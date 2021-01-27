"Дяде Мише присылают много теплой одежды и закруток": жизнь Ефремова в колонии

В колонии хватает разной работы для мужчин: пекари, электромонтёры, токари, швеи. Правда, источник не сообщает, какой именно работой занимается Михаил Олегович.



Заключённым разрешается созваниваться с родственниками по телефону, а вот за видеосвязь придётся заплатить. Из-за карантина сейчас видеться вживую можно только с адвокатами.



"Жене Миша звонит почти каждый день. Для этого нужно ходить в соседний отряд. С друзьями переписывается, никто про него не забывает, все поддерживают. А сколько посылок шлют — и теплую одежду, и какие-то закрутки, сладости, и чего только там нет. Но у каждого заключенного лимит на передачи. Поэтому многое, к сожалению, приходится утилизировать", – сообщает анонимный источник.