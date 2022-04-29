"Офигительный дядька": экс-министру Улюкаеву предложили после освобождения должность бухгалтера в похоронном бюро

Шоумен Стас Барецкий предложил экс-главе Минпросвещения Алексею Улюкаеву должность бухгалтера в своем похоронном бюро с зарплатой в миллион рублей в месяц. Ранее Улюкаев был осужден за взятку в космических масштабах, а вчера освобождён условно-досрочно по решению суда.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Барецкий заявил, что необычное предложение связано с тем, что лично он считает осужденного за взятку бывшего министра — творческой личностью.
«Я бы с удовольствием взял бухгалтером такого человека к себе в похоронное агентство. С большой радостью, если бы он согласился, конечно, взял. Улюкаев — творческий человек, офигенный дядька. Что касается его криминального прошлого, в России к этому всегда снисходительно относились. Россия и тюрьма — это вещи такие, неразделимые», — заявил Барецкий.
Он также выразил надежду, что после тюрьмы экс-чиновник не уедет за границу. Шоумен также вспомнил и его увлечение стихами, по которым видно, что Улюкаев «большой патриот своей страны».
В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина в ходе следственного эксперимента.
28 апреля стало известно, что суд принял решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева. Если ФСИН и прокуратура не обжалуют постановление, то Улюкаев выйдет из колонии уже 12 мая.
Об этом сообщает "Рамблер".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Если ты сука взяточник-миллионер, какая бы скорбная рожа ни была у тебя на суде - сиди свой срок от звонка до звонка. В СССР за такие запросы без вариантов полагался расстрел, и в похоронном бюро Барецкого ты был бы не бухгалтером, а обычным клиентом.
- Как вы в столбик складываете! Какая экспрессия!
- За что Мавроди посадили?
- Не поделился!
- А чего быстро выпустили?
- Поделился!
1) С какого перепуга Сечин (!) давал взятку какому-то там министру просвещения?
2) Что же это за похоронное бюро, где зарплата бухгалтера - миллион?
Мдя.. Прям все бы в Бирюлево Западном [мат] от кошерности нашего дома