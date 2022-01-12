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Глава Россотрудничества назвал "русофобской дрянью" нового министра информации Казахстана

Глава Россотрудничества назвал "русофобской дрянью" нового министра информации Казахстана (2 фото)

Автор:
12 января 2022 17:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   Примаков   Россотрудничество   министр   политика   русофобия   скандал   
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Ранее Аскар Умаров называл проживающих на территории Казахстана русских "навязанной диаспорой", а Великую Отечественную войну - "чужой войной".

Россотрудничество не будет взаимодействовать с Министерством информации и общественного развития Казахстана из-за негативных высказываний его нового главы Аскара Умарова о русских и русской истории. Об этом в своём ТГ-канале написал глава ведомства Евгений Примаков.


"Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им Министерством информации в нынешней конфигурации", - написал Примаков.

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В своей публикации Примаков привёл три высказывания Умарова из 2012 года, когда новоиспечённый министр занимал должность вице-президента Тюркской академии и публиковал посты в Facebook под ником TurkMedia.


Вот эти высказывания:


  • "Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?"
  • "Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас как колонизаторов в иных странах никто не гонит".
  • "Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал! В крови у них что ли?"


Аскар Умаров уже попытался объясниться и отверг все обвинения в русофобии. Чиновник написал у себя на страничке в Facebook, что не является тем, кем его хотят выставить и заявил, что всегда придерживался принципов толерантности и дружбы народов. В своей публикации он выразил надежду на плодотворное сотрудничество с российскими медиа для обмена полезным опытом.

5 января, в самый разгар протестов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны, а спустя 6 дней утвердил новый состав, в котором Умаров получил министерскую должность. Ранее выпускник университета "Туран" высоких должностей в правительстве не занимал.

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Метки: Казахстан   Примаков   Россотрудничество   министр   политика   русофобия   скандал   
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68k
Нанук Паналык Час назад
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Четырёхолёсный Самовар 5 минут назад
настоящий геец. на его оправдание ответ:
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357
Карл Такойто 11 минут назад
Граждане бывшего СССР вообще не очень толерантный народ по сути своей, причем все. Сами русские кстати тоже,почитаешь комментарии про кого русские отзываются хорошо? Про своих мусульман?(дагестанцы,чеченцы) Нет. Про приезжих гастрабайтеров?(таджики, узбеки) тоже нет. Про европейцев? Так они же гейропейцы. Сша-пиндосы. Украина,Грузия- тут без комментариев. Наверное к кому более менее хорошо относятся это к белорусам. Но с белорусами там и язык и религия и раса, всё одинаковое. Практически один народ. Но с казахами то нет,у них и культура другая,и язык свой и раса другая,поэтому не удивительно что не все всех любят
Но лезть в бутылку тут же обвиняя в русофобии,может стоит сначала на себя посмотреть-как сами относитесь и какие высказывания позволяетет в отношении других народов и национальностей))
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3k
TOROID 15 минут назад
Мы протянули руку помощи, а нам плюнули в лицо. Ну и дальше будем терпеть?
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320
Шурман 48 минут назад
Завтра если получу официальное письмо что мой паспорт не действителен или не подлежит продлению нахер его сожгу причем на видео и выставлю в этом посте . Мои деды родились в КЗ и прошли всю войну , один в Берлине закончил , и какой-то МАМБЕТ такое говорит ? запомните это фото я его сожгу . УРОД КУеВ
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320
Шурман 40 минут назад
Я когда родился этот еще был белой мутной каплей , те казахи кто родились там до 80тых Русских на руках хотят носить . Судак .............. слов нет
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54
Drago Шурман 24 минуты назад
Да все нормально будет. Не переживай из-за уродов, они везде есть. Это твоя родина, а они понаехавшие уралманы.
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15k
Дядюшка Ау Час назад
Надо же. Когда я вчера сунул комментарий про этого русофоба в вечерний политнамаз Назарета, то комментарий тщательно проминусовали. А тут все и по-другому. Типа обмен мнениями. Вчера одно мнение, сегодня другое.
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421
да пох Дядюшка Ау Полчаса назад
Вчера команды фас, не было . А так как сайт полностью под Лахтой то мнения должно быть одно.Правильное!! .Правильное оно становится, по команде .
.Этот сайт в легкую нарушает законы РФ .Но не какой реакции властей .
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−6
Влад Миров Час назад
Вот на хрена постить сейчас !!!, в напряженной ситуации в Казахстане, высказывания 10-летней!!! давности!
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6k
М С Час назад
Наконец-то стали говорить о русофобии и русофобах открыто. И не просто говорить.
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42k
dima423 Час назад
вот крысеныш это умаров, прям в прыжке переобулся)))
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54
Drago dima423 22 минуты назад
Политикан уле. Думаю его задвинут, репутацию себе уже не исправит
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292
Ринат Час назад
Национализм там тоже развит, ездил по историческим местам,и пару гидов рассказывало как им мешало развиваться СССР и как прекрасно зажили после развала правда на чистом русском так что думаю сейчас поменяется отношение к России
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54
Drago Ринат 21 минуту назад
Причем при СССР они даже не жили)))
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2k
Sergius SPb Час назад
С ВВП-то посоветовался? А то по жопе получит за самоволку.
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