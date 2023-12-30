Сергея Шнурова и Google обвиняют в пропаганде асоциального образа жизни

Если вкратце, то Шнурова обвинили в том, что он не уважает общество, ведет асоциальный образ жизни, поет аморальные песенки, да еще на этом и прибыль получает. А помогает ему во всем, как ни странно заморский Google через свое приложение YouTube, в котором все неокрепшие умы могут без проблем с творчеством Шнура и ознакомится.

Полгода этот иск лежал себе спокойненько, но вот в преддверии Нового года, в свете недавних событий в отечественном бомонде, об этом деле вспомнили в суде. А там одних моральных страданий на 10 миллионов рублей! Сам музыкант еще пока никак не отреагировал на иск против себя, а вот на мутаборские разборки выкатил песню «Тюль», которую за два дня посмотрело более миллиона человек.