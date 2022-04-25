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Воронежский скульптор Александр Ивченко вырезал из дерева украинскую бабушку

Воронежский скульптор Александр Ивченко вырезал из дерева украинскую бабушку

Автор:
25 апреля 2022 16:22
Метки: Александр Ивченко   Красное знамя   бабушка   донбас   скульптура   
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Александр Ивченко увековечивает народную героиню вместе с коллегой по цеху Александром Алфёровым.
По договорённости с городскими и областными властями в День Победы «бабушку с флагом» установят в Кольцовском сквере. А затем перевезут в Музей-диораму на левый берег.
— Скульптура будет пропитана специальным раствором, который полимеризует верхний слой дерева, и тогда фигуре не страшны ни морозы, ни осадки, ни солнечные лучи, только разве что вандалы. Поэтому я буду настаивать, чтобы бабушку разместили внутри здания музея, а не на улице, — говорит автор.
Александр признаётся, что ему уже поступали предложения подзаработать на идее — например, выпустить сувенирную продукцию с уменьшенной копией его скульптуры. Но он категорически их отверг. Зато приветствует инициативы из нескольких российских городов, в частности Рязани и Рыбинска, где местные общественные организации попросили разрешения отлить аналогичную скульптуру в бронзе.

Источник:

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Метки: Александр Ивченко   Красное знамя   бабушка   донбас   скульптура   
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4  комментария
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52k
zloykoyot 2 часа назад
Вот это - скульпторы, с большой буквы. А всякие 3,14доры со своими инсталляциями - говно собачье.
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270
guess 5 минут назад
Вот настоящая Алёнушка, хоть и пожилая.
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30k
Игорь 2 часа назад
Что-то он пропал. И на ютубе на канале давно не было новых видео и тут у него был контент, не выкладывается. Думал что забросил это дело. Это хорошо что не забросил.
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1k
Мудрый 2 часа назад
Доброе дело!
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