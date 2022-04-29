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Бородина ответила Гаге за "тупых россиян"

Бородина ответила Гаге за "тупых россиян"

Автор:
29 апреля 2022 12:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бородина   гага   звезды   новости   политика   русофобия   скандал   шоубизнес   
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4

Не так давно прошёл концерт известной американской исполнительницы в Лас-Вегасе Леди Гаги. Эпатажная дива сбросила маски и показала, как относится к россиянам.

Она вспомнила историю, которая приключилась с ней еще в 2012 году, когда на концерте в РФ она призывала россиян надеть на нее наручники за свободу слова: "Они должны были арестовать меня в России, когда имели такой шанс. Я говорила им надеть на меня наручники. Они были тупыми в тот день, и остаются тупыми сейчас".

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При этом о том, сколько людей заплатили за её концерт, певица говорить не стала. Впрочем, как не стала говорить и о том, что и в настоящее время с помощью стриминговых сервисов она зарабатывает в России очень большие деньги.

Впрочем, заступилась за соотечественников российская телеведущая Ксения Бородина. Слова американской певицы задели и её.

Телеведущая напомнила, что у западных звёзд в России есть множество фанатов.

Бородина написала:

"Во время концерта в Лас-Вегасе Леди Гага оскорбила россиян: "Были тупыми, ими и остались". Какая бы ситуация сейчас ни была и кто бы какую позицию ни занял, не стоит забывать, что все публичные люди существуют благодаря своим фанатам, поклонникам, людям, кто слушает твои песни, кто ходит на твои фильмы, кто покупает билеты на твои концерты, кто за тебя переживает, когда твоя публичная жизнь на показ и у тебя в жизни разное случается!"

При этом если в начале Ксения старалась быть крайне деликатной, то уже ближе к концу открыто говорила, что думает по этому поводу.

"Так вот такие высказывания в адрес русских людей это свинство! В России живут не тупые люди, они ходили на твои концерты, пели твои песни и восхищались твоим творчеством! А ты отплатила им такой монетой!" — заявила телеведущая.

А как вы относитесь к таким высказываниям западных звёзд?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бородина   гага   звезды   новости   политика   русофобия   скандал   шоубизнес   
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40  комментариев
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36k
Антон 2 часа назад
Она тупая как и все пиндосы! Лучше молчала и пела, не дело паяцам в политику лезть!
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6k
Zhora 5 минут назад
Ох и страшна же эта Гага, как термоядерная война !
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17
V_S_O 14 минут назад
А что можно ожидать от тупой уродины? Гага это диагноз.
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21k
Евгений 16 минут назад
Если бы леди Гага пожертвовала свои вещи бездомным

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1k
Трям Полчаса назад
Обе мрази.
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317
Гепатит С Полчаса назад
Бесит то, говорят те, кто о русских нихрена не знает. Они бы и про собственную маму пернули бы для тренда.
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90k
sapér Vodička 36 минут назад
Одна тупая [мат]+друная тупая [мат],-это уже цирк тупых фезд с низкой социальной ответственностью !
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7k
Завтра всё изменится! 45 минут назад
Вроде бы хорошо, что кто-то из публичных лиц донёс позицию, что нельзя говорить о целом народе в подобном тоне. Но лучше бы это была не борец с 5G и заговором с КОВИД. В общем можно не Бородина? Просто она скорее может подтвердить догадки, чем опровергнуть.
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6k
Mixalych 46 минут назад
Ну несколько лет назад бывало слушал ее. Но не особо восторгался. Сейчас уж и забыл про нее до сего момента. Вообще пофиг что она там кудахчет
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−4
ВЗРОСЛЫЙ* 49 минут назад
кто такая Леди гага знает весь мир, а что за особь Бо-ро-ди-на? А, припоминаю, это та... женщина с низкой социальной ответственностью, которая пересосала у всех мужчин на шоу "Дом-2"? И что она там промычала?...
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2k
АлексЮстасу 50 минут назад
Значит, платье из мяса на себя надеть - эт-т она острая, как кинжал. Вам, быдлу англосаксонскому, народу без племени-нации, не нас, русских, учить жизни. Вас, как американцев, еще в йухе не было, когда мы уже города строили.
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365
Fisher1979 52 минуты назад
Да ей по@уй.
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4
Алекс 52 минуты назад
Когда слышу про эту лядь в уме всплывают слова из старой похабной песенки:

"Гага северная птица
она мороза не боится
и может на лету
почесать свою пи...
Пиликала гармошка,
играл аккордеон ...."
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1k
sibarit_ndm 55 минут назад
Собаки лают, караван идет...
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262
GROMOZEKA 55 минут назад
Мне нравится то, с какой скоростью очищается Российское медиапространство, от всяких вот таких вот «великоразумных»
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68
Товарищ Петров GROMOZEKA 54 минуты назад
ага, останутся бородина и михалков)
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68
Товарищ Петров Мойша Полчаса назад
огласите весь список деятелей культуры, пожалуйста, тех кто публично поддержал спецоперацию на Украине.
Желательно с ссылками на пруфы.
Те кто никак не высказался, завтра могут отказаться выступать на фоне буквы Z.
Вороги, они же повсюду. Поэтому нужен конкретный список тех деятелей искусства, которые четко определили и озвучили позицию, поддерживающую спецоперацию.
Ну и желательно рядом пометки, кого из этого списка, вы знали до того, как нашли его в поиске)
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2k
Andrey G Час назад
С одной стороны думаешь зачем вы всё это дерьмо людям под нос суёте. Только пиарите эту помойку. Цыганщина была, есть и будет, а их представители будут со-/плясать под любую дудку, главное, чтобы гонорарчик был.
С другой стороны, если люди не будут видеть это говно, то это же говно, завёрнутое в красивую обёртку из песенок побежит к русским за гонорарчиком. А тут у людей запах вони ещё не выветрился и на концерты не будут ходить.
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53k
alertol Час назад
Именно по этому я против когда "звёзды" идут в политику. Ну умеешь ты песенки петь, ну и пой, а о политике пускай умные люди думают, которые учились думать, а не петь/танцевать
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130
И Ш Час назад
"Га-га-га" - гогочет гусь, - "Я гусынею горжусь! На носатую гусыню всё гляжу, не нагляжусь!"
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30k
MatveiVainrub Час назад
Сестра моргинштерна и эльджея
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4k
мемфрид Час назад
Говно носатое
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5k
Shtoppi Час назад
Все эти высказывания западных исполнителей направлены в первую очередь для поддержания своих позиций в своих странах, там где они существуют и "творят искусство". В той же пендосии, если не придерживаться линии белого дома, не поносить врагов поддерживая свой тухлый патриотизм, или просто отмалчиваться, то легко можно слететь с пьедесталов прямиком в выгребную яму за считанные дни.
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