ни солнечные лучи, только разве что вандалы. Поэтому я буду настаивать, чтобы бабушку разместили внутри здания музея, а не на улице, — говорит автор.
Александр признаётся, что ему уже поступали предложения подзаработать на идее — например, выпустить сувенирную продукцию с уменьшенной копией его скульптуры. Но он категорически их отверг. Зато приветствует инициативы из нескольких российских городов, в частности Рязани и Рыбинска, где местные общественные организации попросили разрешения отлить аналогичную скульптуру в бронзе.
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АНТИФИШКИ
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