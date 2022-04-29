Самый известный парень в юбке осудил Тарзана за поддержку спецоперации на Украине

Сейчас украинские и российские звёзды массово противостоят друг другу. Особо на фоне всех прочих выделяется Андрей Данилко, который больше известен под своим сценическим псевдонимом Верка Сердючка.
В этот раз одиозный певец схлестнулся с шоуменом Сергеем Глушко, которого вы лучше знаете как Тарзана.
Дело в том, что Глушко очень резко прокомментировал деятельность людей, распространяющих фейки о ходе спецоперации России на Украине. Глушко заявил, что также рад массовому отъезду звёзд, так как Россия без них очистилась.
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"Всех россиян я от души хочу поздравить с тем, что свалили те, кто учится сейчас картавить. Спасибо, русская весна! Избавила Россию от говна", — написал он в одной из своих соцсетей.
Но Данилко, который в принципе очень активно проявляет свою гражданскую позицию как украинец, не смог пройти мимо коллеги по цеху. Сам исполняющий песни на русском языке и сколотивший состояние в России, певец написал следующее:
"Слушаю Тарзана... Я в ужасе. Как такое можно сказать, когда твоя жена — украинка из Киева? <…> Опять же, я ему не судья. Наверное, он по-своему зомбирован. Но, может, он так думает… Что сказать?", — сказал он на местном телевидении.
Видимо, по мнению Данилко, раз Наташа Королёва родилась на Украине, она должна иметь мнение схожее с мнением своих соотечественниками. Правда, в действительности певица родилась вообще в другой стране и при другой власти — Певица появилась на свет в 1973 году, когда Украина была частью СССР. Так что вопрос остаётся открытым: кто здесь и каким образом зомбирован.
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АНТИФИШКИ
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Другое дело Данилка
Поскольку мы знаем что хохляндия кроме американской поддержки и покрывания любого поскудства еще умеет стимулировать своих сторонников добрым словом и делом. Очень тяжело не быть патриотом украины когда твоя семья может оказаться в подвалах Азова и тебе обещают выдавать не большие их куски . Или очень рекомендуют принимать участия в нужных акциях и говорить нужные слова . Уверен что артистам глубоко наплевать на политику и они в принципе как и путаны готовы обслуживать всех кто платит. И если еще вчера чесали по России зарабатывали деньги а с утра вдруг перестали обслуживать денежных клиентов - значит их очень убедили и скорее не деньгами а иными способами (чтоб подкупить надо очень много денег - допустим валовый доход чеса по Сибири 10 мильенов баксов - и такого типа чесов планируется штук 5 в год ) 50 лямов платить каждой звезде америкосы не будут а вот напугать - дешевле . Думаю дело в этом. Не верю я в патриотизм звезд.