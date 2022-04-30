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"Поэтическая справедливость": Метрополитен-опера заменит Анну Нетребко украинской певицей

"Поэтическая справедливость": Метрополитен-опера заменит Анну Нетребко украинской певицей

Автор:
30 апреля 2022 15:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Анна Нетребко   Метрополитен опера   Турандот   звезда   монастырская   санкции   
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Метрополитен-опера нашла новую солистку, которая в постановке Турандот заменит одну из крупнейших звёзд сцены - российскую артистку Анну Нетребко. Как сообщает The New York Times, главная партия досталась украинской певице Людмиле Монастырской.

Украинская певица Людмила Монастырская заменит русское сопрано Анну Нетребко в опере Джакомо Пуччини «Турандот» в Метрополитен-опере. Об этом сообщает New York Times.

«Я была удивлена, но почувствовала, что для меня важно спеть», — цитирует слова Монастырской Газета.ру.

Генеральный менеджер театра Питер Гелб рассказал американскому изданию, что оперный театр оказался в затруднительном положении после того, как был вынужден расстаться с российской певицей.

А Людмила Монастырская, как выяснилось, какое-то время отказывалась от предложения, так как не хотела недопонимания с Нетребко, с которой знакома лично.

Исполнительница говорила, что «не любит петь за чужие контракты». Однако в итоге приняла предложение.

Метрополитен-опера и Баварская государственная опера отказали Нетребко в участии в предстоящих постановках в начале марта по политическим причинам.

Менеджер Метрополитен-опера также сообщил журналистам, что украинские корни новой солистки не были основным критерием отбора, но стали «дополнительным элементом поэтической справедливости».

О перепетиях судьбы Анны Нетребко, её публичном отречении от Родины, которая вырастила из неё звезду, и последовавшим за этим покаянием, Фишки уже писали. Пост "Я против Родины не пойду. Анна Нетребко попыталась оправдаться перед россиянами" можно почитать здесь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Анна Нетребко   Метрополитен опера   Турандот   звезда   монастырская   санкции   
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17  комментариев
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5k
ron 2 часа назад
И даже поливание России гавном не помогло!
Надеюсь, это the end of the show!
))
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766
Олег 10 минут назад
Все таки детские книги основаны именно на жизненных ситуациях. Как там в "Трех мушкетерах" - Я согласился бы на Ваше предложение но меня не поймут там и плохо примут здесь.
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3k
Вячеслав 14 минут назад
Так сопротивлялась так сопротивлялась аж тут же согласилась.
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31
sky writer 19 минут назад
Анна НеПоТребко
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54k
Daniel Rumiantsev 40 минут назад
предлагаю европейцам своих президентов и канцлеров на хохлов заменить
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424
Просто прохожий Час назад
Думаю нетребко по жизни просто дура. Если бы была умной то увидела бы что быть востребованной можно только если ты гражданка фашистского государства и активно борешься с Россией, ну и естественно у тебя отсутствует национальность. Такая как джамала-не важно поет или нет, главное что у неё "правильная" антироссийская ориентация. Ну и "...Людмила Монастырская заменит русское сопрано..." это позорище для неё, её выставили на замену звезде, но для них деньги не пахнут. Это для запада путь в другой мир. Будут слушать, есть ....говно, но главное правильно(по меркам запада) ориентированное.
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9k
MakDag Час назад
Можно диктором на вокзал устроиться, или остановки объявлять в троллейбусе. Голос-то хороший, зычный.
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8k
Василенко Татьяна Час назад
Прилетело за предательство. Правило бумеранга еще никто не отменял
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13k
Kucher Час назад
ибо нефиг. Предатели нигде не нужны. Попользовались и выкинули, как бумагу туалетную. Пардон за сравнение.
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20k
albedo 2 часа назад
Я не понял:
Гражданку Кипра (где она платит налоги) с украинской фамилией заменят на чисто украинскую певицу?!
А смысл?
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0
Евгений Васильев 2 часа назад
все напрасно!!!
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3k
Frank Borman 2 часа назад
Poetic justice = так ей и надо!
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23k
Андрей 2 часа назад
Дозвизделась!
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сеньор Леонсио 2 часа назад
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