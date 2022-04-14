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А при чём тут Китай? Интересные факты о продуктах питания

А при чём тут Китай? Интересные факты о продуктах питания (9 фото)

Автор:
14 апреля 2022 12:08
Сообщество : Факты
Метки: Еда   факты   факты о еде   факты о фруктах   факты о ягодах   факты об овощах   
2620
9
Мир стал настолько разбалансированной системой, что поставки важных продуктов питания теперь зависят от одной-двух стран. Китай сможет вас удивить, обещаем.
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Источник:

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Метки: Еда   факты   факты о еде   факты о фруктах   факты о ягодах   факты об овощах   
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8  комментариев
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7k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 2 часа назад
Видел как-то что происходит с землей, после того как выращивают китайцы. УДобрения такие, что земля становится серой с белыми разводами. Сдается мне, что не очень полезное у них производство.
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1k
Трям 19 минут назад
Так вот почему их персики и арбузы есть невозможно!
Едешь куда-нить в краснодарский край, ближе к черному морю - в любом лотке или магазине слюной захлебнуться можно. А в Москве - все недозрелое, без запаха и не дозревает - сразу скукоживается.
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9k
Hunson Abadeer 49 минут назад
ну так у них и населения сколько....
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36
Ivan Час назад
Ну да ну да а белорусы первые по морепродуктам

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1k
klklkl Час назад
Ну а кто видел в продаже огурцы, морковку, картошку, чеснок, арбузы из Китая? Да они сами же все и сжирают.
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61k
Опиум для народа Час назад
Х"ли вы хвалитесь китайцами? Они-то понятно что скоро всех раком поставят, нас в том числе. Или сами в жопе, так хоть нормальным другом похвалимся?
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