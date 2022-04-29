Книги и мозг: почему важно читать художественную литературу?

По мнению учёных, трезвость ума на протяжении долгих лет можно сохранить с помощью чтения. К тому же, оно помогает сбросить усталость, тонизировать работу мозга и избавиться от ненужных навязчивых мыслей. Всё это может дать не только научная, но и художественная литература.
Чем же она полезна ещё?
Во-первых, обогатит ваш словарный запас, ведь в книгах любого жанра можно встретить ранее неизвестные слова, значение которых можно понять интуитивно. Но именно художественная литература развивает речевые навыки, даруя вам шанс стать хорошим рассказчиком.
Кроме того, этот жанр развивает образное мышление и память, ведь, чтобы не потерять сюжетную нить, порой нужно запоминать массу деталей и обстоятельств, способных измениться уже через пару страниц. Всё это нужно, чтобы понять, что хотел донести автор. Так что именно книга – лучший тренажёр памяти, воображения и логики.
Во-вторых, художественная литература отодвигает старость, что подтверждают научные сведения. Бездействие мозга ускорит этот процесс, а концентрация на сюжете, наоборот. Кроме того, чтение позволит предотвратить серьезные недуги вроде болезни Альцгеймера.
Сегодня невозможно жить без стресса, однако художественная литература позволит избавиться от напряжения. И это понятно, ведь если вы сможете увлечься сюжетом, посторонние мысли, вероятно, уйдут на второй план. Особенно, если дело близится к ночи. По мнению психологов, чтение за пару часов до сна спасёт вас от ненужных размышлений.
Кроме того, у вас разовьется уверенность в себе и собранность, поскольку новые знания о чём-либо сделают вас более эрудированным.
Ну и, конечно, художественная литература научит вас фантазировать. Возможно, вы не найдёте в этих книгах ответы на вопросы, но вашу голову уж точно чаще начнёт посещать интересные мыли и идеи, причём в абсолютно разных сферах.
А чем вам помогает художественная литература? И какая книга оказалась для вас самой полезной?
Источник:
АНТИФИШКИ
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художественная литература развивает речевые навыки
художественная литература отодвигает старость
Попробуйте читать научную, техническую, профессиональную литературу, она реально развивает мозг, даёт возможность заработать на хлеб с икоркой. Ну, это конечно, если не дурак...
Но сейчас в моде "уникальные снежинки", для которых сопромат, теория машин и механизмов просто набор звуков, главное рейтинг, кликбэйт, в лучшем случае - цитирование. Работа головой, это что-то за гранью, "мы такое не понимаем", создание чего-либо реально нового - за пределами понимания...
А что там, на западе теперь про это говорят?