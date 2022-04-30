"Поэтическая справедливость": Метрополитен-опера заменит Анну Нетребко украинской певицей

Украинская певица Людмила Монастырская заменит русское сопрано Анну Нетребко в опере Джакомо Пуччини «Турандот» в Метрополитен-опере. Об этом сообщает New York Times.

«Я была удивлена, но почувствовала, что для меня важно спеть», — цитирует слова Монастырской Газета.ру.

Генеральный менеджер театра Питер Гелб рассказал американскому изданию, что оперный театр оказался в затруднительном положении после того, как был вынужден расстаться с российской певицей.

А Людмила Монастырская, как выяснилось, какое-то время отказывалась от предложения, так как не хотела недопонимания с Нетребко, с которой знакома лично.

Исполнительница говорила, что «не любит петь за чужие контракты». Однако в итоге приняла предложение.