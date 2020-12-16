А где сейчас Людмила Путина?

Не так давно в сети появились фотографии зарубежного жилища экс-жены президента России.
Брак Путиных продлился с 1983 по 2014 год. Людмила Александровна крайне редко появлялась на публике и не поддерживала контакты с журналистами.
Владимир Владимирович и Людмила Александровна производили впечатление образцовой семьи, поэтому их развод стал большим шоком. Спустя 31 год брака они обоюдно приняли решение о разрыве отношений.
Владимир Владимирович и Людмила Александровна производили впечатление образцовой семьи, поэтому их развод стал большим шоком. Спустя 31 год брака они обоюдно приняли решение о разрыве отношений.
Людмила вышла замуж повторно достаточно быстро - уже в 2016 году, за 37-летнего Артура Очеретного, чью фамилию она и носит теперь.
По некоторым данным стало известно, что экс-супруга президента проживает на вилле в Биарицце, стоимостью в семь миллионов долларов. Как говорят местные власти владельцем дома является человек по имени Артур Очеретный, который младше Людмилы Александровны на 20 лет.
По некоторым данным стало известно, что экс-супруга президента проживает на вилле в Биарицце, стоимостью в семь миллионов долларов. Как говорят местные власти владельцем дома является человек по имени Артур Очеретный, который младше Людмилы Александровны на 20 лет.
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Сам Артур из Калининграда, но рос уже в Москве, в Люберцах. По окончании школы он запустил свой бизнес по продаже морепродуктов и занимался этим вплоть до 2013 года.
Параллельно с этим бизнесом он в 2003 году открыл агентство организации праздников "Арт-шоу центр". Агенство занималось не только частными мероприятиями, но и работала на чиновников (например, по слухам, оно проводило агитационную программу в поддержку Путина) и просуществовало до 2008 года.
Сейчас Очеретный владеет издательским домом "Литературная учеба" и "Центром развития межличностных коммуникаций".
В прошло году выяснилось, что Людмила Александровна владеет восемью участками в поселке "Миллениум Парк", общая стоимость которых составила примерно 430 миллионов рублей. Покупка была сделана, чтобы впоследствии приобрести недвижимое имущество во Франции.
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https://www.znak.com/2019-11-06/sobesednik_za_krupneyshimi_mfo_v_rossii_stoyat_eks_supruga_putina_deti_oligarhov_i_gosmenedzheryhttps://www.znak.com/2019-11-06/sobesednik_za_krupneyshimi_mfo_v_rossii_stoyat_eks_supruga_putina_deti_oligarhov_i_gosmenedzhery
Что на этот счет говорит сам "смертельно отравленный"?
этот "особняк" - фотка распечатки дизайн-проекта с у*ебским пиксельным рендером, не более, скачи дальше баран
-если бы не одно но. Путин работает на своих "западных партнеров" и ему нечего бояться.
ПС: Кстати, зарабатывают, как один тут "проговорился" 15+ тыс в месяц. До учителя с ибакой за границей им далеко, но будут хорошо работать, может кто и их отдрючит в бане на НГ и премию дадут)
Плюс ещё талоны на кремлёвские пайки.