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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4451 пост • 629 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
А где сейчас Людмила Путина?

А где сейчас Людмила Путина? (7 фото)

Автор:
16 декабря 2020 17:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в мире   звезды   знаменитости   известные личности   новости   политика   сенсация   слава   
6952
7
Не так давно в сети появились фотографии зарубежного жилища экс-жены президента России.
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Метки: в мире   звезды   знаменитости   известные личности   новости   политика   сенсация   слава   
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26  комментариев
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6k
Артём 40 минут назад
Т.е. в качестве доказательств приведён какой-то компьютерный рендер на фотографии какого-то каталога, и два отдельных портрета? Серьёзно?
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−184
Максим 8 минут назад
Говорят бывший муж рогоносец до сих выплачивает ипотеку. Вот лошара.
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14k
Ego sum qui sum 9 минут назад
А где сейчас Людмила Путина?
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20k
dna72 20 минут назад
А где сейчас Людмила Путина?
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2k
Мефодий 22 минуты назад
Биарриц - местечко конечно отличное, но жить при этом в мавзолее это перебор...
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17k
Сергей Костюнин 40 минут назад
Да что там какие то участки в посёлке ))) Не сказали о главном ...

https://www.znak.com/2019-11-06/sobesednik_za_krupneyshimi_mfo_v_rossii_stoyat_eks_supruga_putina_deti_oligarhov_i_gosmenedzheryhttps://www.znak.com/2019-11-06/sobesednik_za_krupneyshimi_mfo_v_rossii_stoyat_eks_supruga_putina_deti_oligarhov_i_gosmenedzhery
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7k
Шурум-бурум 43 минуты назад
на тот свет не заберут, но спокойно не сдохнут... людские проклятия нагонят, когда пелена лжи с глаз быдла спадет!
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9k
KOSTELLO 44 минуты назад
Главный вопрос - она тоже причастна к троекратному отравлению сами знаете кого?
Что на этот счет говорит сам "смертельно отравленный"?
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3k
Шура ОсЕчкин 53 минуты назад
"А будешь много пистеть, куплю билет. На балет!"- девиз спец.операции "Эсмиральда")))
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11k
робт Час назад
интересно
дебилы что пишут про жен\детей Путина за рубежом, понимают вообще своими куриными мозгами, что они были бы просто идеальными заложниками для запада и никаких санкций не надо было
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11k
робт голландец 46 минут назад
при чем тут чертаново и однушка?

этот "особняк" - фотка распечатки дизайн-проекта с у*ебским пиксельным рендером, не более, скачи дальше баран
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11k
робт NIS 44 минуты назад
не знаю, а они там есть, сосед?
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7k
Alexander голландец 36 минут назад
Змагар, привет. Не появилось желание стать человеком и извиниться за скотское поведение?
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24k
семён робт Полчаса назад
А где сейчас Людмила Путина?
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57k
Опиум для народа робт 21 минуту назад
-"что они были бы просто идеальными заложниками для запада и никаких санкций не надо было"-
-если бы не одно но. Путин работает на своих "западных партнеров" и ему нечего бояться.
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7k
Prostovopros Час назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
uutb Час назад
Да будет срач!
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4k
SSD uutb Час назад
Не пали... Дождемся кремлеботов... Накинь лучше говна на вентилятор, а то шоу не будет... ))) Все просрем))
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4k
SSD uutb 52 минуты назад
*шепотом* Поперли... Щааа.... Будет "жара"... Расскажут, кто тут хохол, кто госдеповская проститутка, кто навальненыш... Их легко узнать, в конце сообщения будет смайл
- как бы утверждающий, что ты дебил и морозишь чушь (это у них так в методичке написано) + можно в профиль зайти, там или своих постов "0", или про "как вырезать танчи из говна и дерева", или все посты на "антифишках".
ПС: Кстати, зарабатывают, как один тут "проговорился" 15+ тыс в месяц. До учителя с ибакой за границей им далеко, но будут хорошо работать, может кто и их отдрючит в бане на НГ и премию дадут)
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44k
Albert GER SSD 44 минуты назад
15+ в месяц это только в ойро.
Плюс ещё талоны на кремлёвские пайки.
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4k
SSD Albert GER 38 минут назад
Понял) Постараюсь не забыть)
Понял) Постараюсь не забыть)
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24k
семён SSD 20 минут назад
Вы, случайно, не партнёры по жопам в реале? Эка вы спелись...И фантазии такие...специфические.
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4k
SSD Час назад
...а казалось бы простая учительница. А вы говорите, что у нас "прогресса нет". Прямое доказательство - старая учительница миллиардер с молодым ибакой. Чего плохого?
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166
☣️Месть печенегов☣️ SSD 19 минут назад
А где сейчас Людмила Путина?
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