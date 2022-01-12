Глава Россотрудничества назвал "русофобской дрянью" нового министра информации Казахстана

Россотрудничество не будет взаимодействовать с Министерством информации и общественного развития Казахстана из-за негативных высказываний его нового главы Аскара Умарова о русских и русской истории. Об этом в своём ТГ-канале написал глава ведомства Евгений Примаков.





"Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им Министерством информации в нынешней конфигурации", - написал Примаков.