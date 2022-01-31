FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4079 постов • 1141 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
МВД Белоруссии показало видео с раскаянием россиянки, участвовавшей в беспорядках

МВД Белоруссии показало видео с раскаянием россиянки, участвовавшей в беспорядках (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 16:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Белоруссия   видео   задержание   протесты   раскаяние   россиянка   
919
2
1

По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, Москва следит за судьбой задержанной девушки.

Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Белоруссии опубликовало в своём ТГ-канале видео с задержанной россиянкой Верой Цвинкевич, обвиняемой в участии в несанкционированных митингах, которые проходили в Минске и других городах летом 2020 года после выборов президента Белоруссии.


В обнародованном ролике Цвикевич признаётся, что "участвовала в сцепках на проезжей части", раскаивается в содеянном и советует всем не повторять её ошибок. Судя по ролику, признания девушке дались нелегко, она постоянно запинается, а в самом видео присутствует несколько склеек.


"В августе 2020 года я участвовала в несанкционированных митингах на территории Минска, участвовала в сцепках на проезжей части. В своих действиях я полностью раскаиваюсь и всем людям советую не принимать участия в таких мероприятиях", - говорит Цвинкевич в ролике.

Веру Цвинкевич задержали 27 декабря в Минске. На девушку завели уголовное дело по ст. 342 УК РБ ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"), по которой ей грозит до 4-х лет колонии.

28 января во время пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров ответил журналистам, что в курсе ситуации с Цинкевич, и Москва будет следить за её судьбой. В тот же день в СИЗО к задержанной приехал российский консул.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Белоруссия   видео   задержание   протесты   раскаяние   россиянка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Mixan 2 часа назад
Я бы такую лишил гражданства ..Эти ее покаяния притворны .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
19k
KOSTELLO 5 минут назад
Девочка хотела поймать хайпа в другой стране, а может и найти лихого Белорусского рывалюцианегра.
Но вместо этого нашла на свою задницу кучу неприятностей.
Вполне закономерно.
Почему-то не видно протестующих Россиян в Европе и США.
Наверное потому, что выдворят бегом, ну или собачку натравят, под дружные похлопывания дубинками по почкам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Bill Полчаса назад
Конечно же надо следить за её судьбой. Чтобы отсидела от звонка до звонка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Аристарх Похер 39 минут назад
Историю пишет победитель. Он же определяет, кому и в чём раскаиваться. А если короче - горе побеждённым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120k
arek14 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 45 минут назад
Лучше пусть в Беларуссии остаётся, там майданутым сроки побольше дают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
661
Kruma 55 минут назад
представим на секунду, что это не в Беларуси, а в Украине .... Скабееву разорвало бы от эмоций)) и все бы кричали о угнетении русских :) но тут другое тут можно скормить русских.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
nobody® Час назад
Нормас у них там саундтрек. Пока "типа зомби" выступает играет тема из "28 дней спустя", переделанная в фильме "Пипец". А потом уже на фоне герба управление - тема светлой стороны силы из "Звёздных войн"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
153
Kasper007 Час назад
Самое главное, что Лукашенко, Пу и их компания выстроили такую систему, что если их самих через неё пропустить, то появится очень много признаний на камеру о захвате власти, Крыма, и других преступлений против своего народа…
Наши менты умеют делать больно не виновным, а виновным отдавать честь. …
И те кто будет минусить, помните , Лу и Пу, фишки не читает и ваш прогиб не будет засчитан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
Карл Такойто Kasper007 Час назад
В этой системе нет ничего нового,это обычный тоталитаризм и диктатура. Власть основанная на пропаганде и страхе. Там всё очень просто,есть та информация которую тебе дают по телевизору, всё остальное это ложь,враньё и провокация за которую тебя будут гнобить и прессовать,даже если ты неудобные вопросы будешь задавать. Степень тоталитаризма может быть разной,в 37 можно было за анекдот про или хранение определенной литературы уехать в лагеря,в РФ и Беларуси пока можно уехать в лагеря только за публичную критику власти,до анекдотов пока не дошло,хотя чувствую Беларусь в этом плане уже близко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Максимов 2 часа назад
Не надо её оттуда вытаскивать! Пусть беларусскую "зону" потопчет. Может и поумнеет. Хотя, вряд ли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
Карл Такойто 2 часа назад
Ну хоть видео с пытками не показали а только с извинениями

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
153
Kasper007 Карл Такойто Час назад
Интересно его уже убили, или просто арестовали. Батька очень гавнистый и обидчивый. Такое не простит …
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
Карл Такойто Kasper007 Час назад
Да он вообще на всех беларусов глубоко обижен и им сейчас мстит. Он то себя как и любой диктатор отцом нации считает,а реальность то рейтинг в 3%. Вот он теперь с ними расправляется как тиран с женщиной которая его отвергла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
User1982 2 часа назад
сдадут ее для ГБ БР и слова не скажут. Боятся митингов как черт ладана
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
875
Murych 2 часа назад
Что ещё от агрофюрера ждать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самая необычная филиппинка из всех существующих (5 фото) Самая необычная филиппинка из всех существующих (5 фото) В Казахстане задержали одного из зачинщиков беспорядков В Казахстане задержали одного из зачинщиков беспорядков "Вот она, благодарность!": жительница Казахстана поддержала протестующих, но удивилась разграблению своего магазина "Вот она, благодарность!": жительница Казахстана поддержала протестующих, но удивилась... Своих не бросаем: страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие силы Своих не бросаем: страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие силы ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов Напавшего во время протестов на ОМОН чеченца задержали в Пскове Напавшего во время протестов на ОМОН чеченца задержали в Пскове
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100941



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
40
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
В 1851 г. крепостной мальчик открыл фабрику. Что он сделал со своими бывшими товарищами: урок всем современным предпринимателям
3
89
В 1851 г. крепостной мальчик открыл фабрику. Что он сделал со своими бывшими...
Набирающие популярность в сообществах
Сериал «Монахиня». Первый сезон
0
11
Сериал «Монахиня». Первый сезон
Как настроить гитару в домашних условиях новичку
1
17
Как настроить гитару в домашних условиях новичку
СПЧ: кто они такие и чем занимаются
СПЧ: кто они такие и чем занимаются
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Заставляет задуматься
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#ватермарк#дети#кино#Ynews#интересное#СССР#автомобили
#животные#факты#прикол#Россия#искусство#новости#Москва#Приколы#подборка#еда
#интересно#история#дтп#аварии#фотографии#авто аварии#смех#ретро#полиция#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться