Вещество это капризное, тепловую обработку не выносит, разрушается при температуре 50 град. При холодной засолке его разрушает соль. Значит, принимать лисичку нужно в виде сухого порошка, в капсулах или настоянной на водке или вине.



* Хиноманноза в лисичках - абсолютно натуральное вещество, не вызывающее побочных действий и уничтожающее паразитов и их яйца, в отличие от препаратов «Вермокс» или «Пирантел», которые действуют только на половозрелых особей.



* Второе активное вещество лисичек - эргостерол, эффективно воздействующий на ферменты печени. Его применяют при ее очищении.



* Траметонолиновая кислота успешно действует на вирусы гепатита.



Настойка.



1 ст. ложку высушенных и измельченных в порошок лисичек заливают 200 мл водки и настаивают 10 дней, ежедневно помешивая. Не фильтровать, перед употреблением взбалтывать и пить с осадком.



- при паразитарных инвазиях - по 2 ч. ложке вечером перед сном в течение 20 дней;



- заболевания печени (ожирение, гемангиомы, цирроз), поджелудочной железы - по 1 ч. ложке ежедневно вечером 3-4 месяца;



- гепатиты - по 1 ч. ложке утром и вечером в течение 4 месяцев;



- для очищения печени - по 2 ч. ложки вечером 15 дней.



В натуральной медицине лисичкам цены нет. Они обладают противоопухолевым и иммуностимулирующим действием, помогают при воспалительных заболеваниях, а витамина А в них в несколько раз больше, чем в морковке. Поэтому в Китае препараты из лисичек используют для коррекции зрения и лечения куриной слепоты.

Андрей Щербаков