Бородина ответила Гаге за "тупых россиян"

Не так давно прошёл концерт известной американской исполнительницы в Лас-Вегасе Леди Гаги. Эпатажная дива сбросила маски и показала, как относится к россиянам.
Она вспомнила историю, которая приключилась с ней еще в 2012 году, когда на концерте в РФ она призывала россиян надеть на нее наручники за свободу слова: "Они должны были арестовать меня в России, когда имели такой шанс. Я говорила им надеть на меня наручники. Они были тупыми в тот день, и остаются тупыми сейчас".
При этом о том, сколько людей заплатили за её концерт, певица говорить не стала. Впрочем, как не стала говорить и о том, что и в настоящее время с помощью стриминговых сервисов она зарабатывает в России очень большие деньги.
Впрочем, заступилась за соотечественников российская телеведущая Ксения Бородина. Слова американской певицы задели и её.
Телеведущая напомнила, что у западных звёзд в России есть множество фанатов.
Бородина написала:
"Во время концерта в Лас-Вегасе Леди Гага оскорбила россиян: "Были тупыми, ими и остались". Какая бы ситуация сейчас ни была и кто бы какую позицию ни занял, не стоит забывать, что все публичные люди существуют благодаря своим фанатам, поклонникам, людям, кто слушает твои песни, кто ходит на твои фильмы, кто покупает билеты на твои концерты, кто за тебя переживает, когда твоя публичная жизнь на показ и у тебя в жизни разное случается!"
При этом если в начале Ксения старалась быть крайне деликатной, то уже ближе к концу открыто говорила, что думает по этому поводу.
"Так вот такие высказывания в адрес русских людей это свинство! В России живут не тупые люди, они ходили на твои концерты, пели твои песни и восхищались твоим творчеством! А ты отплатила им такой монетой!" — заявила телеведущая.
А как вы относитесь к таким высказываниям западных звёзд?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так что ты там промычал, про тупых и безответственных?
"Гага северная птица
она мороза не боится
и может на лету
почесать свою пи...
Пиликала гармошка,
играл аккордеон ...."
Желательно с ссылками на пруфы.
Те кто никак не высказался, завтра могут отказаться выступать на фоне буквы Z.
Вороги, они же повсюду. Поэтому нужен конкретный список тех деятелей искусства, которые четко определили и озвучили позицию, поддерживающую спецоперацию.
Ну и желательно рядом пометки, кого из этого списка, вы знали до того, как нашли его в поиске)
С другой стороны, если люди не будут видеть это говно, то это же говно, завёрнутое в красивую обёртку из песенок побежит к русским за гонорарчиком. А тут у людей запах вони ещё не выветрился и на концерты не будут ходить.