Французские фермеры вываливают навоз на улицах в знак протеста против роста цен

Есть одна замечательная традиция у французов – выражать своё мнение открыто и не стесняясь. Подняли цены на всё? Получите навозную кучу перед зданием правительства.
На сей раз недовольство политикой Макрона выразили фермеры, чей бизнес находится под угрозой разорения из-за выросших цен на топливо. Работники сохи вывалили перед правительственными зданиями по самосвалу говна.
Сколько самосвалов вывалено в комментах на личных страницах ответственных политиков — не уточняется.
Кроме цен на топливо, подорожали корма для животных, да и много ещё чего. Эти кадры сняты в коммуне на юго-западе страны.
А буквально за пару дней до этого самого Макрона благодарные французы из муниципалитета Сержи под Парижем закидали помидорами, но не очень эффективно, охрана оперативно подняла над французским президентом зонтик, спасая его от овощной атаки.
Впрочем, подобные акции протеста для Франции не новы. В далеком 2018 году французы более изобретательно подошли к этому вопросу и жидким навозом буквально поливали здание муниципалитета в Париже. Так что правительству не привыкать дышать ароматами народного недовольства.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Арт-инсталяция от фермера
- "Вот она, благодарность!": жительница Казахстана поддержала протестующих, но удивилась разграблению своего магазина
- В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман
- Власти Киргизии добились освобождения музыканта, которого в Казахстане признали "мародером"
- После государственного переворота жители Буркина-Фасо вышли на улицы с российскими флагами