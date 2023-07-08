"Пропаганда пошлости и деградации": прокуратуру попросили проверить VK Fest

"Мы же прекрасно понимаем, что Моргенштерна* на сегодняшний день практически везде запретили в нашей стране. Все здравые и адекватные организаторы, рекламодатели, коллеги по цеху, с кем он раньше песни пел, — все от него отвернулись и все прекрасно понимают, кто он и что он. Зачем это нужно было делать на данном мероприятии, я не понимаю, для нас такие вещи неприемлемы. Нам оттуда писали ребятишки в возрасте 16–18 лет, они прямо оттуда мне писали в соцсети, что они все стоят и слушают Моргенштерна*. Организаторов нужно привлечь к административной ответственности", - считает Бородин.

Под «горячую руку» попали и другие артисты Инстасамка и Хаски. Первая - за свои аморальные песни (одна только "За деньги - да" чего стоит!). Второй - видимо, за компанию.