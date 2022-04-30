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Французские фермеры вываливают навоз на улицах в знак протеста против роста цен

Французские фермеры вываливают навоз на улицах в знак протеста против роста цен

Автор:
30 апреля 2022 11:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   митинг   мурос   навоз   протесты   рост цен   фермеры   франция   
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Есть одна замечательная традиция у французов – выражать своё мнение открыто и не стесняясь. Подняли цены на всё? Получите навозную кучу перед зданием правительства.

На сей раз недовольство политикой Макрона выразили фермеры, чей бизнес находится под угрозой разорения из-за выросших цен на топливо. Работники сохи вывалили перед правительственными зданиями по самосвалу говна.

Сколько самосвалов вывалено в комментах на личных страницах ответственных политиков — не уточняется.


Кроме цен на топливо, подорожали корма для животных, да и много ещё чего. Эти кадры сняты в коммуне на юго-западе страны.

 


А буквально за пару дней до этого самого Макрона благодарные французы из муниципалитета Сержи под Парижем закидали помидорами, но не очень эффективно, охрана оперативно подняла над французским президентом зонтик, спасая его от овощной атаки.


Впрочем, подобные акции протеста для Франции не новы. В далеком 2018 году французы более изобретательно подошли к этому вопросу и жидким навозом буквально поливали здание муниципалитета в Париже. Так что правительству не привыкать дышать ароматами народного недовольства.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   митинг   мурос   навоз   протесты   рост цен   фермеры   франция   
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18  комментариев
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−151
Thomsen Час назад
Интересно, если наши фермеры выложат из навоза букву Z - это патриотизм или антивоенная акция?
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2k
perekrestok 5 минут назад
Навоз и мусор вывалили не в Париже. У себя перед райсоветом. Надо в следующий раз вываливать при жаре или под дождем, для остроты ощущений окружающих.
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925
КАКАнгел 6 минут назад
это хорошо. но надо всё равно работать . Этого мало .
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808
Victor Chromov Полчаса назад
Было бы эффектней если бы французские фермеры перед зданием правительства наложили свои собственные кучи.Но это может потянуть на мелкое хулиганство.
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52
Александр Долматов 53 минуты назад
Навоз навозом, а Макрона таки выбрали на второй срок.
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23
0ptimist Александр Долматов Полчаса назад
Что-то я сомневаюсь, что результаты не нарисованы
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28k
Aqueronte Час назад
А зачем тогда за него голосовать?
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73
Alex Час назад
Говно нынче дорогое
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52k
zloykoyot Час назад
Дебилы, что сказать. Удобрения стоят как чугунный мост, а они говном разбрасываются. Будто от хохлов и арабов на улицах Парижа говна мало.
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6
Виталий Власенко 2 часа назад
Ими что, Павленский руководит?
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1k
Мурчелло 2 часа назад
А убирать это говно тоже будет правительство?Или всё таки работяги такие же?Пи-ц дебилы.
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6k
au3 2 часа назад
Вот суки .... А могли ведь поскакать солидаризируясь со скаклами.....
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