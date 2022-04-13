- Почему у мавзолея Ленина форма пирамиды?

Есть много версий и ещё больше - мифов. Но реальность интересней, чем самые фантастические предположения.
21 января 1924 года умер Владимир Ильич Ленин - лидер большевиков и вождь пролетарской революции. Это историческая фигура огромного масштаба, вместе со своими соратниками, он изменил траекторию движения и нашей страны, и всего мира. Его преемник, Иосиф Виссарионович Сталин, развил идеи Ленина и за 30 лет построил мощнейшее государство, второе в мире по объёмам ВВП. Если бы прожил чуть дольше - заняли бы первое место, это был просто вопрос времени. При этом, Сталин всегда подчёркивал, что он ученик Маркса и Ленина. К последнему он всегда относился с особенным уважением и чтил его память.
Поэтому когда Ленина не стало, его решили сделать символом революции и коммунистического движения. Обычных похорон для этого было недостаточно, и руководители страны решили возвести мавзолей.
Его первую версию построили сразу после смерти Ленина - простое деревянное здание. Второй вариант возвели в мае того же 1924 года. А каноничный мавзолей создали в 1930-м - он до сих пор стоит на Красной Площади.
По поводу его формы тогда ни у кого вопросов не возникало - чуть ниже станет ясно почему. Но вот в 1990-е и нулевые появилось огромное количество версий: мистических, непонятных и откровенно бредовых.
Архитектор мавзолея - Алексей Викторович Щусев. До революции был на службе у Священного Синода, строил храмы и проектировал икoнocтac цeркви вo имя Уcпeния Бoгoмaтeри в Киeвo-Пeчeрcкoй лaврe. Почему-то это очень любят подчёркивать борцы с коммунизмам и разные мистики. Хотя ничего странного здесь нет - все опытные архитекторы в Союзе вообще-то родились и выросли в царской России. И во времена Империи сотрудничали с православной церковью, потому что она давала им выгодные заказы и хорошо оплачивала их труд. Щусев был в их числе, и после революции он не убежал за границу, а остался на родине и стал работать вместе с большевиками. Вот и всё.
Форму мавзолея некоторые граждане сравнивают с зиккуратом и даже с алтарём для жертвоприношений. Якобы архитектор взял древние восточные строения, сделал «большевистский микс» и создал наш, краснознаменный зиккурат. Конечно же, это глупости.
Высота здания - 36 метров. Из них 12 на поверхности, а 24 метра приходятся на подземные этажи. Основа мавзолея - это квадрат с длиной стороны в 72 метра и длиной диагонали в 104 метра. Угол наклона здания равен 45 градусам.
Оно действительно напоминает пирамиду - и вот почему.
В начале 19-го века, после похода Наполеона в Египет, во Франции стала дико популярна восточная экзотика. Ученые расшифровали древние письмена, богачи скупали «египетские вещицы», а архитекторы вдохновлялись видом пирамид. Волна этого увлечения докатилась и до России.
Дело в том, что русская аристократия в 18-19 веках буквально млела «от всего французского». С детства их первым языком был французский, отдыхать они ездили на Лазурное побережье, пили шампанское и дорогие французские вина, и презрительно морщили носики, когда рядом проходили «эти вонючие и бородатые крестьяне». Большинство аристократов говорили по русски с сильным акцентом, поэтому в разговорах друг с другом и в переписке они предпочитали французский.
«Тело мое родилося в России, это правда. Однако дух мой принадлежал короне французской» - Денис Фонвизин.
По сути, в стране тогда жило два народа: один исконный - обычные люди, и элита - те самые аристократы, которые считались русскими только номинально. Когда в Россию вторгся Наполеон, ведя за собой войска объединённой Европы, у аристократов был настоящий шок: как можно воевать со своими? У нас ведь один язык и «общие, европейские ценности»!
Потом их образумили и многие из этих «элит» отлично проявили себя на военной службе. Наполеону тогда вложили так, что сегодня он был в Москве, завтра уже переправлялся через Березину, а ещё через день отрекался от престола и отбывал в ссылку. Кстати, слово «Березина» до сих пор является у французов аналогом русского п….ц. То есть полный и окончательный провал.
После победы над Бонапартом, мода на французское слегка утихла, но именно что «слегка». Ещё целых сто лет аристократы по-прежнему ворковали по-французски, дамы увлечённо читали любовные романы, написанные на этом языке, а архитекторы копировали французский стиль в постройке зданий. И раз те увлекались Востоком, то мода на него пришла и к нам. Напомним, что Щусев родился и вырос в Российской Империи, и полностью впитал все тенденции в архитектуре, которые были в то время.
Поэтому когда выбирали проект мавзолея, Щусев предложил форму пирамиды: она повторяла зубцы Крeмлёвcкoй cтeны и прекрасно гармонировала с башнями coбoрa. А красный гранит вписывался в общий aнcaмбль, отнял хрaм и другие здания на площади. Идея понравилась, его попросили лишь добавить трибуны, чтобы советские вожди могли принимать парады и демонстрации.
Так на Красной Площади и появился всем известный мавзолей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Почему у мавзолея Ленина форма пирамиды?
- Так Щусев предложил.
- А, понятно.