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Самый известный парень в юбке осудил Тарзана за поддержку спецоперации на Украине

Самый известный парень в юбке осудил Тарзана за поддержку спецоперации на Украине

Автор:
29 апреля 2022 12:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Верка Сердючка   Данилко   Наташа Королёва   Спецоперация   новости   политика   скандал   тарзан   шоубизнес   
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Сейчас украинские и российские звёзды массово противостоят друг другу. Особо на фоне всех прочих выделяется Андрей Данилко, который больше известен под своим сценическим псевдонимом Верка Сердючка.

В этот раз одиозный певец схлестнулся с шоуменом Сергеем Глушко, которого вы лучше знаете как Тарзана.

Дело в том, что Глушко очень резко прокомментировал деятельность людей, распространяющих фейки о ходе спецоперации России на Украине. Глушко заявил, что также рад массовому отъезду звёзд, так как Россия без них очистилась.

"Всех россиян я от души хочу поздравить с тем, что свалили те, кто учится сейчас картавить. Спасибо, русская весна! Избавила Россию от говна", — написал он в одной из своих соцсетей.

Но Данилко, который в принципе очень активно проявляет свою гражданскую позицию как украинец, не смог пройти мимо коллеги по цеху. Сам исполняющий песни на русском языке и сколотивший состояние в России, певец написал следующее:

"Слушаю Тарзана... Я в ужасе. Как такое можно сказать, когда твоя жена — украинка из Киева? <…> Опять же, я ему не судья. Наверное, он по-своему зомбирован. Но, может, он так думает… Что сказать?", — сказал он на местном телевидении.

Видимо, по мнению Данилко, раз Наташа Королёва родилась на Украине, она должна иметь мнение схожее с мнением своих соотечественниками. Правда, в действительности певица родилась вообще в другой стране и при другой власти — Певица появилась на свет в 1973 году, когда Украина была частью СССР. Так что вопрос остаётся открытым: кто здесь и каким образом зомбирован.

Источник:

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Метки: Верка Сердючка   Данилко   Наташа Королёва   Спецоперация   новости   политика   скандал   тарзан   шоубизнес   
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27  комментариев
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630
Макс Дорошенко 2 часа назад
Песец просто ... что с моим мозгом происходит! Скажи мне кто-нибудь до начала спец-операции что Данилко будет топить за украину а Тарзан против то, я бы не поверил. Ибо всегда считал Данилко продуманным и умным человеком. А вот такой облом. Тарзан всё понимает значительно лучше, дык а чё, всё-таки вояка бывший. Проблема для всех этих данилок и им подобным бандерлогам начнётся чуть позже, когда украина перестанет существовать как государство, как точка на карте. Придётся ползти на коленях, либо туды либо сюды. Да и поделом! Вся эта война действительно показала, кто брат а кто враг. Русские вперёд! Слава Великоруссии!!!
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69
Baby 4 минуты назад
Бога ради,это страшные слова,но я их скажу!! Мне больно,но я рада,что моя лучшая подруга-наполовину украинка,наполовину русская уже не видит вот этого вот всего!! И что больше не видят этого Алексей Быков,Маргарита Криницкая,Николай Яковченко...хотя я уверена,все они плачут на небесах,видя ЧТО здесь творится!!!...(((
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775
Eric Cartman 4 минуты назад
Когда уже тупые хохлы признают, что украинство - это не национальность, а идеология?Для большинства внедренная в обход сознания. У меня тесть, например, с исторической родиной в Виннице и с фамилией с окончанием на "...юк". Так он почему-то с ужасом воспринимает, если его кто-то в хохлы записывает.
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920
КАКАнгел 6 минут назад
Да тут идет война и украинцы будучи продажными ищут где лучше или подстраиваются под обстоятельства. Надо понять что И Тарзан и Королева и Данилко уже не молоды , их доход уже не так велик . И Королева выбирает сторону где все привычно понятно и ясно откуда деньги - плевать на бандерлогию тем более столько сил положено чтоб от туда выбраться и вывести родных в сытую культурную и развитую Россию.
Другое дело Данилка
Поскольку мы знаем что хохляндия кроме американской поддержки и покрывания любого поскудства еще умеет стимулировать своих сторонников добрым словом и делом. Очень тяжело не быть патриотом украины когда твоя семья может оказаться в подвалах Азова и тебе обещают выдавать не большие их куски . Или очень рекомендуют принимать участия в нужных акциях и говорить нужные слова . Уверен что артистам глубоко наплевать на политику и они в принципе как и путаны готовы обслуживать всех кто платит. И если еще вчера чесали по России зарабатывали деньги а с утра вдруг перестали обслуживать денежных клиентов - значит их очень убедили и скорее не деньгами а иными способами (чтоб подкупить надо очень много денег - допустим валовый доход чеса по Сибири 10 мильенов баксов - и такого типа чесов планируется штук 5 в год ) 50 лямов платить каждой звезде америкосы не будут а вот напугать - дешевле . Думаю дело в этом. Не верю я в патриотизм звезд.
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43k
Соломей 6 минут назад
данилко,Гуд бай!
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4k
Estetik 7 минут назад
А почему только Сердючку упомянули? Столько певцов и артистов против войны, а говорят о стриптизере и комике. Как же ДДТ,БИ2, Агутин, Федук, Козловский, Ургант, Пугачева? Всего списка даже не знаю...
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34k
Мойша Полчаса назад
Пока Сердючка пела под селючку - было вроде всё ничего. Но когда она полезла в политику гавкать со сцены - то идет в свое село, и мелкими шагами.
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1k
Сергей Полчаса назад
Ну а чего еще ожидать от пи..раса??? А Глушко - мужик! С бабой живет. Таких сейчас мало в шоу-бизнесе.
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90k
sapér Vodička Полчаса назад
Похоже ПОКЕМОНИХА проснулась !!
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1k
Мурчелло 38 минут назад
Даже не ожидал.Респект Глушко.Мужиком оказался.
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1k
sibarit_ndm 44 минуты назад
Странная эта Верка, однако... А чего она хотела услышать от кадрового русского офицера, пусть и в прошлом? Переодевание в женщину даром не проходят, совсем логическое мышление у человека атрофировалось...
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6k
ишты 44 минуты назад
Давайте теперь каждый "пук" хохлятский пересказывать! Нахрен нам вообще знать, что там эта Данилка на местном(!) телевидение сказало?!
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8k
Dabus 49 минут назад
После этого, такой кусок г@вна как Данилко должен сидеть заткнувшись, и желательно где-то в казематах ... вместо того что бы рассуждать о чужих жёнах
Ссылка youtu.be
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29k
Slonyash Час назад
А Тарзан то не так уж плох оказался!
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7k
Trenzel2003 Час назад
Что это певичко, ну которая смердючка о себе мнит? Две от силы три композиции которые еще можно послушать. И все. А гонору, выше крыши.
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7k
amrita Час назад
Тарзан.. он же С. Глушко всё таки закончил военное училище. Годы учёбы не прошли даром.
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7k
Progressor Час назад
Это данилко то "парень в юбке"? Это проститутка - причем пофиг во что оно одето.
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1k
Александр Туманов Час назад
Если у тебя в (раде) висят портреты бандэры и шукевича, если ты стреляешь по мирным городам восемь лет, если срываеш медали ветеранов, если зигуеш над могилами отдавших жизни за свободу от нацизма! То как минимум не тебе судить других, а как максимум Пшлнах.
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8k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Да идут на [мат] все эти существа которые не замечали нацизма на Украине,убийств и пыток несогласных с куевской хунтой!
Ссылка www.youtube.com
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13k
Александр 2 часа назад
А когда в Куеве нацики и власти поддерживали войну на Донбассе, Данилко их тоже осуждал?
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16k
Booka1a 2 часа назад
Самые, мать вашу, известные, так вас и разэдак, парни пляцких юбках - это херовы Коннор МакЛауд и Уильям Уоллес!
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