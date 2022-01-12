Глава Россотрудничества назвал "русофобской дрянью" нового министра информации Казахстана

Ранее Аскар Умаров называл проживающих на территории Казахстана русских "навязанной диаспорой", а Великую Отечественную войну - "чужой войной".
Россотрудничество не будет взаимодействовать с Министерством информации и общественного развития Казахстана из-за негативных высказываний его нового главы Аскара Умарова о русских и русской истории. Об этом в своём ТГ-канале написал глава ведомства Евгений Примаков.
"Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им Министерством информации в нынешней конфигурации", - написал Примаков.
В своей публикации Примаков привёл три высказывания Умарова из 2012 года, когда новоиспечённый министр занимал должность вице-президента Тюркской академии и публиковал посты в Facebook под ником TurkMedia.
Вот эти высказывания:
- "Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?"
- "Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас как колонизаторов в иных странах никто не гонит".
- "Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал! В крови у них что ли?"
Аскар Умаров уже попытался объясниться и отверг все обвинения в русофобии. Чиновник написал у себя на страничке в Facebook, что не является тем, кем его хотят выставить и заявил, что всегда придерживался принципов толерантности и дружбы народов. В своей публикации он выразил надежду на плодотворное сотрудничество с российскими медиа для обмена полезным опытом.
5 января, в самый разгар протестов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны, а спустя 6 дней утвердил новый состав, в котором Умаров получил министерскую должность. Ранее выпускник университета "Туран" высоких должностей в правительстве не занимал.
Источник:
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