А где сейчас Людмила Путина?

Людмила вышла замуж повторно достаточно быстро - уже в 2016 году, за 37-летнего Артура Очеретного, чью фамилию она и носит теперь.

По некоторым данным стало известно, что экс-супруга президента проживает на вилле в Биарицце, стоимостью в семь миллионов долларов. Как говорят местные власти владельцем дома является человек по имени Артур Очеретный, который младше Людмилы Александровны на 20 лет.