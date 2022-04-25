Воронежский скульптор Александр Ивченко вырезал из дерева украинскую бабушку

— Скульптура будет пропитана специальным раствором, который полимеризует верхний слой дерева, и тогда фигуре не страшны ни морозы, ни осадки, ни солнечные лучи, только разве что вандалы. Поэтому я буду настаивать, чтобы бабушку разместили внутри здания музея, а не на улице, — говорит автор.