Книги и мозг: почему важно читать художественную литературу?

Кроме того, этот жанр развивает образное мышление и память, ведь, чтобы не потерять сюжетную нить, порой нужно запоминать массу деталей и обстоятельств, способных измениться уже через пару страниц. Всё это нужно, чтобы понять, что хотел донести автор. Так что именно книга – лучший тренажёр памяти, воображения и логики.