"Офигительный дядька": экс-министру Улюкаеву предложили после освобождения должность бухгалтера в похоронном бюро

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Барецкий заявил, что необычное предложение связано с тем, что лично он считает осужденного за взятку бывшего министра — творческой личностью.

«Я бы с удовольствием взял бухгалтером такого человека к себе в похоронное агентство. С большой радостью, если бы он согласился, конечно, взял. Улюкаев — творческий человек, офигенный дядька. Что касается его криминального прошлого, в России к этому всегда снисходительно относились. Россия и тюрьма — это вещи такие, неразделимые», — заявил Барецкий.





Он также выразил надежду, что после тюрьмы экс-чиновник не уедет за границу. Шоумен также вспомнил и его увлечение стихами, по которым видно, что Улюкаев «большой патриот своей страны».

В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина в ходе следственного эксперимента.

28 апреля стало известно, что суд принял решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева. Если ФСИН и прокуратура не обжалуют постановление, то Улюкаев выйдет из колонии уже 12 мая.

Об этом сообщает "Рамблер".