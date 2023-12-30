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Сергея Шнурова и Google обвиняют в пропаганде асоциального образа жизни

Сергея Шнурова и Google обвиняют в пропаганде асоциального образа жизни

Автор:
30 декабря 2023 07:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Суд   Шнуров   аморальный тип   звезды   ленинград   шоу бизнес   
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Творчество группы "Ленинград" и, в частности, Сергея Шнурова, знатно беспокоило основателя монашеско-рыцарского ордена "Братство Морозов — Златоуст". Иск был подан в суд в Замоскворецкий суд Москвы полгода назад, но приняли его к рассмотрению только сейчас.

Если вкратце, то Шнурова обвинили в том, что он не уважает общество, ведет асоциальный образ жизни, поет аморальные песенки, да еще на этом и прибыль получает. А помогает ему во всем, как ни странно заморский Google через свое приложение YouTube, в котором все неокрепшие умы могут без проблем с творчеством Шнура и ознакомится.


Полгода этот иск лежал себе спокойненько, но вот в преддверии Нового года, в свете недавних событий в отечественном бомонде, об этом деле вспомнили в суде. А там одних моральных страданий на 10 миллионов рублей! Сам музыкант еще пока никак не отреагировал на иск против себя, а вот на мутаборские разборки выкатил песню «Тюль», которую за два дня посмотрело более миллиона человек.

Вот вам, кстати, еще подборочка клипов, для увеличения моральных страданий.


Автор иска Александр Морозов, глава монашеско-рыцарского ордена "Братство Морозов — Златоуст", считает, что подобное творчество не должно развращать, портить и оскорблять общественность. Так, для справки, сам Морозов - экс-депутат Заксобрания Челябинской области, 20 лет провел в колонии за бандитизм.


Группа "Ленинград" была создана в 1997 году, и, по словам самого Сергея Шнурова, "является настоящей русской скрепой, которая объединяет людей разных социальных слоёв, мировоззренческих позиций, политических курсов".

Источник:

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Метки: Видео   Суд   Шнуров   аморальный тип   звезды   ленинград   шоу бизнес   
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35  комментариев
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58k
zloykoyot 9 часов назад
"глава монашеско-рыцарского ордена "Братство Морозов Златоуст". Из этой фразы сразу понятен уровень, цель и причина подачи иска. А на фотке сразу видно - этот кадр монах и рыцарь, никак иначе.
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13k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Ну и на посошок.

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Григорий Бабкин Полчаса назад
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Григорий Бабкин Полчаса назад
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Григорий Бабкин Полчаса назад
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647
Наташка 2 часа назад
Вот Шнуров плохой, а выдуманная религия для управления людьми норм? И учтем что Шнур налоги платит, а церковь нет.
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3k
portroy 3 часа назад
Его за это не посадили еще?

"Вчера приснился сон прекрасный
Москва сгорела целиком
Пожар на площади на Красной
И тлеет бывший Избирком
Никто не выжил – все сгорели
Все Pussy, Путин и Собчак
И у стены кремлевской ели
Горели ох@нно так"

Или за это:

"И вот настал великий день
Мне дали в руки бюллетень
Беру и ставлю крестик, эх
Я голосую против всех

[Припев]
Э-хей-хей, с козлами не играю
Э-хей-хей, я вас не выбираю
Э-хей-хей, идёт голосование
Э-хей-хей
Выборы, выборы
Кандидаты пи@ры"
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4k
Харон 4 часа назад
Морозов решил полёглому бабла срубить чтобы себе мозг вставить?
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2k
Максим Макашев 6 часов назад
монашеско-рыцарского ордена говорите? Ну вот пусть и ....
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6k
Wadim 6 часов назад
А вот ещё песня, пропагандирующая бандитизм)

Мы бандито, гангстерито, мы кастето-пистолето, о йес,
Мы стрелянто, убиванто, украданто то и это, о йес,
Банко-тресто президенто ограблянто ун моменто, о йес,
И за это режисенто нас сниманто в киноленто, о йес!

Мы бандито, знаменито, мы стрелято пистолето, о йес,
Мы фиато разъезжанто целый день в кабриолето, о йес,
Постоянно пьем чинзано, постоянно сыто-пьяно, о йес,
Держим банко миллионо и плеванто на законо, о йес.

Мы пирато, гастролеро, мы сеньоро де ля воро, о йес,
И гражданто убеганто в рассыпанто престо скоро, о йес,
О-ля бенто дель бамбино стея гранто гангстерино, о йес,
Умма мано, сав монето и стрелянто пистолето, о йес.
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39
basilek 7 часов назад
Как ни удивительно звучит, но похабные частушки - действительно очень любопытная и достаточно древняя часть народного творчества в русской культуре. А вот насчёт монашеско-рыцарских орденов все, что помню - ничего хорошего от них отродясь Руси не было, и представителей их надобно непременно скоропостижно утопить во славу Божию по примеру святого Александра Невского.
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12k
Властелин 7 часов назад
Конечно по Телевизору и по радио такое крутить нельзя. Но для разнообразия такое творчество тоже нужно.
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3k
Роман 8 часов назад
Депутат-бандит вспомнил о нравственности. Не зря говорят - когда черт стареет. он уходит в монастырь.
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28k
Егор 8 часов назад
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61
Заяц на Крыльце Егор 8 часов назад
Мозги надо иметь свои. А завязать никогда не поздно.
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90
Xiks 8 часов назад
Бандиты топят за правильный образ жизни . Пьяница выпускает клипы на злобу дня осуждая коллег по цеху в аморальности. Хотя сам ещё ту дичь творил. А виноват телевизор...
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61
Заяц на Крыльце Xiks 8 часов назад
Виноват не телевизор, как устройство, а поток ненависти исходящий из него. Посмотрите шоу на главных каналах страны с брызганьем слюной в перемежку с матом и оскорблениями. Шнур покажется невинным младенцем.
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90
Xiks Заяц на Крыльце 8 часов назад
Вот потому и не смотрю его последние лет 7. А народу в деревне или маленьком городке дуроскоп это единственное окно в мир... Мутное, треснувшей.
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61
Заяц на Крыльце 8 часов назад
Шнур очень талантливый поэт. певец, менеджер и баблодел. Он ничего не делает за бесплатно. Последний его крупный заказ был от Пригожина на мочилово Беглова. Но обвинять его в пропаганде асоциального образа жизни, как минимум, глупо. ОН простой коньюктурщик и держит нос по ветру.
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61
Заяц на Крыльце Дмитрий Круглов 8 часов назад
Ну, он же не посреди улицы орал матом. А на концерт его можно и не ходить, если не нравиться. Это уже организаторы должны плашку ставить 18+. Дима, идите отмечайте день рождения. Я Вас поздравляю.
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61
Заяц на Крыльце Saplus 6 часов назад
Было и это. А ещё был гимн Пригожину. На Ютубе он есть.
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20k
Shtoppi 8 часов назад
интересно, а если правоохранители обратят более пристальное внимание на этот монашеско - рыцарский орден, они там ничего предосудительного в их житие не найдут, типа там сплошь ангелы с небес пасутся, хотя такие объединения в приличном обществе принято называть не иначе как тоталитарные секты, цель которых наживаться как на своих дегенеративных адептах, так и там, где это вообще возможно?
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5k
Григорий 9 часов назад
жаба хочет через суд гадюку? презабавно)))
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36k
АнтонПолднев 9 часов назад
Повалила волна на хайпе... Чёт мне это напоминает волну исков об изнасилованиях сороколетней давности.
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