«Я против родины не пойду»: Анна Нетребко попыталась оправдаться перед россиянами

Потом выступала в Мариинском театре, там её взял под крыло Валерий Гергиев - он же проложил ей путь за границу. Нетребко приняли в Риге, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Мюнхене - она стала выступать на главных оперных площадках по всему миру.

В 2006 Нетребко оформила австрийское гражданство, при это оставила российское. Как и многие «из богемы», решила усидеть на двух стульях.

Но в России её всегда любили и ждали, когда она «почтит нас своим присутствием». Она и правда частенько приезжала и голосила со сцены Мариинки и Большого театра, получала гонорар за один концерт, который обычный человек заработает лет за 15 и мчалась обратно на свою новую австрийскую родину. Кстати, она исполняла Гимн Олимпиады в Сочи в 2014 году.