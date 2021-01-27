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"Дяде Мише присылают много теплой одежды и закруток": жизнь Ефремова в колонии

"Дяде Мише присылают много теплой одежды и закруток": жизнь Ефремова в колонии (5 фото)

Автор:
27 января 2021 14:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ефремов   Михаил Ефремов   колония   посылки   работа   тюрьма   шоу бизнес   
1519
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Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии под Белгородом. Другие заключённые уже привыкли к известному сидельцу и называют его по-простому – "дядя Миша".
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Метки: Ефремов   Михаил Ефремов   колония   посылки   работа   тюрьма   шоу бизнес   
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12  комментариев
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8k
harlamov 44 минуты назад
Да ему это только на пользу. Как в санатории. Отдохнет от московской гламурной [мат], подлечится, печень почистит, узнает про жизнь простых людей, духовно обогатится.
Просто кому-то жизнью пришлось заплатить за это...
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31k
Лесли 🥰 19 секунд назад
Он там прям как на курорте!)))
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9k
Голос Вселенной 7 минут назад
"Жене Миша звонит почти каждый день. Для этого нужно ходить в соседний отряд." - ага, жене... Все думают, что жене, но мы-то знаем..

"Здравствуйте, беспокоит служба безопасности Сбербанка!.."
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87k
сапер Водичка 17 минут назад
Прям плять детский сад какой-то !
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26k
Acu900 19 минут назад
"Дяде Мише присылают много теплой одежды и закруток": жизнь Ефремова в колонии
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3k
Shtoppi Полчаса назад
<<В колонии хватает разной работы для мужчин: пекари, электромонтёры, токари, швеи. Правда, источник не сообщает, какой именно работой занимается Михаил Олегович.>>
Режиссер труппы лагерной самодеятельности?
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19k
SerGProS Shtoppi 15 минут назад
Сортиры моет..Тщательно!
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26k
Acu900 Shtoppi 6 минут назад
"Дяде Мише присылают много теплой одежды и закруток": жизнь Ефремова в колонии
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13k
vikklu 39 минут назад
Типа на курорте?
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491
Vladimirs Orlovskis 43 минуты назад
Какая бы жизнь в тюрьме не была бы удовлетворительной, это все равно тюрьма.
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894
Максим 45 минут назад
Для одних алкаш-убийца, забравший жизнь человека, но считавший, что может откупиться. Для других дядя Миша.
Иронично.
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12k
ЦСКА Максим Полчаса назад
Ну ты б с удовольствием его кувалдой добил бы! Да? Лучше при большом скоплении народа и с победным воплем! Ведь ты же чист, как горный родник, непорочен и честен....
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