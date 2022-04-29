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"Офигительный дядька": экс-министру Улюкаеву предложили после освобождения должность бухгалтера в&nbsp;похоронном бюро

"Офигительный дядька": экс-министру Улюкаеву предложили после освобождения должность бухгалтера в похоронном бюро

Автор:
29 апреля 2022 20:26
Сообщество : Жить в России
Метки: вакансия   зарплата.   миллион   министр   похоронное бюро   работа   тюрьма   улюкаев   
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Шоумен Стас Барецкий предложил экс-главе Минпросвещения Алексею Улюкаеву должность бухгалтера в своем похоронном бюро с зарплатой в миллион рублей в месяц. Ранее Улюкаев был осужден за взятку в космических масштабах, а вчера освобождён условно-досрочно по решению суда.

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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Барецкий заявил, что необычное предложение связано с тем, что лично он считает осужденного за взятку бывшего министра — творческой личностью.

«Я бы с удовольствием взял бухгалтером такого человека к себе в похоронное агентство. С большой радостью, если бы он согласился, конечно, взял. Улюкаев — творческий человек, офигенный дядька. Что касается его криминального прошлого, в России к этому всегда снисходительно относились. Россия и тюрьма — это вещи такие, неразделимые», — заявил Барецкий.


Он также выразил надежду, что после тюрьмы экс-чиновник не уедет за границу. Шоумен также вспомнил и его увлечение стихами, по которым видно, что Улюкаев «большой патриот своей страны».

В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина в ходе следственного эксперимента.

28 апреля стало известно, что суд принял решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева. Если ФСИН и прокуратура не обжалуют постановление, то Улюкаев выйдет из колонии уже 12 мая.

Об этом сообщает "Рамблер".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вакансия   зарплата.   миллион   министр   похоронное бюро   работа   тюрьма   улюкаев   
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15  комментариев
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6k
Mowgley 14 часов назад
Дайте и мне кто-нибудь взятку $ 2 млн, и чтобы я через пару лет вышел по УДО

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Если ты сука взяточник-миллионер, какая бы скорбная рожа ни была у тебя на суде - сиди свой срок от звонка до звонка. В СССР за такие запросы без вариантов полагался расстрел, и в похоронном бюро Барецкого ты был бы не бухгалтером, а обычным клиентом.
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43
shoes546 8 часов назад
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123k
DeOrio 9 часов назад
Что-то рановато...
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2k
Мефодий 11 часов назад
один давал, другой брал - посадили одного. а по закону - обоих должны. Совпадение?
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5k
ekarataev 12 часов назад
Бухучет со звездами:
- Как вы в столбик складываете! Какая экспрессия!
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5k
Shtoppi 12 часов назад
Думаю что ему и без предложения барецкого заныканых бабок на долго хватит. Сейчас на дно заляжет, а через полгода будет из-за бугра Россию грязью поливать.
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8k
a_komolow 13 часов назад
Старый анекдот
- За что Мавроди посадили?
- Не поделился!
- А чего быстро выпустили?
- Поделился!
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10k
Alex Djeff 13 часов назад
Одних воров освобождают досрочно "за хорошее поведение", другие наживаются на горе и устраивают чёрный пиар. Театр ублюдков.
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23k
ПаганецЪ 13 часов назад
Всего два вопроса:
1) С какого перепуга Сечин (!) давал взятку какому-то там министру просвещения?

2) Что же это за похоронное бюро, где зарплата бухгалтера - миллион?
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9k
MakDag 13 часов назад
Был министром, затем библиотекарем на зоне, теперь вот, возможно, бухгалтером в похоронном бюро... Как же скучно я живу.
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13k
Алан 14 часов назад
Да ладно. Кули там борецкий-куецкий. У нас умер консьерж. Реально. Сидел человек в подьезде 20 лет и нет его. Трагедия, он прям всем стал членом семьи. Я думаю, что Улюкаев у нас шикарно бы в подьезде смотрелся. Такой миллионый барыга. Ну и зарплату ему мы бы назначили в охулиард в месяц. Ну и барецкого подьезд мыть. Пля, тоже за охулиард....
Мдя.. Прям все бы в Бирюлево Западном [мат] от кошерности нашего дома
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14k
Bill 14 часов назад
Будет за взятку хоронить еще живых. Авторитетная братва подгонит работенку.
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298
Lesnik 14 часов назад
Совсем обнаглели, уже во время эксперимента взятки дают. Цитата из статьи - "Он был признан виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина в ходе следственного эксперимента". )))
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