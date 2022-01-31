МВД Белоруссии показало видео с раскаянием россиянки, участвовавшей в беспорядках

Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Белоруссии опубликовало в своём ТГ-канале видео с задержанной россиянкой Верой Цвинкевич, обвиняемой в участии в несанкционированных митингах, которые проходили в Минске и других городах летом 2020 года после выборов президента Белоруссии.





В обнародованном ролике Цвикевич признаётся, что "участвовала в сцепках на проезжей части", раскаивается в содеянном и советует всем не повторять её ошибок. Судя по ролику, признания девушке дались нелегко, она постоянно запинается, а в самом видео присутствует несколько склеек.





"В августе 2020 года я участвовала в несанкционированных митингах на территории Минска, участвовала в сцепках на проезжей части. В своих действиях я полностью раскаиваюсь и всем людям советую не принимать участия в таких мероприятиях", - говорит Цвинкевич в ролике.