Бородина ответила Гаге за "тупых россиян"

При этом если в начале Ксения старалась быть крайне деликатной, то уже ближе к концу открыто говорила, что думает по этому поводу.

"Так вот такие высказывания в адрес русских людей это свинство! В России живут не тупые люди, они ходили на твои концерты, пели твои песни и восхищались твоим творчеством! А ты отплатила им такой монетой!" — заявила телеведущая.

А как вы относитесь к таким высказываниям западных звёзд?