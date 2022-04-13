- Почему у мавзолея Ленина форма пирамиды?

Архитектор мавзолея - Алексей Викторович Щусев. До революции был на службе у Священного Синода, строил храмы и проектировал икoнocтac цeркви вo имя Уcпeния Бoгoмaтeри в Киeвo-Пeчeрcкoй лaврe. Почему-то это очень любят подчёркивать борцы с коммунизмам и разные мистики. Хотя ничего странного здесь нет - все опытные архитекторы в Союзе вообще-то родились и выросли в царской России. И во времена Империи сотрудничали с православной церковью, потому что она давала им выгодные заказы и хорошо оплачивала их труд. Щусев был в их числе, и после революции он не убежал за границу, а остался на родине и стал работать вместе с большевиками. Вот и всё.

Форму мавзолея некоторые граждане сравнивают с зиккуратом и даже с алтарём для жертвоприношений. Якобы архитектор взял древние восточные строения, сделал «большевистский микс» и создал наш, краснознаменный зиккурат. Конечно же, это глупости.