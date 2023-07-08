"Пропаганда пошлости и деградации": прокуратуру попросили проверить VK Fest

Масштабное мероприятие, прошедшее недавно в Петербурге, понравилось не всем. Особенное возмущение вызвали приглашённые гости. Нет, понятно, что молодежи Инстасамки и Элджеи интересны, но общественники считают, что в выступлении этих артистов - только пошлость и деградация.
В Санкт-Петербурге прошёл VK Fest - и общественность возмутилась приглашёнными гостями. "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" не оценил репертуар фестиваля. По мнению главы организации Виталия Бородина, некоторых артистов и вовсе не следовало приглашать на публичные мероприятия. В частности, претензию вызвали выступления Элджея, Хаски и Инстасамки.
Авторы жалобы, отправленной в надзорные органы, убеждены, что на фестивале не место личностям, пропагандирующим наркотики, пошлость и деградацию. У общественников есть вопросы и к самой площадке VK, которая, по их мнению, «продолжает навязывать детям и молодежи самую низменную грязь», пока «отцы на фронте».
На VK Fest Бородина более всего возмутило выступление Элджея, во время которого на экране транслировали Моргенштерна*.
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"Мы же прекрасно понимаем, что Моргенштерна* на сегодняшний день практически везде запретили в нашей стране. Все здравые и адекватные организаторы, рекламодатели, коллеги по цеху, с кем он раньше песни пел, — все от него отвернулись и все прекрасно понимают, кто он и что он. Зачем это нужно было делать на данном мероприятии, я не понимаю, для нас такие вещи неприемлемы. Нам оттуда писали ребятишки в возрасте 16–18 лет, они прямо оттуда мне писали в соцсети, что они все стоят и слушают Моргенштерна*. Организаторов нужно привлечь к административной ответственности", - считает Бородин.
Под «горячую руку» попали и другие артисты Инстасамка и Хаски. Первая - за свои аморальные песни (одна только "За деньги - да" чего стоит!). Второй - видимо, за компанию.
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Бородин пояснил своё возмушение на примере с Машей Москалёвой. 13-летняя девочка нарисовала картинку , в которой увидели дискредитацию СВО. "Так у нас что сделали? Возбудили уголовное дело. На папу. Папу посадили, а девочку отдали в интернат или матери. За какую-то картинку посадили человека. А у нас эти товарищи ездят пропагандируют наркотики, убийства, ЛГБТ, и на них никто не возбуждает уголовные дела. Еще и деньги платят за концерты", - возмущается Бородин.
В соцсетях появилась информация о кадровых изменениях в компании "ВКонтакте". Связано ли это с VK-Vest- ом или случайное совпадение, пока неизвестно.
* Признан в РФ иностранным агентом
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Двуличные мрази. А
И где теперь те запретители?
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Пранки, бунтари и т.д - это всего лишь форма инфантильного индивидуализма, тупого эгоизма и нарциссизма, маскируемые под интеллектуализм и идеи. По сути - глубочайший инфантильный комплекс неполноценности. Уровень осознания - ноль. Безсознательные тупые эмоции кайфа и движухи - всё. Навязчивое, зависимое, по сути, сумеречное сознание.
Мы вышли наверх, мы разбрелись кто куда.
И стали делать деньги вчерашний бунтарь и вчерашний певец.
В его уютной квартире есть газ, телефон и вода.
Он не жалеет ни о чем, он держит дома шесть альбомов ГО и пять албомов БГ.
И вроде бы он не предатель, он по своему прав.
Ведя мемуары за чашечкой кофе: "Моим детям о вчерашнем дне",
Каждый ловит свой собственный кайф.
Чиж и Ко "Такие дела, брат! Любовь..."