«Я против родины не пойду»: Анна Нетребко попыталась оправдаться перед россиянами

И сделал это довольно оригинально: записала home video, в котором сидит в халате и рассуждает о Родине, ненависти и давлении, которое на неё оказывают.
Анна Юрьевна Нетребко - народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ. Родилась в Краснодаре, всему научилась в питерской консерватории, где преподаватели сделали из неотесанной девчушки настоящую оперную диву с потрясающим сопрано.
Потом выступала в Мариинском театре, там её взял под крыло Валерий Гергиев - он же проложил ей путь за границу. Нетребко приняли в Риге, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Мюнхене - она стала выступать на главных оперных площадках по всему миру.
В 2006 Нетребко оформила австрийское гражданство, при это оставила российское. Как и многие «из богемы», решила усидеть на двух стульях.
Но в России её всегда любили и ждали, когда она «почтит нас своим присутствием». Она и правда частенько приезжала и голосила со сцены Мариинки и Большого театра, получала гонорар за один концерт, который обычный человек заработает лет за 15 и мчалась обратно на свою новую австрийскую родину. Кстати, она исполняла Гимн Олимпиады в Сочи в 2014 году.
А в свете последних событий Нетребко растерялась. Сначала упорно молчала и не знала, что сказать, потому что «и там не поймут, и здесь не простят». В конце концов, с ней разорвал контракты Метрополитен-опера, театр Ла Скала и Баварская опера. Их объяснение прекрасно: «Певица не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России на фоне событий на Украине».
Тогда уж Анна не выдержала с сделала выбор в пользу запада. Вот её слова:
«Я встречалась с президентом России лишь несколько раз. Это было по случаю получения наград в знак признания своего творчества, а также на церемонии открытия Олимпиады.
Я признаю и сожалею о том, что мои действия или заявления могли быть неверно истолкованы. Я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России. Я живу и являюсь налоговым резидентом в Австрии».
Правда в конце призналась в любви и к России, и сказала, что «ищет только мира и единства».
Не помогло: «Мы прочитали публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию. Если Анна Нетребко в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьез и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору», — сообщил директор Metropolitan Opera Питер Гельб. Остальные тоже послали её куда подальше.
Из-за этого идиотского и довольно подлого заявления от Нетребко отказались и в России. В Новосибирском театре её слова не поняли и не оценили:
«Уважаемые зрители!
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета планировал 2 июня предоставить свою сцену, зал и оркестр для проведения концерта певицы Анны Нетребко.
Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор.
Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта. Мы уверены - правда за нами. Нас не должно пугать, что находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей Родины. Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией».
Граждане тоже не остались в стороне:
После этого Нетребко совсем взгрустнула и полетела развеять свою тоску в Дубае. Как следует наотдыхавшись 50-летняя мадам решила хоть как-то объясниться. Хотя, по её же словам: «Я не перед кем оправдываться не собираюсь».
И как вишенка на торте - недавно сообщили, что Нетребко выступит на фестивале «Звезды белых ночей» Мариинского театра, который пройдет с мая по июль 2022 года.
Выходит, что у Анны всё-таки одна настоящая Родина, которая не кинула и поддержала её в тяжёлый момент. Вот только зачем?
Есть проверенная временем и делом поговорка: «Предал однажды - предаст и дважды». Всё.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось26
Все, кто сбежал из страны
В тот день, когда поддержка КАЖДОГО особенно нужна нашим войскам.
Тем паче - кто гавкнул на Президента и российский народ
Нахер пошли со своими оправданиями и извинениями
в 1941 году вы бы со страны свалить попытались 23 июня.....
"к стенке" моментально бы поставили.
Гнать этих предателей тварей!!!
Она сделала свой выбор. И он был не в пользу России.
Или что бы быть патриотом России надо поддерживать и пенсионную реформу и оптимизацию медицины???
...Певица не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России на фоне событий на Украине...
Интересный у неё контракт был, там любой адвокат мог бы с таких работодателей вытрясти нефиговую компенсацию вытрясти.
Не знаю, как в Австрии, но в Германии, например, публичное выражение поддержки "агрессивной войне" (под которой сейчас тамошние юристы классифицируют спецоперацию на Украине) объявлено уголовно-наказуемым деянием. Именно на этом основании там и запретили "Z".
Возможно, где-нибудь в австрийском законодательстве есть пункты, ограничивающие право на работу при выражении определенных взглядов.
Типа, "запрета на профессию", который со времен Холодной войны еще действует для коммунистов в Германии и запрещает им работать учителями в школах, например.
Какой-нибудь "экстремизм" и т.п.
Поэтому, не исключаю, что при попытке вписаться за Нетребко проблемы бы огреб и сам адвокат.
Просто вспоминая ту же историю Соловьева и отобранной у него виллы в Италии в сочетании с запретом для местных адвокатов оспаривать данное действие правительства.
Вот если бы она была великим ученым - врачем, математиком, биологом-генетиком, программистом, я бы взгрустул. Россия потеряла мозги, а это дорого стоит. А так - катись колбаской до самой Вены.
"Не надо" переводится на литературный украинский как "не треба".
Так что фамилия соответствует.