"Поэтическая справедливость": Метрополитен-опера заменит Анну Нетребко украинской певицей

Метрополитен-опера нашла новую солистку, которая в постановке Турандот заменит одну из крупнейших звёзд сцены - российскую артистку Анну Нетребко. Как сообщает The New York Times, главная партия досталась украинской певице Людмиле Монастырской.
Украинская певица Людмила Монастырская заменит русское сопрано Анну Нетребко в опере Джакомо Пуччини «Турандот» в Метрополитен-опере. Об этом сообщает New York Times.
«Я была удивлена, но почувствовала, что для меня важно спеть», — цитирует слова Монастырской Газета.ру.
Генеральный менеджер театра Питер Гелб рассказал американскому изданию, что оперный театр оказался в затруднительном положении после того, как был вынужден расстаться с российской певицей.
А Людмила Монастырская, как выяснилось, какое-то время отказывалась от предложения, так как не хотела недопонимания с Нетребко, с которой знакома лично.
Исполнительница говорила, что «не любит петь за чужие контракты». Однако в итоге приняла предложение.
Метрополитен-опера и Баварская государственная опера отказали Нетребко в участии в предстоящих постановках в начале марта по политическим причинам.
Менеджер Метрополитен-опера также сообщил журналистам, что украинские корни новой солистки не были основным критерием отбора, но стали «дополнительным элементом поэтической справедливости».
О перепетиях судьбы Анны Нетребко, её публичном отречении от Родины, которая вырастила из неё звезду, и последовавшим за этим покаянием, Фишки уже писали. Пост "Я против Родины не пойду. Анна Нетребко попыталась оправдаться перед россиянами" можно почитать здесь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Надеюсь, это the end of the show!
))
Гражданку Кипра (где она платит налоги) с украинской фамилией заменят на чисто украинскую певицу?!
А смысл?