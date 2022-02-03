Японская "картошка" - растение, известное в СССР как "кремлевская трава"

Считается, что особо полезно имо, у которого аж 4 названия: "нагаимо", "торороимо", "ямаимо" и "jinenjo" - дикорастущий в горах ямс, считается, что "jinenjo" не купить в магазине, он самый редкий, клейкий и вкусный.

Мой муж Таро вспоминает, как с детства мама заставляла его есть нагаимо, говоря, что это очень полезный овощ, и тот, кто его ест всегда будет здоров и иметь хорошее зрение и отличную памятью.