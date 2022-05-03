FISHKINET
Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой Демотиваторы на понедельник Демотиваторы на понедельник Огромная яма в тоннеле озадачила автомобилиста Огромная яма в тоннеле озадачила автомобилиста "Почти получилось!": американцы обещали построить трассу для "Формулы-1" с яхт-клубом, как у Гран-при Монако, но облажались "Почти получилось!": американцы обещали построить трассу для... Русские особенности жареной картошки Русские особенности жареной картошки Интересные детали в фильмах о «Гарри Поттере», упущенные из виду Интересные детали в фильмах о «Гарри Поттере», упущенные из виду Просто картинки Просто картинки Гигантский купол науки из Истры, который «лопнул» Гигантский купол науки из Истры, который «лопнул» Сколько раз брали Москву, и чем всё это заканчивалось? Сколько раз брали Москву, и чем всё это заканчивалось? Солдат провёл бабушку к Вечному огню Солдат провёл бабушку к Вечному огню Удивительная психология: интересные факты о том, как работает психика людей Удивительная психология: интересные факты о том, как работает... Не задумывались, почему лисички никогда не бывают червивыми? Не задумывались, почему лисички никогда не бывают червивыми? Рыжий кот подкатил к девушке на пляже Рыжий кот подкатил к девушке на пляже «Варвара-краса»: отказалась от звёздной карьеры ради любви к моряку «Варвара-краса»: отказалась от звёздной карьеры ради любви к моряку Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Сухих вам рукавов, ребятки Сухих вам рукавов, ребятки Судьба Герардески Манутиус – женщины-гладиатора, расправившейся с двумя сотнями мужчин Судьба Герардески Манутиус – женщины-гладиатора, расправившейся с... Парень купил попугая у металлиста Парень купил попугая у металлиста
Не задумывались, почему лисички никогда не бывают червивыми?

Не задумывались, почему лисички никогда не бывают червивыми?

Автор:
03 мая 2022 17:22
Метки: Еда   Хиноманноза   грибы   лисички   факты   эргостерол   
10627
1
Все очень просто, эти грибы содержат вещество хиноманнозу, которое не переносят жучки, червячки и даже гельминты всех видов.
Вещество это капризное, тепловую обработку не выносит, разрушается при температуре 50 град. При холодной засолке его разрушает соль. Значит, принимать лисичку нужно в виде сухого порошка, в капсулах или настоянной на водке или вине.

* Хиноманноза в лисичках - абсолютно натуральное вещество, не вызывающее побочных действий и уничтожающее паразитов и их яйца, в отличие от препаратов «Вермокс» или «Пирантел», которые действуют только на половозрелых особей.

* Второе активное вещество лисичек - эргостерол, эффективно воздействующий на ферменты печени. Его применяют при ее очищении.

* Траметонолиновая кислота успешно действует на вирусы гепатита.

Настойка.

1 ст. ложку высушенных и измельченных в порошок лисичек заливают 200 мл водки и настаивают 10 дней, ежедневно помешивая. Не фильтровать, перед употреблением взбалтывать и пить с осадком.

- при паразитарных инвазиях - по 2 ч. ложке вечером перед сном в течение 20 дней;

- заболевания печени (ожирение, гемангиомы, цирроз), поджелудочной железы - по 1 ч. ложке ежедневно вечером 3-4 месяца;

- гепатиты - по 1 ч. ложке утром и вечером в течение 4 месяцев;

- для очищения печени - по 2 ч. ложки вечером 15 дней.

В натуральной медицине лисичкам цены нет. Они обладают противоопухолевым и иммуностимулирующим действием, помогают при воспалительных заболеваниях, а витамина А в них в несколько раз больше, чем в морковке. Поэтому в Китае препараты из лисичек используют для коррекции зрения и лечения куриной слепоты.
Андрей Щербаков

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Еда   Хиноманноза   грибы   лисички   факты   эргостерол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
903
sos1960sos 20 часов назад
Для проволочника, личинки жука - прыгуна лисички лакомое блюдо. Частенько нахожу этих червяков, особенно в больших, старых грибах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
930
Шурман 5 часов назад
В прошлом году ехали вдоль леса и меня приспичило пипи , забежал на 5 минут в лес и вот результат .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Дмитрий Шурман Полчаса назад
Собирать грибы вдоль дорог, ну так себе затея
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
Terrible zZz 6 часов назад
Скушай заячий помёт!
Он ядрёный! Он проймёт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Сергей 12 часов назад
Полчаса прогулки вокруг машины. Рыжики. Ни одного червя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
alexis 16 часов назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Leonid 16 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Andrew Belaks 17 часов назад
Маринованные лисички - мои любимые грибы. Могу банку за раз вточить) Понимаю что пользы от них уже не будет в таком виде, но я их и не за пользу люблю)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Aqueronte 17 часов назад
Вспомнилось почему-то из далёкого детства
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
koleos72 17 часов назад
Не задумывались, почему лисички никогда не бывают червивыми?Посмотреть
Не задумывались, почему лисички никогда не бывают червивыми?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Трям 19 часов назад
Утром я ходил за грибами, а вечером... они за мной ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Юрий 19 часов назад
- Я быстро перевариваю,- успокоил товарищей Балоун,- у меня в желудке никогда ничего не остается. Другой, скажем, съест лисички, а они выйдут из него так, что только промой и снова подавай под кислым соусом, а у меня наоборот. Я нажрусь этих лисичек до отвала, другой бы на моем месте лопнул, а я в нужнике выложу только немножко желтой каши, словно ребенок наделал, остальное, все в меня пойдет.

"Похождения бравого солдата Швейка"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Decapitated Headbanger 19 часов назад
"1 ст. ложку высушенных и измельченных в порошок лисичек заливают 200 мл водки"
Одно НО - насколько я знаю, этанол постепенно снижает концентрацию хиноманнозы, так что лучше без всякой водки и настоек, а просто употреблять лисички в чистом виде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
сергей ремизов 19 часов назад
Лисички жареные с картохой, самое то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
a_komolow 19 часов назад
Они и у человека не особо перевариваются!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Андрей Иванов 20 часов назад
Грибы можно есть любые. Просто некоторые - только один раз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Carex 20 часов назад
Попадаются червивые лисички, но очень редко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
427
Z Z Carex 18 часов назад
Т.е. пост враньё и передергиванье, как обычно у Митхуна))). Прочитав его хотел предложить сфотографировать червивых лисичек через пару месяцев, но вы опередили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Митхун Чакрабортенков
Всё проходит и ты вот пиZдуй!
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74608



Другие посты автора
Популярное
20 сюжетных приёмов, которые бесят зрителей в фильмах
20 сюжетных приёмов, которые бесят зрителей в фильмах
Интересные детали в фильмах о «Гарри Поттере», упущенные из виду
Интересные детали в фильмах о «Гарри Поттере», упущенные из виду
События на Украине 3- 4 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 3- 4 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Далеко не факт что китайская линейка с аллиэкспресс будет показывать именно 18 сантиметров
Далеко не факт что китайская линейка с аллиэкспресс будет показывать именно 18 сантиметров
Малоизученный убийца электротехники
Малоизученный убийца электротехники
Сухих вам рукавов, ребятки
Сухих вам рукавов, ребятки
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Земля прогрелась - можно сеять.

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#картинки#подборка#животные#сарказм#кино#Реакция
#фото#прикол#мир#комментарии#Разное#Приколы#в мире
#Юмор#факты#Еда#позитив#история#фотографии#Интересные
Сухих вам рукавов, ребятки Сухих вам рукавов, ребятки Кукумария: самый странный морепродукт, который можно съесть Кукумария: самый странный морепродукт, который можно съесть С чем едят хумус из нута и почему он так полезен С чем едят хумус из нута и почему он так полезен Методы проверки грибов на ядовитость Методы проверки грибов на ядовитость Советская пастила: особенности её изготовления Советская пастила: особенности её изготовления Японская "картошка" - растение, известное в СССР как "кремлевская трава" Японская "картошка" - растение, известное в СССР как "кремлевская трава"

На что жалуетесь?

Вернуться