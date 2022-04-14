А при чём тут Китай? Интересные факты о продуктах питания

2620
9
Мир стал настолько разбалансированной системой, что поставки важных продуктов питания теперь зависят от одной-двух стран. Китай сможет вас удивить, обещаем.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Японская "картошка" - растение, известное в СССР как "кремлевская трава"
- Батат: вкус, польза и вред сладкого картофеля
- Дикие травы, которые русские употребляют в пищу
- Кукумария: самый странный морепродукт, который можно съесть
- Советская пастила: особенности её изготовления
60
Понравилось60
Новости партнёров
Едешь куда-нить в краснодарский край, ближе к черному морю - в любом лотке или магазине слюной захлебнуться можно. А в Москве - все недозрелое, без запаха и не дозревает - сразу скукоживается.