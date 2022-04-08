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«Я против родины не пойду»: Анна Нетребко попыталась оправдаться перед россиянами

«Я против родины не пойду»: Анна Нетребко попыталась оправдаться перед россиянами (12 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2022 14:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Нетребко   Россия   гражданство   опера   оправдания   скандал   сопрано   фестиваль   
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И сделал это довольно оригинально: записала home video, в котором сидит в халате и рассуждает о Родине, ненависти и давлении, которое на неё оказывают.

Анна Юрьевна Нетребко - народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ. Родилась в Краснодаре, всему научилась в питерской консерватории, где преподаватели сделали из неотесанной девчушки настоящую оперную диву с потрясающим сопрано.

Потом выступала в Мариинском театре, там её взял под крыло Валерий Гергиев - он же проложил ей путь за границу. Нетребко приняли в Риге, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Мюнхене  - она стала выступать на главных оперных площадках по всему миру.

В 2006 Нетребко оформила австрийское гражданство, при это оставила российское. Как и многие «из богемы», решила усидеть на двух стульях.

Но в России её всегда любили и ждали, когда она «почтит нас своим присутствием». Она и правда частенько приезжала и голосила со сцены Мариинки и Большого театра, получала гонорар за один концерт, который обычный человек заработает лет за 15 и мчалась обратно на свою новую австрийскую родину. Кстати, она исполняла Гимн Олимпиады в Сочи в 2014 году.

А в свете последних событий Нетребко растерялась. Сначала упорно молчала и не знала, что сказать, потому что «и там не поймут, и здесь не простят». В конце концов, с ней разорвал контракты Метрополитен-опера, театр Ла Скала и Баварская опера. Их объяснение прекрасно: «Певица не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России на фоне событий на Украине».

Тогда уж Анна не выдержала с сделала выбор в пользу запада. Вот её слова:

«Я встречалась с президентом России лишь несколько раз. Это было по случаю получения наград в знак признания своего творчества, а также на церемонии открытия Олимпиады.

Я признаю и сожалею о том, что мои действия или заявления могли быть неверно истолкованы. Я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России. Я живу и являюсь налоговым резидентом в Австрии».

Правда в конце призналась в любви и к России, и сказала, что «ищет только мира и единства».

Не помогло: «Мы прочитали публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию. Если Анна Нетребко в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьез и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору», — сообщил директор Metropolitan Opera Питер Гельб. Остальные тоже послали её куда подальше.

Из-за этого идиотского и довольно подлого заявления от Нетребко отказались и в России. В Новосибирском театре её слова не поняли и не оценили:

«Уважаемые зрители!

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета планировал 2 июня предоставить свою сцену, зал и оркестр для проведения концерта певицы Анны Нетребко.

Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор.

Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта. Мы уверены - правда за нами. Нас не должно пугать, что находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей Родины. Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией».

Граждане тоже не остались в стороне:

После этого Нетребко совсем взгрустнула и полетела развеять свою тоску в Дубае. Как следует наотдыхавшись 50-летняя мадам решила хоть как-то объясниться. Хотя, по её же словам: «Я не перед кем оправдываться не собираюсь».

И как вишенка на торте - недавно сообщили, что Нетребко выступит на фестивале «Звезды белых ночей» Мариинского театра, который пройдет с мая по июль 2022 года.

Выходит, что у Анны всё-таки одна настоящая Родина, которая не кинула и поддержала её в тяжёлый момент. Вот  только зачем?

Есть проверенная временем и делом поговорка: «Предал однажды - предаст и дважды». Всё.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нетребко   Россия   гражданство   опера   оправдания   скандал   сопрано   фестиваль   
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38  комментариев
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86k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Эти люди ПЛЮНУЛИ РОССИЙСКОМУ НАРОДУ В ЛИЦО
Все, кто сбежал из страны
В тот день, когда поддержка КАЖДОГО особенно нужна нашим войскам.
Тем паче - кто гавкнул на Президента и российский народ
Нахер пошли со своими оправданиями и извинениями
в 1941 году вы бы со страны свалить попытались 23 июня.....
"к стенке" моментально бы поставили.
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9k
Hunson Abadeer 17 минут назад
Мариинский театр встряхнуть за это хорошенько, т.к. по сути они поддерживают её слова о нашей стране!!!!
Гнать этих предателей тварей!!!

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9k
Сергей Попов 21 минуту назад
В сложное для Родины время необходимо сделать свой выбор. Ты или с Родиной или против Родины. Да, сейчас такое время, где третьего не дано, а поэтому отсидеться не получится.
Она сделала свой выбор. И он был не в пользу России.
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64
Артем Петухов Полчаса назад
Что бы там ни было, а Нетребко лучшая оперная певица из тех, что я слышал. По настоящему мировое достояние.
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1k
Antarez 37 минут назад
Она кстати ничего против России не сказала, что вы на нее накинулись? А?
Или что бы быть патриотом России надо поддерживать и пенсионную реформу и оптимизацию медицины???
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87k
Дмитрий 44 минуты назад
Она просто поняла что российские миллиончики могут пройти мимо её кармана.
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41k
Карандаш 45 минут назад
А почему она ещё "народная"? Зачем ей это звание?
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2k
Sam 51 минуту назад
...с ней разорвал контракты Метрополитен-опера, театр Ла Скала и Баварская опера...
...Певица не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России на фоне событий на Украине...
Интересный у неё контракт был, там любой адвокат мог бы с таких работодателей вытрясти нефиговую компенсацию вытрясти.
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6k
klop Час назад
Самое поганое что всякие "письковы" начнут её поддерживать и дадут микрофон на Родине.
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ Час назад
еще бы перед АЗОВсами и ПСеками в Куеве выступила...и порядок.
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9k
Бритва Час назад
ну если пойдете в мариинский, возьмите с собой яйца
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ Час назад
это видео называется "оправдание перед самой-собой"....перед зеркалом как-будто, а это значит, что она чувствует свое предательство........психология мамкина норка))
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ Час назад
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12k
K7OO Час назад
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3k
Frank Borman Час назад
Певица ртом выбрала Запад и отказалась от России? Ну и хрен с ней. Невелика потеря для страны. Сколько их таких, певиц, актеров, блоггеров, инстаграмщиц, клоунов и паяцов еще сбежит из России. Бабы еще нарожают.
Вот если бы она была великим ученым - врачем, математиком, биологом-генетиком, программистом, я бы взгрустул. Россия потеряла мозги, а это дорого стоит. А так - катись колбаской до самой Вены.
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−4
Alisa Monk 2 часа назад
мда... личного мнения не осталось. теперь надо думать только то, что скажут...
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20k
Serg2001 2 часа назад
Ни фига эти звезды не поняли, что наступил момент "икс", когда нужно четко выбрать на чьей ты стороне, чем-то пожертвовать. Усидеть на двух стульях, типа и рыбку съесть и всё остальное не получится. Ни хрена они не дартаньяны.
Ссылка www.youtube.com
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5k
ron 2 часа назад
И фамилия говорящая.
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10k
Андрей А 2 часа назад
У таких где колбаса, там и Родина (С)
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13k
Kucher 2 часа назад
Нахрен её! Пусть у себя в Вене поёт. Если разрешат.
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34k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Нетребко...
"Не надо" переводится на литературный украинский как "не треба".
Так что фамилия соответствует.
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