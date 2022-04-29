Самый известный парень в юбке осудил Тарзана за поддержку спецоперации на Украине

"Всех россиян я от души хочу поздравить с тем, что свалили те, кто учится сейчас картавить. Спасибо, русская весна! Избавила Россию от говна", — написал он в одной из своих соцсетей.

Но Данилко, который в принципе очень активно проявляет свою гражданскую позицию как украинец, не смог пройти мимо коллеги по цеху. Сам исполняющий песни на русском языке и сколотивший состояние в России, певец написал следующее:

"Слушаю Тарзана... Я в ужасе. Как такое можно сказать, когда твоя жена — украинка из Киева? <…> Опять же, я ему не судья. Наверное, он по-своему зомбирован. Но, может, он так думает… Что сказать?", — сказал он на местном телевидении.