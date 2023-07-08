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"Пропаганда пошлости и деградации": прокуратуру попросили проверить VK Fest

"Пропаганда пошлости и деградации": прокуратуру попросили проверить VK Fest

Автор:
08 июля 2023 11:19
Сообщество : Жить в России
Метки: VK Fest   Фестиваль   артисты   иноагенты   инстасамка   пошлость   прокуратура   
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Масштабное мероприятие, прошедшее недавно в Петербурге, понравилось не всем. Особенное возмущение вызвали приглашённые гости. Нет, понятно, что молодежи Инстасамки и Элджеи интересны, но общественники считают, что в выступлении этих артистов - только пошлость и деградация.

В Санкт-Петербурге прошёл VK Fest - и общественность возмутилась приглашёнными гостями. "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" не оценил репертуар фестиваля. По мнению главы организации Виталия Бородина, некоторых артистов и вовсе не следовало приглашать на публичные мероприятия. В частности, претензию вызвали выступления Элджея, Хаски и Инстасамки.


Авторы жалобы, отправленной в надзорные органы, убеждены, что на фестивале не место личностям, пропагандирующим наркотики, пошлость и деградацию. У общественников есть вопросы и к самой площадке VK, которая, по их мнению, «продолжает навязывать детям и молодежи самую низменную грязь», пока «отцы на фронте».


На VK Fest Бородина более всего возмутило выступление Элджея, во время которого на экране транслировали Моргенштерна*.


"Мы же прекрасно понимаем, что Моргенштерна* на сегодняшний день практически везде запретили в нашей стране. Все здравые и адекватные организаторы, рекламодатели, коллеги по цеху, с кем он раньше песни пел, — все от него отвернулись и все прекрасно понимают, кто он и что он. Зачем это нужно было делать на данном мероприятии, я не понимаю, для нас такие вещи неприемлемы. Нам оттуда писали ребятишки в возрасте 16–18 лет, они прямо оттуда мне писали в соцсети, что они все стоят и слушают Моргенштерна*. Организаторов нужно привлечь к административной ответственности", - считает Бородин.


Под «горячую руку» попали и другие артисты Инстасамка и Хаски. Первая - за свои аморальные песни (одна только "За деньги - да" чего стоит!). Второй - видимо, за компанию.


Бородин пояснил своё возмушение на примере с Машей Москалёвой. 13-летняя девочка нарисовала картинку , в которой увидели дискредитацию СВО. "Так у нас что сделали? Возбудили уголовное дело. На папу. Папу посадили, а девочку отдали в интернат или матери. За какую-то картинку посадили человека. А у нас эти товарищи ездят пропагандируют наркотики, убийства, ЛГБТ, и на них никто не возбуждает уголовные дела. Еще и деньги платят за концерты", - возмущается Бородин.


В соцсетях появилась информация о кадровых изменениях в компании "ВКонтакте". Связано ли это с VK-Vest- ом или случайное совпадение, пока неизвестно.



* Признан в РФ иностранным агентом






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Метки: VK Fest   Фестиваль   артисты   иноагенты   инстасамка   пошлость   прокуратура   
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141  комментарий
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3k
Alex 18 часов назад
Шоу, созданное мразями, для дегенератов.
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1k
tartilych 2 часа назад
Ути зайки какие, результаты им не понравились. А не вы ли, упыри, это мероприятие подтверждает, со всеми его моргештернами и инстасамками?
Двуличные мрази. А
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5k
Overkill245 6 часов назад
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6k
HUBLOT 7 часов назад
А если пикантные подробности вылезут?
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13k
butata 8 часов назад
А сам Бородин за своё прошлое не хочет пояснить. Уж больно рьяно борется.
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1k
alex 9 часов назад
надо слушать бразильскую музыку, вообще можно слушать без звука, бразильские танцующие девчушки шикарны
Ссылка www.youtube.com
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11k
ron 9 часов назад
ВК вообще отъезжает всё дальше и дальше.
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412
Александр Богомолов 10 часов назад
наши деды были в шоке от того, что отцы слушают скорпов , осборнов и флойдов. отцы в шоке что мы слушали сектор и плесень. теперь наша очередь быть в шоке.
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14k
Роман 10 часов назад
Ссылка youtu.be
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43k
Игорь 10 часов назад
Вы почему на основы существования России покушаетесь!? Открываем Конституцию, и читаем ст. 13 п.2 и ст.29 п.5...
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8k
Serjio 10 часов назад
Как не крути, а цензуру надо возвращать. Иначе это борьба с ветряными мельницами.
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195
Андрей 10 часов назад
ну наконец то и мы дожили до этого времени ! а помните как наши предки бочку котили на Black Sabbath и тд. и тп !
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5k
Горожанин 10 часов назад
Питер - закомплексованная столица отечественной интеллигенции. Высокий уровень знаний и повреждение чувственно-эмоциональной сферы рождает не интеллект, а чудовищ, и ведёт к самовозвышению, извращениям и саморазрушению.
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258
Jimmy 11 часов назад
Питер, культурная столица же... или пристанище всяких помойных ?
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9
Пафнутий 11 часов назад
Главное мозг затуманить идиотам малолетним. Пофиг власти кто на сцене. Главное чтобы думать не начали
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 12 часов назад
пистес..еще в прокуратуру нужно обращаться..они сами никуя не видят что ли там..
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 12 часов назад
лампочки видимо в поддержку укрофашистов подсветили
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 12 часов назад
и цвета эти ...ТИПА НИКТО не догадается... там каждого второго хватай..по-любому наркоты полные карманы....потому-то такое говно можно слушать только под СОЛЬЮ.
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4k
Дмитрий Круглов 13 часов назад
Кто-нибудь догадался переписать данные зрителей на всякий случай?
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13
AndrK189100 13 часов назад
Людям, детство которых прошло под Сектор-газа, Красную плесень, Мальчишник и т. д. Не нравится VK Fest :D
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13
AndrK189100 9 часов назад
Извечный конфликт отцов и детей...
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17k
Алексей 13 часов назад
надо было по этому сборищу напалмом хренкакнуть.... и нет проблем.....такой шанс упустили......
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