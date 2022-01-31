МВД Белоруссии показало видео с раскаянием россиянки, участвовавшей в беспорядках

По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, Москва следит за судьбой задержанной девушки.
Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Белоруссии опубликовало в своём ТГ-канале видео с задержанной россиянкой Верой Цвинкевич, обвиняемой в участии в несанкционированных митингах, которые проходили в Минске и других городах летом 2020 года после выборов президента Белоруссии.
В обнародованном ролике Цвикевич признаётся, что "участвовала в сцепках на проезжей части", раскаивается в содеянном и советует всем не повторять её ошибок. Судя по ролику, признания девушке дались нелегко, она постоянно запинается, а в самом видео присутствует несколько склеек.
"В августе 2020 года я участвовала в несанкционированных митингах на территории Минска, участвовала в сцепках на проезжей части. В своих действиях я полностью раскаиваюсь и всем людям советую не принимать участия в таких мероприятиях", - говорит Цвинкевич в ролике.
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Веру Цвинкевич задержали 27 декабря в Минске. На девушку завели уголовное дело по ст. 342 УК РБ ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"), по которой ей грозит до 4-х лет колонии.
28 января во время пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров ответил журналистам, что в курсе ситуации с Цинкевич, и Москва будет следить за её судьбой. В тот же день в СИЗО к задержанной приехал российский консул.
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Но вместо этого нашла на свою задницу кучу неприятностей.
Вполне закономерно.
Почему-то не видно протестующих Россиян в Европе и США.
Наверное потому, что выдворят бегом, ну или собачку натравят, под дружные похлопывания дубинками по почкам.
Наши менты умеют делать больно не виновным, а виновным отдавать честь. …
И те кто будет минусить, помните , Лу и Пу, фишки не читает и ваш прогиб не будет засчитан.