Французские фермеры вываливают навоз на улицах в знак протеста против роста цен

На сей раз недовольство политикой Макрона выразили фермеры, чей бизнес находится под угрозой разорения из-за выросших цен на топливо. Работники сохи вывалили перед правительственными зданиями по самосвалу говна.

Сколько самосвалов вывалено в комментах на личных страницах ответственных политиков — не уточняется.