"Дяде Мише присылают много теплой одежды и закруток": жизнь Ефремова в колонии

Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии под Белгородом. Другие заключённые уже привыкли к известному сидельцу и называют его по-простому – "дядя Миша".
Источник из нынешнего окружения актёра рассказал журналистам, что Ефремов уже привык к распорядку, особенно тяжело ему давались ранние подъемы.
"Все к нему очень хорошо относятся, и другие заключенные, и начальство называют «дядя Миша». Он со всеми ладит, условиями доволен, едой — тоже", – сообщил источник в колонии.
57-летний артист работает наравне с другими заключёнными ведь, по его словам, это помогает поскорее пережить очередной день.
"Все к нему очень хорошо относятся, и другие заключенные, и начальство называют «дядя Миша». Он со всеми ладит, условиями доволен, едой — тоже", – сообщил источник в колонии.
57-летний артист работает наравне с другими заключёнными ведь, по его словам, это помогает поскорее пережить очередной день.
×
В колонии хватает разной работы для мужчин: пекари, электромонтёры, токари, швеи. Правда, источник не сообщает, какой именно работой занимается Михаил Олегович.
Заключённым разрешается созваниваться с родственниками по телефону, а вот за видеосвязь придётся заплатить. Из-за карантина сейчас видеться вживую можно только с адвокатами.
"Жене Миша звонит почти каждый день. Для этого нужно ходить в соседний отряд. С друзьями переписывается, никто про него не забывает, все поддерживают. А сколько посылок шлют — и теплую одежду, и какие-то закрутки, сладости, и чего только там нет. Но у каждого заключенного лимит на передачи. Поэтому многое, к сожалению, приходится утилизировать", – сообщает анонимный источник.
Заключённым разрешается созваниваться с родственниками по телефону, а вот за видеосвязь придётся заплатить. Из-за карантина сейчас видеться вживую можно только с адвокатами.
"Жене Миша звонит почти каждый день. Для этого нужно ходить в соседний отряд. С друзьями переписывается, никто про него не забывает, все поддерживают. А сколько посылок шлют — и теплую одежду, и какие-то закрутки, сладости, и чего только там нет. Но у каждого заключенного лимит на передачи. Поэтому многое, к сожалению, приходится утилизировать", – сообщает анонимный источник.
Источник
Мишка на севере!— Александр Захаревич (@4nACN1WS7jrntyk) January 27, 2021
Источник
сможет реалистичнее играть зеков и бандитов— Пустынная Лись (@DesertFoxx8) January 26, 2021
Источник:
Ссылки по теме:
- Михаил Ефремов рассказал, что на самоизоляции не может пить как раньше
- Полное обращение Михаила Ефремова после смертельной аварии
- "Бедные звезды": кто из известных людей не платит налоги, но спит спокойно
- Соцсети о Михаиле Ефремове... Слегка заторможенная реакция на актёра
- Фейк, провокация, вакханалия в деле Ефремова
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...
Просто кому-то жизнью пришлось заплатить за это...
"Здравствуйте, беспокоит служба безопасности Сбербанка!.."
Режиссер труппы лагерной самодеятельности?
Иронично.