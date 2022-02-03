Японская "картошка" - растение, известное в СССР как "кремлевская трава"

Какого вида картофеля в Японии только нет! Конечно, встречается и непривычная нам картошка - это разные виды ямса и батата, но японцы всё это разнообразие называют "имо" (картофель).
Считается, что особо полезно имо, у которого аж 4 названия: "нагаимо", "торороимо", "ямаимо" и "jinenjo" - дикорастущий в горах ямс, считается, что "jinenjo" не купить в магазине, он самый редкий, клейкий и вкусный.
Мой муж Таро вспоминает, как с детства мама заставляла его есть нагаимо, говоря, что это очень полезный овощ, и тот, кто его ест всегда будет здоров и иметь хорошее зрение и отличную памятью.
Как японцы подают нагаимо, покажу в конце статьи, а пока расскажу об этом удивительном растении-лиане, которое относится к диоскорее.
В России диоскорея считается реликтовым (произошедшим около 10 тысяч лет назад), краснокнижным растением. Говорят, впервые растение описал античный врач Диоскорид, в честь него лиана и получила название.
Диоскорея еще в те далекие времена была известна своими целительными свойствами и применялась как полезное снадобье, особенно для пожилых людей: от нее становилось острее зрение, улучшались память, слух, сон, настроение, молодела кожа. Не зря за необыкновенные свойства растение прозвали "корнем молодости".
После тщательного исследования растения советскими учеными, стали известны его целительные свойства (выявлено и то, что снижение холестерина в крови не дает побочных эффектов), и диоскорея была официально занесена в фармакопею СССР.
Говорят, что в середине 20 столетия диоскорея (один из ее видов - Dioscorea caucasica) была доступна преимущественно московской элите и правительству - в народе эту лиану прозвали "кремлевской травкой", ведь ее тогда принимали все старцы - члены ЦК партии.
В сложном составе диоскореи особенно ценны сапонины и гликозиды. Сапонины выводят вредный холестерин из организма, очищают печень, а главное - сосуды от атеросклеротических бляшек, образующихся на стенках, растворяют микротромбы. Гликозиды улучшают работу сердца, нормализуют выработку гормонов, препятствуют вымыванию кальция из костей, способствуют замедлению старения кожи, восстанавливают в ней обменные процессы.
(Необходима консультация врача).
В растении много крахмала, хрома, селена, витаминов, включая витамин В1 и калий, много амилазы - пищеварительного фермента, причем, большая часть полезных веществ содержится в клубнях. И по сравнению с картофелем клубни ямса-нагаимо отличаются высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов.
В народной медицине Японии диоскорея - составная часть большинства травяных рецептур для омолаживания, общего укрепления здоровья и улучшения самочувствия и настроения.
(Необходима консультация врача).
Существуют несколько разновидностей диоскореи, в частности, их насчитывается около 600 видов. Несколько десятков используются в качестве продовольственных культур Японии.
Ну а нагаймо круглый год продается во всех овощных отделах магазинов и выращивается по всей стране (лат. название: Nagaimo Dioscorea polystachya; вид: Диоскорея полистахия; японское название "нагаймо". Растение известно за рубежом как "китайский ямс".
Почему "китайский", если этот ямс был известен японцам еще с периода Дзёмон (с 13 000 года до н. э. по 300 год до н. э), а в Китае, как известно, произрастает совсем другой вид диоскореи?
"Да потому, что всё, что есть в Японии - появилось из Китая!" - шутят японцы.
Клубни у тороро можно есть сырыми, а вот у других видов ямса - необходимо готовить из-за вредных веществ в сыром виде.
Нагаимо трут на терке или нарезают соломкой для салата, заправляя кислым уксусным соусом. Этот салат мне очень нравится - ломтики ямса хрустящие и клейкие как маслята! Тороро мало похож на привычный нам картофель, трудно описать его вкус, он какой-то свежий и легкий.
Японцы считают, что нагаимо, богатый питательными веществами, полезен для восстановления сил после усталости. А липкая слизь - уникальный ингредиент, облегчающий работу желудочно-кишечного тракта.
Тертый торороимо, заправленный соевым соусом, добавляется в разные блюда, например, в рис, удон или собу, иногда его смешивают с кляром и выпекают окономияки (жареные лепешки из разных ингредиентов: лука порея, морепродуктов, мяса итд), хорошо сочетается с креветками, кальмарами и сырого магуро-тунца, нарезанного кубиками.
Используется пюре нагаимо и для приготовления японских сладостей, например, манджу (сладость из муки с начинкой из сладких бобов анко).
Интересно, что чистить нагаимо голыми руками сложно - этот процесс раздражает кожу из-за содержания в кожуре клубней кристаллов оксалата, поэтому рекомендуется надевать перчатки. Очищенный торороимо ненадолго замачивают в растворе уксуса и воды, чтобы нейтрализовать раздражающие кристаллы.
Сырой овощ крахмалистый и очень-очень скользкий, это чувствуется, когда режешь или натираешь его на терке.
Хочу добавить, что нагаймо испокон веков выращивают в Японии, эта культура всегда имела большой спрос у населения, а в последние годы стала завоевывать популярность и за рубежом, благодаря влиянию полезных для здоровья диет.
Считается, что нагаимо легко растить, он хорошо переносит холод, а урожай можно собирать круглый год, поэтому этот ямс еще называют "круглогодичным картофелем".
Сложность лишь в том, что клубни нагаймо длинные и очень хрупкие, поэтому японцы изобрели для них специальные трубки, чтоб удобнее было выкапывать - в них-то и выращивают нагаимо.
Вот такая она, диоскорея - "кремлевская травка", доступная каждому японцу, вернее, один из ее не менее полезных видов - Nagaimo Dioscorea polystachya.
А в России встречается такая "картошка" в магазинах? Если да, советую попробовать, правда, вкусный овощ и очень-очень полезный!
Источник:
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