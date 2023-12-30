Сергея Шнурова и Google обвиняют в пропаганде асоциального образа жизни

Творчество группы "Ленинград" и, в частности, Сергея Шнурова, знатно беспокоило основателя монашеско-рыцарского ордена "Братство Морозов — Златоуст". Иск был подан в суд в Замоскворецкий суд Москвы полгода назад, но приняли его к рассмотрению только сейчас.
Если вкратце, то Шнурова обвинили в том, что он не уважает общество, ведет асоциальный образ жизни, поет аморальные песенки, да еще на этом и прибыль получает. А помогает ему во всем, как ни странно заморский Google через свое приложение YouTube, в котором все неокрепшие умы могут без проблем с творчеством Шнура и ознакомится.
Полгода этот иск лежал себе спокойненько, но вот в преддверии Нового года, в свете недавних событий в отечественном бомонде, об этом деле вспомнили в суде. А там одних моральных страданий на 10 миллионов рублей! Сам музыкант еще пока никак не отреагировал на иск против себя, а вот на мутаборские разборки выкатил песню «Тюль», которую за два дня посмотрело более миллиона человек.
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Автор иска Александр Морозов, глава монашеско-рыцарского ордена "Братство Морозов — Златоуст", считает, что подобное творчество не должно развращать, портить и оскорблять общественность. Так, для справки, сам Морозов - экс-депутат Заксобрания Челябинской области, 20 лет провел в колонии за бандитизм.
Группа "Ленинград" была создана в 1997 году, и, по словам самого Сергея Шнурова, "является настоящей русской скрепой, которая объединяет людей разных социальных слоёв, мировоззренческих позиций, политических курсов".
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"Вчера приснился сон прекрасный
Москва сгорела целиком
Пожар на площади на Красной
И тлеет бывший Избирком
Никто не выжил – все сгорели
Все Pussy, Путин и Собчак
И у стены кремлевской ели
Горели ох@нно так"
Или за это:
"И вот настал великий день
Мне дали в руки бюллетень
Беру и ставлю крестик, эх
Я голосую против всех
[Припев]
Э-хей-хей, с козлами не играю
Э-хей-хей, я вас не выбираю
Э-хей-хей, идёт голосование
Э-хей-хей
Выборы, выборы
Кандидаты пи@ры"
Мы бандито, гангстерито, мы кастето-пистолето, о йес,
Мы стрелянто, убиванто, украданто то и это, о йес,
Банко-тресто президенто ограблянто ун моменто, о йес,
И за это режисенто нас сниманто в киноленто, о йес!
Мы бандито, знаменито, мы стрелято пистолето, о йес,
Мы фиато разъезжанто целый день в кабриолето, о йес,
Постоянно пьем чинзано, постоянно сыто-пьяно, о йес,
Держим банко миллионо и плеванто на законо, о йес.
Мы пирато, гастролеро, мы сеньоро де ля воро, о йес,
И гражданто убеганто в рассыпанто престо скоро, о йес,
О-ля бенто дель бамбино стея гранто гангстерино, о йес,
Умма мано, сав монето и стрелянто пистолето, о йес.